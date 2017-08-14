14.08.2017 14:01  Релиз CloudStack-UI 1.0.7, альтернативного интерфейса для Apache CloudStack

Подготовлен релиз СloudStack-UI 1.0.7, открытого проекта по разработке альтернативного интерфейса для Apache CloudStack. В ходе работы над текущим релизом основные усилия разработчиков были нецелены на реализацию опциональной функциональности, которая не поддерживается в рамках стандартного API CloudStack. Результатом работы стало появление в CloudStack-UI двух плагинов - WebShell и Pulse: WebShell - расширение CloudStack-UI, которое предназначено для осуществления соединений с виртуальной машиной посредством протокола SSH без использования локального клиента.

Pulse - предназначен для визуализации статистики исполнения виртуальных машин и позволяет пользователям Apache CloudStack наблюдать текущие и предыдущие операционные состояния виртуальных машин. На текущий момент в нативном интерфейсе CloudStack отсутствует возможность какого-либо отслеживания операционного состояния, но разработчики считают, что данная функция жизненно необходима системным администраторам для успешного администрирования виртуальных серверов. Также в релизе появилась поддержка периодических снимков томов и возможность задания вычислительного предложения по умолчанию для зоны. Было исправлено несколько некритических ошибок и недостатков интерфейса, влияющих на удобство работы с системой. Кроме того, завершена большая часть работ по миграции с каркаса MDL на Material 2. На DockerHub размещён образ Docker для быстрого развёртывания CloudStack-UI. Для загрузки образа можно воспользоваться командой "docker pull bwsw/cloudstack-ui:1.0.7".



