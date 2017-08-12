The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

12.08.2017 11:31  Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами

Группа исследователей из Аделаидского университета (Австралия) разработала метод атаки по сторонним каналам, анализирующей наводки в электрических цепях USB для получения информации об активности соседних USB-устройств. В частности, показана возможность создания вредоносных USB-устройств, которые могут шпионить за USB-устройствами, подключенными в соседние USB-порты. Детали атаки будут опубликованы на следующей неделе, после доклада на конференции USENIX Security Symposium.

В ходе исследования было изучено 50 USB-устройств, из которых более 90% оказались подвержены утечке информации по сторонним каналам. В ходе эксперимента на базе светильника, питающегося через порт USB, был подготовлен прототип вредоносного устройства, которое позволяло собирать данные о клавишах, нажатых на клавиатуре, подключенной в соседний USB-порт. Перехваченная информация о колебаниях напряжения отправлялась через Bluetooth на расположенный неподалёку компьютер атакующих, на котором данные анализировались для воссоздания кодов нажатия клавиш.

В итоге, исследователи смогли перехватить параметры входа в систему и другую конфиденциальную информацию, вводимую с клавиатуры. Представленный метод атаки открывает двери для создания нового поколения кейлоггеров, которые могут быть выполнены в виде потерянных USB Flash или публично доступных зарядок. Например, вредоносное устройство может быть подброшено под видом потерянного USB-накопителя - по материалам другого исследования в 75% случаях брошенный на землю USB-брелок будет подобран и вставлен в компьютер.

Атака применима только к устройствам, подключенным в рамках одного внешнего или встроенного USB Hub. Технология USB была разработана с оглядкой на то, что все подключенные к портам устройства находятся под контролем пользователя, поэтому она не обеспечивает должного уровня защиты от утечки данным. Единственным надёжным способом безопасной передачи информации по USB является шифрование данных перед отправкой.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.adelaide.edu.au/new...)
  2. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  3. OpenNews: Открыт код инструментария для проведения атак через модификацию прошивок USB-накопителей
  4. OpenNews: Новый вид атак с использованием перепрограммированных USB-устройств
  5. OpenNews: Метод определения RSA-ключей через анализ изменения разности потенциалов
  6. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: usb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 12:02, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну все, теперь ждем usb-https, где сертификаты надо продлять каждый год
     
  • 1.2, Вася Пупкин, 12:28, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Открою вам секрет - самый большой риск утечки информации - это сам пользователь. Если убрать пользователя, а компьютер выключить, а еще лучше сжечь - то риски утечки можно свести к нулю.
     
     
  • 2.5, Pahanivo, 12:55, 12/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как пользователь сможет повлиять на наводки в данном методе?
    По этому методу китайцы могут массово наштамповать тех же клавиатур с жучками ... и пользователь никогда об этом не узнает.
     
     
  • 3.7, Аноним, 13:10, 12/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Пользователь создает возможность таких ситуаций или стороння флешка сама запуск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, Crazy Alex, 13:36, 12/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Клавиатуры с жучками можно штамповать из без "метода" - собственно, из USB-усторйств это чуть ли не единственное, где можно получить какую-то ценную инфу.

    Кстати, чего останавливаться - можно и в хабы пихать.

    По факту - это какая-то совершенно тупая разновидность паранойи.

     
  • 1.3, Аноним, 12:38, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    80 80 всех инцидентов по безопасности - пользователи IDS 5... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 14:14, 12/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Компьютер без пользователя на 100% бесполезен.

    /me

     
  • 1.6, Аноним, 12:57, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это называется канал утечки ПЭМИН Термин появился где-то в середине прошлого ве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 13:22, 12/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    хуже, от этого псевдооткрытия может произойти ещё один виток угнетения людей при... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 13:21, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чисто научные изыскания Практически, если есть доступ к устройству, то зачем за... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Baz, 13:24, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а они брали в расчёт экранированные USB кабеля?
     
  • 1.11, Аноним, 13:28, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Потерянные кем-то и найденные вами USB-устройства не стоит совать себе в компь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, imprtat, 13:30, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> В ходе эксперимента на базе светильника

    мне кажется ради этого все и затевалось

     
  • 1.14, Аноним, 13:47, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давно известно Вот у меня есть колонки, питаемые по usb Когда я двигаю usb-мыш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 14:14, 12/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Гальвано-развязки, отдельные контуры питания и прочая, прочая, прочая Ничего но... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList