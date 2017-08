> Что правильно ?

> arr_length=get_my_work_data(params,arr);/* arr_length=-1,arr =NULL */

> for (int n = 0; n < arr_length; ++n) make_zashibis(arr[n]); /* НО

> из-за разыменовыания arr Gomosexual C Compiler считает , что

> оно нкогдаа не равно NULL */

> ...

> if (arr) { ... } /* и делает крафтовую оптимизацию, выкидывая обработку

> исключительной ситуации к чертям собачьим */ Неэквивалентные преобразования конечно не допустимы, что тут спорить.