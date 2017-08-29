29.08.2017 22:18  MongoDB прекращает поддержку платформы Solaris

Разработчики документо-ориентированной СУБД MongoDB уведомили пользователей об исключении Solaris из числа поддерживаемых платформ. Отмечается, что отныне все новые релизы, включая корректирующие обновления для существующих веток, будут формироваться без подготовки сборок для Solaris, за исключением обновлений с устранением критических проблем.

В качестве причины указывается нежелание впустую тратить ресурсы на сопровождение платформы судьба которой под вопросом и которая потеряла спрос среди клиентов, при том, что затраты на сопровождение Solaris в кодовой базе MongoDB достаточно высоки. В частности, утверждается, что неопределённость Oracle в отношении Solaris и вялость развития данной платформы привели к тому, что все нынешние коммерческие клиенты, применявшие Solaris, перешли на другие платформы или планируют подобный переход. Невостребованность данной платформы среди пользователей MongoDB также подтверждает статистика загрузок сборок MongoDB для Solaris.

Из проблем с организацией сопровождения Solaris упоминается фрагментация сообщества (llumos, OpenSolaris, OpenIndiana, SmartOS, Oracle Solaris, OmniOS), плохая поддержка в применяемых средствах разработки (Clang не поддерживает Solaris, в GDB имеются проблемы с отладкой многопоточных программ для Solaris, в GCC для Solaris не реализованы некоторые важные возможности C++11), утеря знаний о системе разработчиками (знанием тонкостей Solaris обладают лишь несколько матёрых разработчиков MongoDB, а новое поколение разработчиков требует обучения), проблемы с применением систем непрерывной интеграции для проверки сборок для Solaris.



