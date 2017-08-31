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31.08.2017 09:18  В Ubuntu 17.10 решено использовать ещё не вышедший GNOME Shell 3.26

Разработчики Ubuntu одобрили поставку в осеннем выпуске Ubuntu 17.10 рабочего стола GNOME Shell 3.26 и оконного менеджера Mutter 3.26, релиз которых намечен на 13 сентября. Так как GNOME Shell 3.26 будет выпущен во время нахождения Ubuntu 17.10 на стадии заморозки пакетной базы, то разработчики поместили GNOME Shell в список исключений, разработка которых продолжится несмотря на заморозку изменений в дистрибутиве. Первый вариант пакетов с предварительной версией GNOME Shell 3.26 уже помещён в репозиторий artful-proposed и готов для начала тестирования через ежедневные сборки Ubuntu 17.10.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
  2. OpenNews: Ежедневные сборки Ubuntu переведены по умолчанию на GNOME
  3. OpenNews: Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME
  4. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
  5. OpenNews: В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock
  6. OpenNews: Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию и вернёт кнопки в правый угол окна
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, gnome
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  • 1.1, zloykakpes, 09:29, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Похоже кривизна сборки будет ещё круче некогда заявленной Unity в ubuntu 11.04. Астрологи предвещают бум слёз и плача на форумах.
     
     
  • 2.2, 123, 09:36, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ну они даже в МАТЕ они умудряются что-то вкривь собирать, куда уж юродивый из ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, llolik, 09:37, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так и не LTS-ка же. Не в первый раз.
     
     
  • 3.15, s, 10:55, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Будто лтс чем-то лучше, лол. В лтс убунте баг на баге, в нынешнем лтс в магазине приложений приложения отображаются в лучшем случае 10 часть доступного в репах, дистр для домохозяек, блин, никто не фиксит.

    Федора, суся, дебиан и арч во сто крат стабильнее и качественнее этого поделия, даже арч и перекатиполе.

     
  • 1.3, Аноним, 09:37, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Минутка вангования на опеннете Будет еще как минимум новость на тему разработч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, 123, 09:40, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > раздувание хайпа

    И Марк на Версусе.

     
  • 1.5, Аноним, 09:38, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Может лучше отодвинуть релиз? Комьюнити поймёт
     
     
  • 2.8, Fidel Castro, 09:50, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Кому нужна стабильность и так сидит на LTS.
    Остальные достаточно смелы и храбры раз используют промежуточные релизы.
     
  • 1.6, Аноним, 09:40, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Короче, дальше сидим на 16.04 и не рыпаемся
     
     
  • 2.10, Undefined, 10:01, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    > Короче, дальше сидим на Mint 18.2 и не рыпаемся

    Пофиксил

     
     
  • 3.11, Аноним, 10:12, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Короче, дальше сидим на Elementary OS
     
     
  • 4.12, kknight, 10:26, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Короче сидим и дальше на Haiku Nightly Build в параллельной вселенной и не рыпаемся.
     
  • 1.9, Аноним, 10:01, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Чего ноете Они все правильно делают Главное чтобы не запихивали старые версии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Baz, 10:37, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня такой подход тоже порадовал, а тот же Debian этим и отпугивает ньюбаев Linux.
     
  • 1.14, Аноним, 10:47, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так решили сделать из-за Вейланда Убунту 17 10 - это сейчас тестовый полигон, к... весь текст скрыт [показать]
     

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