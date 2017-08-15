14.08.2017 23:58  Выпуск набора компиляторов GCC 7.2

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|4.6, Агроном, 01:36, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Что правильно ?
> arr_length=get_my_work_data(params,arr);/* arr_length=-1,arr =NULL */
> for (int n = 0; n < arr_length; ++n) make_zashibis(arr[n]); /* НО
> из-за разыменовыания arr Gomosexual C Compiler считает , что
> оно нкогдаа не равно NULL */
> ...
> if (arr) { ... } /* и делает крафтовую оптимизацию, выкидывая обработку
> исключительной ситуации к чертям собачьим */
Неэквивалентные преобразования конечно не допустимы, что тут спорить.
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|2.8, asdasdasd, 01:56, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вы сами написали: "/* выкинуто gcc по причине undefined behaivour */".
Неопределенное поведение потому оным и зовется, что оно неопределенное и в стандарте не прописано.
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|4.11, Crazy Alex, 03:07, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не, нормальные люди не допускают UB. Хотя выше пример исковеркан - к примеру, там, вероятно, if (!arr) имелось в виду. И навреняка ещё куча всего покалечена, так что не понять. Где там те исходники оперы ловить - не знаю и разбираться не хочу. Охота возиться с варезом - флаг в руки. Или ещё куда.
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