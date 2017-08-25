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25.08.2017 10:00  Обновление Eolie, простого web-браузера для GNOME

Доступен выпуск web-браузера Eolie 0.9.2, нацеленного на использование в окружении GNOME. Браузер оснащён компактным интерфейсом, в котором элементы управления и адресная строка вынесены в заголовок окна. Интерфейс примечателен использованием узкой боковой панели для закладок на часто посещаемые сайты, элементы в которой представлены в виде миниатюрных кнопок. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. В качестве браузерного движка применяется WebKit2. В новой версии обеспечена возможность сохранения паролей в сервисе Mozilla Sync, переработан интерфейс и добавлен режим без боковой панели.

Основные возможности:

  • Встроенный блокировщик рекламы, фишинга и всплывающих диалогов;
  • Поддержка синхронизации закладок, истории посещений и паролей через сервис Firefox sync;
  • Возможность отображения контента в полноэкранном режиме;
  • Функция загрузки и сохранения видеороликов;
  • Функция загрузки и сохранения разом всех изображений, присутствующих на странице;
  • Режим конфеденциального просмотра, при котором в истории и кэшах не оседает информация о просмотренном контенте;
  • Режим читателя, при котором показывается только основной контент с вырезанием навигационных панелей и прочего информационного мусора;
  • Умная строка поиска, которую можно использовать как для обращения к поисковым системам, так и для поиска локальных закладок и ранее открытых страниц;
  • Возможность настройки различного уровня масштабирования для разных экранов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gnumdk/eoli...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: eolie, browser, webkit, gnome
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  • 1.1, Аноним, 10:04, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Какой-то недозакос под Safari Хипсторы тоскуют по любимому браузеру, видимо Та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:34, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Причем на Сафари вообще не похоже. О чем ты, бро?
     
     
  • 3.7, Аноним, 10:43, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У тебя один глаз стеклянный, а дургой в повязке?
     
  • 3.8, Аноним, 10:44, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, щас, не похоже https cdn1 tekrevue com wp-content uploads 2015 02 searc... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:16, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот на него то я и перейду с лисы
    ДА ДА пойду куплю торт
     
  • 1.3, iPony, 10:16, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Во. А то тут в каждой новости про фурифокс сопли и слёзы.
    Вот получите, распишитесь.
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:30, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А то тут в каждой новости сопли и слёзы.

    Fixed that for ya

     
  • 1.6, Андрей, 10:38, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем оно отличается от epiphany ? И какой конкретно webkit2? Если мне не изменяет память, их три штуки?
     

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