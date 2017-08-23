The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

23.08.2017 22:12  Представлен Ayo, очередной форк проекта Node.js

Лишь только стала забываться история с ответвлением и последующим воссоединением проектов Node.js и io.js, как наметился новый раскол в сообществе Node.js. В ходе конфликта группа энтузиастов основала очередной форк Node.js - Ayo. В качестве мотива создания форка упоминаются двойные стандарты в отношении принятого в сообществе Node.js кодекса поведения (Code of Conduct). В частности, утверждается, что Роду Вагу (Rod Vagg), одному из значительных участников сообщества, сходят с рук постоянные нарушения кодекса, которые не приводят к должному ответному воздействию.

В технический комитет Node.js, членом которого является Род, поступило несколько жалоб на недостойное поведение данного участника и превышение им полномочий модератора в ходе обсуждений на GitHub и в Twitter, что по мнению отправителей жалоб не соответствует принятому в сообществе кодексу поведения. Рассмотрев данные жалобы 60% (6 из 10 голосовавших) членов технического комитета Node.js не сочли нарушение поведения существенным и высказались против удаления Рода из состава комитета и против публикации призыва добровольно покинуть свой пост.

Подобное решение было воспринято некоторыми разработчиками как то, что мнение влиятельных персон в проекте главнее принятых правил. Кроме основания форка, в знак протеста один из участников вышел из состава технического комитета. Создатели форка не исключают возвращение в лоно основного проекта, но только после того как проблема будет урегулирована, проведена реорганизация управления и главной ценностью проекта станет сообщество, а не технический персонал.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourcecontribute.com/2...)
  2. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 8.0
  3. OpenNews: В рамках проекта PurpleJS развивается альтернатива Node.js, работающая поверх JVM
  4. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  5. OpenNews: Node.js и io.js объединились под покровительством организации Linux Foundation
  6. OpenNews: В рамках проекта IO.js началось развитие форка Node.js, независимого от компании Joyent
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: node.js
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 22:27, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Какие все нежные.
     
  • 1.2, Аноним, 22:28, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Они там еще не начали в грязном белье копаться?
     
  • 1.3, Аноним, 22:29, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Гляньте на фотку создателя форка https pbs twimg com profile_images 848625085... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:53, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    М-да, я б такое тоже послал. Даже не читая каментов.
     
  • 1.4, Аноним, 22:36, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а я еще раньше предуприждал что js быть не должно ,вспомнити npm leftpad
     
  • 1.5, IB, 22:43, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А права лесбиянок-трансвеститов то не нарушены?
    Обязательно нужно разобраться - этот Вагг мог их оскорбить.

    Линус, правда, просто на XYZ посылает. Народ что-ли в LKML покрепче? :)

     
     
  • 2.7, DA, 22:55, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто-нибудь всерьёз отнесётся к форку ядра?
     
  • 1.8, waylandbeliver, 23:04, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Курица на корабле — быть беде.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor