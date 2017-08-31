31.08.2017 18:07  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.08

Представлен новый релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.08. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Ключевые возможности релиза: Поддержка контроллера Leap Motion. Leap Motion — необычное устройство, которое позволяет захватывать движения рук или иных предметов на расстоянии до полуметра от себя. Как это работает, вы можете посмотреть в специальной демонстрации, которая вошла в состав приложения Code Snippets.

Новые ноды логического редактора. Добавлен узел Time&Date, который предназначен для доступа к системному времени устройства. К примеру, это может быть полезно для создания виртуальных часов. Следующая нода Elapsed позволяет получить время в секундах, прошедшее с момента визуализации предыдущего кадра. Такое может быть полезно для создания точной процедурной анимации.

Обновление API. Были добавлены функции для включения или отключения показа целых групп объектов, которые имеют общий ID. К примеру, это позволяет выполнить фоновую загрузку ресурсов с последующей активацией их в сцене. Кроме того, пользователи получили возможность управления текстурным кэшем, путем изменения опции enable_texture_cache в конфигурации движка.

Изменен состав основных дистрибутивов SDK. Из них были удалены наиболее тяжелые проекты, которые вскоре станут доступными для отдельной загрузки. Изменения коснулись исходников: игры "Сказ о Пятигоре", презентации "Молочный завод", демонстрации "Показ мод" и приложения "Ферма".

Обновлен физический движок Bullet. Теперь сборка WebAssembly включена по умолчанию. Это позволит несколько улучшить производительность приложений, использующих физику.



