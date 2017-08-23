23.08.2017 06:51  Google представил Chrome Enterprise, вариант Chrome OS для предприятий

Компания Google анонсировала новый продукт Chrome Enterprise, который представляет собой расширенную редакцию операционной системы Chrome OS для предприятий, предоставляющую гибкий набор средств для централизованного управления компьютерами сотрудников. Продукт коммерческий (50 долларов в год), но компоненты платформы развиваются в рамках открытой кодовой базы Chromium OS. Расширенные возможности платформы включают: Доступ к каталогу специализированных приложений для предприятий, с гибкой системой ограничений установки приложений и браузерных дополнений;

Дополнительные инструменты для управления доступом и защитой информации, в том числе централизованное управление настройками браузера и сети;

Круглосуточная поддержка в режиме 24/7;

Интеграция с различными облачными системами и локальными корпоративными платформами управления и идентификации (заявлена полная поддержка Microsoft Active Directory). Поддержка систем единого входа (SSO);

Возможность централизованного управления всеми имеющимися на предприятии устройствами Chrome OS при помощи VMware Workspace ONE;

Средства для управления принтерами;

Возможность работы в режиме киоска для организации публично доступных информационных систем;

Поддержка централизованной установки обновлений по собственному расписанию.



