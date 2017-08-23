23.08.2017 22:12  Представлен Ayo, очередной форк проекта Node.js

Лишь только стала забываться история с ответвлением и последующим воссоединением проектов Node.js и io.js, как наметился новый раскол в сообществе Node.js. В ходе конфликта группа энтузиастов основала очередной форк Node.js - Ayo. В качестве мотива создания форка упоминаются двойные стандарты в отношении принятого в сообществе Node.js кодекса поведения (Code of Conduct). В частности, утверждается, что Роду Вагу (Rod Vagg), одному из значительных участников сообщества, сходят с рук постоянные нарушения кодекса, которые не приводят к должному ответному воздействию.

В технический комитет Node.js, членом которого является Род, поступило несколько жалоб на недостойное поведение данного участника и превышение им полномочий модератора в ходе обсуждений на GitHub и в Twitter, что по мнению отправителей жалоб не соответствует принятому в сообществе кодексу поведения. Рассмотрев данные жалобы 60% (6 из 10 голосовавших) членов технического комитета Node.js не сочли нарушение поведения существенным и высказались против удаления Рода из состава комитета и против публикации призыва добровольно покинуть свой пост.

Подобное решение было воспринято некоторыми разработчиками как то, что мнение влиятельных персон в проекте главнее принятых правил. Кроме основания форка, в знак протеста один из участников вышел из состава технического комитета. Создатели форка не исключают возвращение в лоно основного проекта, но только после того как проблема будет урегулирована, проведена реорганизация управления и главной ценностью проекта станет сообщество, а не технический персонал.



