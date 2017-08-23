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23.08.2017 06:51  Google представил Chrome Enterprise, вариант Chrome OS для предприятий

Компания Google анонсировала новый продукт Chrome Enterprise, который представляет собой расширенную редакцию операционной системы Chrome OS для предприятий, предоставляющую гибкий набор средств для централизованного управления компьютерами сотрудников. Продукт коммерческий (50 долларов в год), но компоненты платформы развиваются в рамках открытой кодовой базы Chromium OS.

Расширенные возможности платформы включают:

  • Доступ к каталогу специализированных приложений для предприятий, с гибкой системой ограничений установки приложений и браузерных дополнений;
  • Дополнительные инструменты для управления доступом и защитой информации, в том числе централизованное управление настройками браузера и сети;
  • Круглосуточная поддержка в режиме 24/7;
  • Интеграция с различными облачными системами и локальными корпоративными платформами управления и идентификации (заявлена полная поддержка Microsoft Active Directory). Поддержка систем единого входа (SSO);
  • Возможность централизованного управления всеми имеющимися на предприятии устройствами Chrome OS при помощи VMware Workspace ONE;
  • Средства для управления принтерами;
  • Возможность работы в режиме киоска для организации публично доступных информационных систем;
  • Поддержка централизованной установки обновлений по собственному расписанию.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/topics...)
  2. OpenNews: Выпуск Chrome OS 60 с устранением уязвимости в WiFi-чипах Broadcom
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Chrome OS 59
  4. OpenNews: Google открыл Chrome для iOS и планирует открыть Google Earth Enterprise
  5. OpenNews: Сведения о проекте Andromeda, расширяющем Android возможностями Chrome OS
  6. OpenNews: Chrome OS опередил OS X по объёму проданных в США устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, Аноним, 07:38, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Зачем?
     
     
  • 2.3, Аноним, 07:47, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Видимо, для тех ынтерпрайзов, которые хотят сэкономить на компах секретуток, сео... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 07:45, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Google
    > Chrome
    > Chrome OS

    И сразу минус. Тройной.

     
  • 1.4, Zenitur, 08:11, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    1С-ка и MS Office будут? Или Google Docs уже умеет работать в оффлайне?
     
     
  • 2.5, Аноним, 08:13, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    У вас очень странные представления об энтерпрайзах.
     
  • 2.7, Аноним, 08:25, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И да, гуглдоксы давным-давно уже умеют в офлайн.
     
  • 1.6, XoRe, 08:17, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачет за попытку заменить IE в энтерпрайзе. Глядишь, у энтерпрайз админов станет меньше боли.
     
     
  • 2.9, kk, 09:27, 23/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Меньше боли?
    Я представляю геморрой чтобы запустить какойнить допотопный энтерпрайз IE-only сервис на такой телеге
    или предлагаете всю инфраструктуру переписать чтобы она поддерживала хипстер-ОС на клиенстких машинах?
     
  • 1.8, metakeks, 09:22, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очередная игла. А учитывая политику Google - что хотим, то и воротим (помним, да, отличные проекты, но закрытые потому, что видите ли мало прибыли приносят), сразу нет.
     
  • 1.10, Аноним, 09:34, 23/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, как правильно, Chrome OS на базе GNU/Linux, или всё-таки на базе Linux?
     

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