The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

28.08.2017 10:22  В Chrome тестируется возможность выборочной блокировки звука для сайтов

В экспериментальной ветке Chrome Canary началось тестирование функции, позволяющей отключить звук для отдельных сайтов. Например, при помощи данной возможности пользователь может на постоянной основе заблокировать вывод звука для конкретных сайтов, которые злоупотребляют автоматическим воспроизведением видео или раздражающими звуковыми эффектами. Для включения новой возможности следует запустить браузер с опцией "--enable-features=SoundContentSetting".



  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Опубликован код для организации передачи данных между ноутбуками в ультразвуковом диапазоне
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 60
  4. OpenNews: Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome
  5. OpenNews: В тестовых сборках Chrome для Android появился встроенный блокировщик рекламы
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 60 с устранением уязвимости в WiFi-чипах Broadcom
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 10:26, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Наконец то казино вулкан перестанет меня преследовать
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:32, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Это же на какие сайты ты ходишь?
     
     
  • 3.26, Аноним, 15:16, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А откуда ты знаешь, на каких сайтах оно вылазит?
    Упс, я тоже палюсь?
     
  • 2.14, DmA, 12:58, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    А вдруг Казино отстегнёт денег гуглу, чтобы их не блокировали?
    Автопроигрывание видео и звука нужно отключать на сайте
    В Firefox
    media.autoplay.enabled=false
    Пока не щёлкнешь сам, ничего не играется.

     
     
  • 3.23, Аноним, 14:27, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    ЧТО У тебя локально создаётся правило запрещающее воспроизведение звука Точно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 16:31, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, все допускают ошибки и гугель тоже может по ошибке игнорировать локальные на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Манахунорик, 13:13, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Помню я искал про новую технологию OpenGL (Vulkan), столько денег ушло...
     
  • 1.2, Аноним, 10:29, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Привет сайтам РБК с автопоказом видеорекламы и lleo с его идиотским напоминанем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:46, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    не не не только не запрос Итак через одно лезут с запросами на отправку увед... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Аноним, 11:36, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да блокировать такие сайты и всё А их шрифт в пол экрана на тв канале Показываю... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Аноним, 15:18, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Да блокировать такие сайты и всё

    Может проще на них не ходить, и всё?

     
  • 2.13, Аноним, 12:35, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А я на колонках кнопку вкл нажимаю только когда сам что-нибудь слушаю или смотрю... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, YetAnotherOnanym, 13:52, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > на колонках кнопку

    Замшелый ретроград!

     
  • 3.21, user, 13:58, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А у меня плееры настроены на внешнюю звуковую карту, а всякие браузеры про неё не знают. Сайты могут орать сколько угодно, я их не услышу.
     
  • 2.18, тоже Аноним, 13:17, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, у lleo кукушка отключается (правда, только у зарегистрированных, как я понимаю).
    Впрочем, звук на любом произвольном сайте по умолчанию, разумеется, должен быть выключен.
     
  • 1.3, ЫЫ, 10:32, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а вот бы еще автоматический mute на блоки с рекламой на ютубе...
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:23, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    пчелы против меда ?
     
  • 2.11, konart, 11:39, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    чем ublock или аналоги не устраивают?
     
  • 1.4, DerRoteBaron, 10:32, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну наконец! Ещё бы на Android сделали поддержу этой функции, там там больше всего добивают сайты с рекламой, которые останавливают музыку в плеере
     
  • 1.5, Аноним, 10:38, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ребята, вам всем сверху надо сделать две вещи:
    1) Пользоваться блокировкой рекламы
    2) [опционально] Не посещать идиотские сайты
     
  • 1.7, Аноним, 10:56, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >автоматическим воспроизведением

    Не с тем борются.

     
  • 1.9, номия, 11:31, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мэй.. (-_-)
     
  • 1.15, demimurych, 13:03, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я чего то не понимаю кажется. Ноу  меня такая функция в хроме уже минимум пол года, динамик светится в названии вкладки, который если нажать - то будет отключен звук.
     
     
  • 2.16, iPony, 13:10, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Я чего то не понимаю кажется

    Типа того. Отключение звука во вкладке и на сайте - это разные вещи.

     
  • 1.19, Аноним, 13:42, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    pornohub?
     
  • 1.22, Онаним, 14:24, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > которые злоупотребляют автоматическим воспроизведением видео

    Автоматическое воспроизведением видео вообще надо запретить в принципе, пока пользователь не нажал осознанно соответствующую кнопку в области плеера, ничего не должно начинать воспроизводиться никогда. Всегда бесило на YouTube, что стоит запустить браузер с сохранёнными табами с YT, как всё сразу начинает играть...

     
     
  • 2.24, Аноним, 14:29, 28/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Полностью согласен. Абсолютно бредовая "фича"
     
  • 1.25, Аноним, 15:03, 28/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так, а что там с автоматическим воспроизведением видео Трафик у людей не резино... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor