25.08.2017 22:52  Выпуск графического редактора GIMP 2.9.6

|
После года разработки сформирован GIMP 2.9.6, третий выпуск экспериментальной ветки, в рамках которой развивается следующий значительный релиз GIMP 2.10. Новая ветка примечательна повсеместным переводом внутренних подсистем на фреймворк обработки изображений GEGL (Generic Graphics Library), что позволило реализовать такие возможности, как использование глубины цвета в 16 и 32 бит на канал (как целочисленные, так и с плавающей точкой) и цветовые профили ICC v4, а также повысить эффективность обработки больших изображений.
Из общих для ветки 2.9 новшеств также можно отметить переработанное оформление интерфейса пользователя, поддержку форматов OpenEXR и WebP, предпросмотр применения фильтров на холсте, унификацию инструментов трансформации, задействование OpenCL для выноса обработки графики на плечи GPU, поддержка кистей от проекта MyPaint, возможность многопоточного выполнения операций в GEGL. До релиза 2.10 планируется выпустить ещё как минимум один экспериментальный выпуск GIMP 2.9.8, в котором будет продолжена работа по устранению ошибок и будет обновлён инструмент градиентной заливки (инструмент будет работать без дополнительных диалогов прямо на холсте).
По сравнению с прошлым выпуском в GIMP 2.9.6 внесено 204 изменений, из которых можно отметить: