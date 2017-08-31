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31.08.2017 18:07  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.08

Представлен новый релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.08. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Ключевые возможности релиза:

  • Поддержка контроллера Leap Motion. Leap Motion — необычное устройство, которое позволяет захватывать движения рук или иных предметов на расстоянии до полуметра от себя. Как это работает, вы можете посмотреть в специальной демонстрации, которая вошла в состав приложения Code Snippets.
  • Новые ноды логического редактора. Добавлен узел Time&Date, который предназначен для доступа к системному времени устройства. К примеру, это может быть полезно для создания виртуальных часов. Следующая нода Elapsed позволяет получить время в секундах, прошедшее с момента визуализации предыдущего кадра. Такое может быть полезно для создания точной процедурной анимации.
  • Обновление API. Были добавлены функции для включения или отключения показа целых групп объектов, которые имеют общий ID. К примеру, это позволяет выполнить фоновую загрузку ресурсов с последующей активацией их в сцене. Кроме того, пользователи получили возможность управления текстурным кэшем, путем изменения опции enable_texture_cache в конфигурации движка.
  • Изменен состав основных дистрибутивов SDK. Из них были удалены наиболее тяжелые проекты, которые вскоре станут доступными для отдельной загрузки. Изменения коснулись исходников: игры "Сказ о Пятигоре", презентации "Молочный завод", демонстрации "Показ мод" и приложения "Ферма".
  • Обновлен физический движок Bullet. Теперь сборка WebAssembly включена по умолчанию. Это позволит несколько улучшить производительность приложений, использующих физику.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blend4web.com/ru/c...)
  2. OpenNews: Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.06 LTS
  3. OpenNews: Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.04
  4. OpenNews: Обновление свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78b
  5. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.78
Автор новости: blenderman
Тип: Программы
Ключевые слова: blend4web
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  • 1, Аноним, 19:22, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Сказ о Пятигоре - это где посох приходил на молочный завод, а там оказалась до... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, iPony, 19:59, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх, показ мод что-то не работает в Safari
     
     
  • 4, th3m3, 20:52, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    IE умер, теперь его место занял Safari.
     
  • 3, Константавр, 20:51, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поздравляю с релизом. Жду когда железо дорастёт до современного веба.

    П.С. Давно заметил такую штуку со всеми этими "манипуляторами в воздухе" - руки неудобно держат. Я бы не выдержал. Это надо или стоя работать, или датчик опустить на уровень колен примерно, чтобы руки были на уровне стола.

     
     
  • 5, VINRARUS, 21:26, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Просто руки нада поместь в пену какую то, или силиконовую кашу. А за руками следить ультразвуком.
     

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