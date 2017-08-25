25.08.2017 09:17  Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R4U5

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Компания Oracle представила пятое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel 4 (UEKR4U5). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро распространяется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Пакеты с ядром подготовлены для Oracle Linux 6 и Oracle Linux 7.
Ключевые улучшения:
- В реализации Btrfs улучшена обработка дедупликации данных и обеспечена возможность удаления устройств по их идентификатору (device ID);
- Для XFS перенесён усовершенствованный код обработки ошибок;
- Из ядер Linux 4.9 и 4.10 перенесены изменения, связанные с гипервизором Xen;
- В реализации DTrace улучшена поддержка FBT (Function Boundary Tracing) для отслеживания выхода за границы буфера в функциях, работающих на уровне ядра. Расширен охват проверок, осуществляемых провайдером ввода/вывода. Добавлена возможность добавлять контрольные проверки (probe) в файловые системы, работающее поверх штатного блочного уровня. Добавлена поддержка трассировки чтения и записи поверх NFS. Добавлены контрольные проверки SDT для протоколов TCP и UDP. Обеспечена автоматическая загрузка необходимых модулей DTrace;
- Добавлена поддержка динамического изменения размера больших страниц памяти, что позволяет одновременно использовать большие страницы разного размера;
- В nf_tables добавлены модули для дублирования сетевых пакетов с отправкой дубликатов в заданную точку приёма трафика;
- В OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED) добавлена поддержка интерфейса netlink, позволяющего подключать обработчики в пространстве пользователя;
- Представлено более 30 новых или обновлённых драйверов. В том числе обновлены драйверы Intel E1000, Intel i40e, nvme и smartpqi. Добавлен модуль forcedeth для Ethernet контроллера в составе чипсета NVIDIA nForce;
- Под флагом Technology Preview продолжается тестирование экспериментальной поддержки DCTCP (Data Center TCP), DRBD (Distributed Replicated Block Device), системы верификации модулей ядра по цифровой подписи, режима совместимости NFS over RDMA с ZFS и Solaris, серверной реализации pNFS (parallel NFS).