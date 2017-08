25.08.2017 22:52  Выпуск графического редактора GIMP 2.9.6

После года разработки сформирован GIMP 2.9.6, третий выпуск экспериментальной ветки, в рамках которой развивается следующий значительный релиз GIMP 2.10. Новая ветка примечательна повсеместным переводом внутренних подсистем на фреймворк обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library), что позволило реализовать такие возможности, как использование глубины цвета в 16 и 32 бит на канал (как целочисленные, так и с плавающей точкой) и цветовые профили ICC v4, а также повысить эффективность обработки больших изображений. Из общих для ветки 2.9 новшеств также можно отметить переработанное оформление интерфейса пользователя, поддержку форматов OpenEXR и WebP, предпросмотр применения фильтров на холсте, унификацию инструментов трансформации, задействование OpenCL для выноса обработки графики на плечи GPU, поддержка кистей от проекта MyPaint, возможность многопоточного выполнения операций в GEGL. До релиза 2.10 планируется выпустить ещё как минимум один экспериментальный выпуск GIMP 2.9.8, в котором будет продолжена работа по устранению ошибок и будет обновлён инструмент градиентной заливки (инструмент будет работать без дополнительных диалогов прямо на холсте). По сравнению с прошлым выпуском в GIMP 2.9.6 внесено 204 изменений, из которых можно отметить: Добавлена поддержка экспериментального режима многопоточной обработки в GEGL, при которая позволяет организовать распараллеливания операций GIMP с задействованием имеющихся в системе ядер CPU. Для отключения многопоточности в настройках (Preferences/System Resources) можно принудительно выставить ограничение в одно ядро CPU;

В интерфейсе процесс установки масок оптимизирован с учётом потребностей людей, которые используют очень большое число масок в своих проектах. GIMP теперь запоминает последние применённые параметры маски и позволяет быстро создавать, применять и удалять маски при помощи клавиатуры или новой кнопки в диалоге манипуляций со слоями. Добавлена возможность настройки параметров диалогов по умолчанию ("Preferences/ Interface / Dialog Defaults");

В интерфейс конфигуратора добавлена поддержка вертикальной прокрутки, позволяющая уместить большее число настроек без их дробления на отдельные секции;

Диалог подтверждения выхода больше не выводится, если все открытые изображения сохранены или не изменялись;

В диалоге изменения границ добавлена опция для выбора цвета заливки для пустых областей, появившихся после увеличения размера;

Для улучшения работы на экранах с высокой плотностью пикселей (Hi-DPI) добавлена возможность переключения размера пиктограмм. Более полная поддержка Hi-DPI ожидается в ветке GIMP 3.0, которая будет переведена на GTK+3 или GTK+4;

Большая часть кода взаимодействия с холстом перенесена из инструментов, таких как выделение области, в универсальные блоки, которые можно вызывать из разных инструментов. Подобная реструктуризация открывает большие возможности по модернизации методов работы в пользовательском интерфейсе, например, можно будет создавать инструменты, которые смогут использовать возможности других инструментов. Кроме того, фильтрами на базе GEGL теперь можно управлять прямо с холста без дополнительных диалогов;

Расширены средства для работы в линейных цветовых пространствах. Добавлена возможность переключения между двумя режимами представления слоёв - линейным (по умолчанию) и перцепционным (ранее предлагаемый вариант);

Для обеспечения корректной инверсии цветов добавлена новая команда "Colors/Linear Invert";

Для упрощения поддержки новых цветовых режимов представлен фреймворк "blendfun", на базе которого подготовлены новые режимы смешивания цветов Linear Burn, Vivid Light, Linear Light, Pin Light, Hard Mix, Exclusion, Merge, Split и Luminance (RGB);

Добавлен новый режим проброса (Pass Through) групп слоёв, позволяющий смешивать слои внутри группы непосредственно с нижележащими слоями без создания групповой проекции. Например, на скриншоте ниже показано представление PSD-файла с группой слоёв TEXTURES в режиме Pass Through - в левой половине в GIMP 2.9.4, а в правой в GIMP 2.9.6;

Для упрощения управления большими проектами с множеством слоёв и групп представлена возможность выставления цветных меток;

Обновлён диалог с параметрами слоя (Layer Attributes), который теперь позиционируется как единый интерфейс для управления всеми атрибутами слоя, включая имя слоя, режим смешивания, смещение, прозрачность, видимость, статус привязки, закрепление и выставленные цветные метки;

Расширено использование цветовых пространств CIE LAB и CIE LCH: Для связанных с цветом диалогов реализован блок выбора цвета на основе LCH, который со временем заменит устаревший блок на базе HSV. В меню Colors добавлен новый фильтр Hue-Chroma, который работает по аналогии с фильтром Hue-Saturation, но только в цветовом пространстве CIE LCH. В инструментах Fuzzy Select и Bucket Fill появилась возможность выбора цветов через CIE-составляющие L, C и H. Инструмент определения цвета (Color Picker) и диалог Sample Points теперь отображают значения цвета пикселей в том числе в представлениях CIE LAB и CIE LCH;

Новый универсальный инструмент трансформации Handle Transform (масштабирование, вращение и изменение перспективы через манипуляцию ручками, размещаемыми на холсте) приведён в должный вид и предложен по умолчанию;

Значительно ускорена работа инструмента Warp Transform, в том числе добавлена опция для отключения предпросмотра с высоким качеством картинки, который не всегда необходим;

Во всех инструментах трансформации по умолчанию отключен показ сетки, а в процессе интерактивной трансформации оригинальный слой теперь скрывается, так как может мешать просмотру результата;

Инструмент произвольного выделения (Free Select) теперь требует нажатия Enter для подтверждения завершения выделения области (до фиксации можно корректировать сформированный контур);

Добавлена возможность рисования на прозрачных слоях в режимах, отличных от нормального;

В инструменте Smudge появились средства для управления потоком, позволяющие смешивать фиксированные и градиентные цвета в процессе нанесения мазков. Также добавлена опция, запрещающая изменение уровня прозрачности существующих пикселей;

Улучшены средства вращения холста - ползунки, полосы прокрутки и диалог навигации теперь адаптируются к изменениям при вращении;

Улучшена реализация движка кистей - для растровых кистей теперь кэшируется изначальная жесткость и с целью оптимизации производительности не меняется динамически;

Помимо плагина для обработки raw-изображений, вызывающего Darktable, добавлен аналогичный плагин на базе RawTherapee, который может применяться для открытия raw-файлов. В настройки добавлена опция для выбора предпочитаемого пользователем плагина для открытия raw-файлов;

В плагине для обработки формата PSD расширено число поддерживаемых режимов смешивания слоёв при импорте и экспорте. Добавлена возможность экспорта в PSD групп слоёв, слоёв в режиме Pass Through и цветных меток;

Заменён плагин для открытия и записи изображений в формате WebP. Вместо ранее поставляемого ограниченного по возможностям плагина задействован плагин от Натана Османа, который был расширен обработкой профилей ICC, импортом/экспортом метаданных и поддержкой анимации;

В состав включен новый просмотрщик метаданных, который использует библиотеку Exiv2 для отображения метаданных Exif, XMP, IPTC и DICOM.

Добавлен режим редактирования метаданных, позволяющий добавить или изменить значения метаданных в форматах XMP, IPTC, DICOM и GPS/Exif, а также импортировать/экспортировать метаданных из файлов XMP;

Добавлено 9 новых фильтров на базе GEGL, включая фильтр вейвлетного разложения (Wavelet Decompose) и плагин Extract Component для извлечения цветовых каналов CMYK K и LAB L* из изображений;

Реализована возможность определения интерфейса фильтров GEGL на простом языке метаданных GUM;