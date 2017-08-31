31.08.2017 09:18  В Ubuntu 17.10 решено использовать ещё не вышедший GNOME Shell 3.26

Разработчики Ubuntu одобрили поставку в осеннем выпуске Ubuntu 17.10 рабочего стола GNOME Shell 3.26 и оконного менеджера Mutter 3.26, релиз которых намечен на 13 сентября. Так как GNOME Shell 3.26 будет выпущен во время нахождения Ubuntu 17.10 на стадии заморозки пакетной базы, то разработчики поместили GNOME Shell в список исключений, разработка которых продолжится несмотря на заморозку изменений в дистрибутиве. Первый вариант пакетов с предварительной версией GNOME Shell 3.26 уже помещён в репозиторий artful-proposed и готов для начала тестирования через ежедневные сборки Ubuntu 17.10.



