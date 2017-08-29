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29.08.2017 22:18  MongoDB прекращает поддержку платформы Solaris

Разработчики документо-ориентированной СУБД MongoDB уведомили пользователей об исключении Solaris из числа поддерживаемых платформ. Отмечается, что отныне все новые релизы, включая корректирующие обновления для существующих веток, будут формироваться без подготовки сборок для Solaris, за исключением обновлений с устранением критических проблем.

В качестве причины указывается нежелание впустую тратить ресурсы на сопровождение платформы судьба которой под вопросом и которая потеряла спрос среди клиентов, при том, что затраты на сопровождение Solaris в кодовой базе MongoDB достаточно высоки. В частности, утверждается, что неопределённость Oracle в отношении Solaris и вялость развития данной платформы привели к тому, что все нынешние коммерческие клиенты, применявшие Solaris, перешли на другие платформы или планируют подобный переход. Невостребованность данной платформы среди пользователей MongoDB также подтверждает статистика загрузок сборок MongoDB для Solaris.

Из проблем с организацией сопровождения Solaris упоминается фрагментация сообщества (llumos, OpenSolaris, OpenIndiana, SmartOS, Oracle Solaris, OmniOS), плохая поддержка в применяемых средствах разработки (Clang не поддерживает Solaris, в GDB имеются проблемы с отладкой многопоточных программ для Solaris, в GCC для Solaris не реализованы некоторые важные возможности C++11), утеря знаний о системе разработчиками (знанием тонкостей Solaris обладают лишь несколько матёрых разработчиков MongoDB, а новое поколение разработчиков требует обучения), проблемы с применением систем непрерывной интеграции для проверки сборок для Solaris.

  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.mongodb.co...)
  2. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  3. OpenNews: Число серверов MongoDB, поражённых шифровальщиком, увеличилось до 28 тысяч
  4. OpenNews: Вымогатели-шифровальщики переключились на незащищённые СУБД MongoDB
  5. OpenNews: Релиз документо-ориентированной СУБД MongoDB 3.2
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала план разработки Solaris и SPARC
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: mongodb, solaris
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  • 1.1, A.Stahl, 22:23, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >судьба которой под вопросом

    Вопросы? Какие тут могут быть вопросы? Ну кроме проблемы выбора между белыми тапочками и туфлями.

     
  • 1.2, wS, 22:27, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Интересно куда клиенты переходят и куда хотят перейти?! P.s. интересуюсь для общего развития.
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:36, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    На RHEL или Oracle Linux.
     
  • 1.4, th3m3, 22:37, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А ведь всё могло быть неплохо у  Solaris, если бы на Oracle. Лет 10 назад его пробовал, очень даже ничего был.
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:44, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    ЕМНИП лет 10 назад была только десятка, которая была и есть жутким окаменевшим... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 22:53, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда они пришли за коммунистми - я молчал, я же не коммунист
     
     
  • 2.6, Crazy Alex, 23:21, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Додушить проприетарные юниксы - святое дело
     
     
  • 3.7, Аноним, 23:31, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Однако ж первым делом задушили они OpenSolaris.
     
     
  • 4.10, Аноним, 23:45, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Невозможно убить то что уже мертво.
     
  • 3.8, ананим.orig, 23:40, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Раньше тут занзвер появлялся. Вот..
    Тоже не видел ничего плохого в том, что солярку так и не успели открыть.
    На фоне айзена и его "сддл — самая открытая из всех приоткрытых" .. ну или как-то так.
     
  • 3.11, RobotsCantPoop, 00:00, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ситуация с systemd как бы показала что и линукс, несмотря на открытость кода и g... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Crazy Alex, 01:15, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот чудак. Про генту и devuan напомнить? Открытый линукс на то и открыт, что практически на любую глупость находится достаточно недовольных, чтобы сделать альтернативу.
     
  • 1.12, Аноним, 00:04, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А писать портируемый код они не умеют Про фрагментации - бред, все вокруг illum... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 00:07, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А сборки загружают меньше, потому что олдскул, а не линукс-школота - собирают са... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Ordu, 01:47, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сходи и объясни им как надо писать портабельный код. А лучше просто напиши статейку на этот счёт. Базы данных устраивают довольно весёлые пляски с бубном вокруг mmap, всячески борясь с ядром, чтобы то не встревало в процесс со своим дисковым кешом. Причём, я подозреваю, что там всё ещё более весело, чем я думаю, потому что я случайно и довольно давно интересовался тем как это делается, и довольно смутно представляю себе проблемы. Я бы с радостью почитал какую-нибудь статейку минут на десять-двадцать чтения, которая бы описала как эти проблемы надо решать портабельно. Так что не таи свои знания, поделись с сообществом.
     

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