28.08.2017 10:22  В Chrome тестируется возможность выборочной блокировки звука для сайтов

> которые злоупотребляют автоматическим воспроизведением видео

Автоматическое воспроизведением видео вообще надо запретить в принципе, пока пользователь не нажал осознанно соответствующую кнопку в области плеера, ничего не должно начинать воспроизводиться никогда. Всегда бесило на YouTube, что стоит запустить браузер с сохранёнными табами с YT, как всё сразу начинает играть...

