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25.08.2017 09:17  Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R4U5

Компания Oracle представила пятое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4 (UEKR4U5). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро распространяется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Пакеты с ядром подготовлены для Oracle Linux 6 и Oracle Linux 7.

Ключевые улучшения:

  • В реализации Btrfs улучшена обработка дедупликации данных и обеспечена возможность удаления устройств по их идентификатору (device ID);
  • Для XFS перенесён усовершенствованный код обработки ошибок;
  • Из ядер Linux 4.9 и 4.10 перенесены изменения, связанные с гипервизором Xen;
  • В реализации DTrace улучшена поддержка FBT (Function Boundary Tracing) для отслеживания выхода за границы буфера в функциях, работающих на уровне ядра. Расширен охват проверок, осуществляемых провайдером ввода/вывода. Добавлена возможность добавлять контрольные проверки (probe) в файловые системы, работающее поверх штатного блочного уровня. Добавлена поддержка трассировки чтения и записи поверх NFS. Добавлены контрольные проверки SDT для протоколов TCP и UDP. Обеспечена автоматическая загрузка необходимых модулей DTrace;
  • Добавлена поддержка динамического изменения размера больших страниц памяти, что позволяет одновременно использовать большие страницы разного размера;
  • В nf_tables добавлены модули для дублирования сетевых пакетов с отправкой дубликатов в заданную точку приёма трафика;
  • В OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED) добавлена поддержка интерфейса netlink, позволяющего подключать обработчики в пространстве пользователя;
  • Представлено более 30 новых или обновлённых драйверов. В том числе обновлены драйверы Intel E1000, Intel i40e, nvme и smartpqi. Добавлен модуль forcedeth для Ethernet контроллера в составе чипсета NVIDIA nForce;
  • Под флагом Technology Preview продолжается тестирование экспериментальной поддержки DCTCP (Data Center TCP), DRBD (Distributed Replicated Block Device), системы верификации модулей ядра по цифровой подписи, режима совместимости NFS over RDMA с ZFS и Solaris, серверной реализации pNFS (parallel NFS).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.4
  3. OpenNews: Компания Oracle выпустила обновление ядра Unbreakable Enterprise Kernel R4U4
  4. OpenNews: Опубликована редакция Oracle Linux для архитектуры SPARC
  5. OpenNews: Обновление промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.9
  6. OpenNews: Компания Oracle представила релиз ядра Unbreakable Enterprise Kernel 3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: unbreakable, kernel
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  • 1, Аноним, 09:50, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    ООООО!!!! Попёрла движуха
     
     
  • 2, Michael Shigorin, 10:17, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > ООООО!!!! Попёрла движуха

    Сам запостил, сам прокомментировал, сам опять нагадил на фрисофт в соседней новости.

    Вы всерьёз полагаете, что к работодателю таким образом прибавится уважения?

     
  • 3, Аноним, 10:17, 25/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А почему не в mainline kernel?
     
     
  • 4, VoDA, 10:25, 25/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так это бэкпортирование из mainline в конкретную версию ядра которая и работает на RHEL/UL
     

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