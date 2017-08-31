31.08.2017 09:18  В Ubuntu 17.10 решено использовать ещё не вышедший GNOME Shell 3.26

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|1.1, zloykakpes, 09:29, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Похоже кривизна сборки будет ещё круче некогда заявленной Unity в ubuntu 11.04. Астрологи предвещают бум слёз и плача на форумах.
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|3.15, s, 10:55, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Будто лтс чем-то лучше, лол. В лтс убунте баг на баге, в нынешнем лтс в магазине приложений приложения отображаются в лучшем случае 10 часть доступного в репах, дистр для домохозяек, блин, никто не фиксит.
Федора, суся, дебиан и арч во сто крат стабильнее и качественнее этого поделия, даже арч и перекатиполе.
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|2.8, Fidel Castro, 09:50, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Кому нужна стабильность и так сидит на LTS.
Остальные достаточно смелы и храбры раз используют промежуточные релизы.
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