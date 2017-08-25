25.08.2017 10:00  Обновление Eolie, простого web-браузера для GNOME

Доступен выпуск web-браузера Eolie 0.9.2, нацеленного на использование в окружении GNOME. Браузер оснащён компактным интерфейсом, в котором элементы управления и адресная строка вынесены в заголовок окна. Интерфейс примечателен использованием узкой боковой панели для закладок на часто посещаемые сайты, элементы в которой представлены в виде миниатюрных кнопок. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. В качестве браузерного движка применяется WebKit2. В новой версии обеспечена возможность сохранения паролей в сервисе Mozilla Sync, переработан интерфейс и добавлен режим без боковой панели. Основные возможности: Встроенный блокировщик рекламы, фишинга и всплывающих диалогов;

Поддержка синхронизации закладок, истории посещений и паролей через сервис Firefox sync;

Возможность отображения контента в полноэкранном режиме;

Функция загрузки и сохранения видеороликов;

Функция загрузки и сохранения разом всех изображений, присутствующих на странице;

Режим конфеденциального просмотра, при котором в истории и кэшах не оседает информация о просмотренном контенте;

Режим читателя, при котором показывается только основной контент с вырезанием навигационных панелей и прочего информационного мусора;

Умная строка поиска, которую можно использовать как для обращения к поисковым системам, так и для поиска локальных закладок и ранее открытых страниц;

Возможность настройки различного уровня масштабирования для разных экранов.



