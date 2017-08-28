28.08.2017 10:22  В Chrome тестируется возможность выборочной блокировки звука для сайтов

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|2.14, DmA, 12:58, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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А вдруг Казино отстегнёт денег гуглу, чтобы их не блокировали?
Автопроигрывание видео и звука нужно отключать на сайте
В Firefox
media.autoplay.enabled=false
Пока не щёлкнешь сам, ничего не играется.
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|3.21, user, 13:58, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А у меня плееры настроены на внешнюю звуковую карту, а всякие браузеры про неё не знают. Сайты могут орать сколько угодно, я их не услышу.
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|1.15, demimurych, 13:03, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я чего то не понимаю кажется. Ноу меня такая функция в хроме уже минимум пол года, динамик светится в названии вкладки, который если нажать - то будет отключен звук.
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|1.22, Онаним, 14:24, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> которые злоупотребляют автоматическим воспроизведением видео
Автоматическое воспроизведением видео вообще надо запретить в принципе, пока пользователь не нажал осознанно соответствующую кнопку в области плеера, ничего не должно начинать воспроизводиться никогда. Всегда бесило на YouTube, что стоит запустить браузер с сохранёнными табами с YT, как всё сразу начинает играть...
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