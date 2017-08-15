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14.08.2017 23:58  Выпуск набора компиляторов GCC 7.2

Доступен корректирующий релиз набора компиляторов GCC 7.2, в котором проведена работа по исправлению ошибок, регрессивных изменений и проблем с совместимостью. По сравнению с версией GCC 7.1 в GCC 7.2 отмечено 95 исправлений, в основном связанных с устранением регрессивных изменений. Напомним, что начиная с ветки GCC 5.x в проекте внедрена новая схема нумерации выпусков: версия x.0 используется в процессе разработки, корректирующие выпуски формируются с номерами x.2.0, x.3.0 и т.д. Новые возможности развиваются в экспериментальной ветке GCC 8.0, на базе которой будет сформирован следующий значительный релиз GCC 8.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/ml/gcc-ann...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 7
  3. OpenNews: В состав GCC одобрено включение языка программирования D
  4. OpenNews: Ошибка в GCC привела к игнорированию режима выявления проблем с форматированием строк
  5. OpenNews: Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gcc
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  • 1.1, Аноним, 00:39, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Шось зачастили ... Конкуренты поджимают ?
     
  • 1.2, Аноним, 00:40, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    А позор типа for int n 0 n arr_length n make_zashibis arr n if ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 00:46, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Выкинуть нужно анонима. А gcc всё сделал правильно
     
     
  • 3.4, Аноним, 00:53, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что правильно arr_length get_my_work_data params,arr arr_length -1,arr NU... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.5, Аноним, 01:23, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если не может доказать что arr n гарантированно исполнится, то не выкинет Ес... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.6, Агроном, 01:36, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Что правильно ?
    > arr_length=get_my_work_data(params,arr);/* arr_length=-1,arr =NULL */
    > for (int n = 0; n < arr_length; ++n) make_zashibis(arr[n]); /* НО
    > из-за разыменовыания arr  Gomosexual C Compiler  считает , что
    > оно нкогдаа не равно NULL */
    > ...
    > if (arr) { ... } /* и делает крафтовую оптимизацию, выкидывая обработку
    > исключительной ситуации к чертям собачьим  */

    Неэквивалентные преобразования конечно не допустимы, что тут спорить.

     
  • 4.7, Crazy Alex, 01:36, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты полный пример можешь дать? И версию компилятора заодно...

    Потому что при таком вызове arr у тебя измениться не может, только его содержимое.

     
     
  • 5.9, Аноним, 01:58, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    GCC6.3 и старая opera , моя прелесть
     
     
  • 6.12, Ordu, 04:03, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это просто сотрясения воздуха, а не ответ на вопрос Смотри, берём такой код vo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, asdasdasd, 01:56, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы сами написали: "/* выкинуто gcc по причине undefined behaivour */".
    Неопределенное поведение потому оным и зовется, что оно неопределенное и в стандарте не прописано.
     
     
  • 3.10, Аноним, 02:03, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вот поэтому, нормальные люди доопределяют поведение компиллятора нормальным обра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Crazy Alex, 03:07, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не, нормальные люди не допускают UB. Хотя выше пример исковеркан - к примеру, там, вероятно, if (!arr) имелось в виду. И навреняка ещё куча всего покалечена, так что не понять. Где там те исходники оперы ловить - не знаю и разбираться не хочу. Охота возиться с варезом - флаг в руки. Или ещё куда.
     
  • 1.13, Аноним, 04:57, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Диванные хаятели gcc в треде все в машину Сколько себя помню, уже 15 лет созна... весь текст скрыт [показать]
     

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