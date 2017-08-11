11.08.2017 20:13  DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist

Стартап Admiral, развивающий технологии для противодействия блокировщикам рекламы, успешно добился удаления своего домена functionalclam.com из списка блокировки Easylist под предлогом необходимости соблюдения действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). EasyList является одним из самых популярных списков блокировки рекламы, который используется в Adblock Plus, UBlock Origin и Opera.

В GitHub, на котором ведётся разработка Easylist, был отправлен DMCA-запрос, текст которого пока не раскрывается. Представители GitHub связались с разработчиками Easylist, которые чтобы избежать блокировки репозитория удалили запрошенный домен и развернули дискуссию о том, насколько правомерно применение DMCA как инструмента для удаления своих хостов из списков блокировки. Юристы организации Electronic Frontier Foundation предложили свою помощь в разборе сложившейся ситуации.

Руководитель Admiral также опубликовал пояснение своей позиции, указав, что functionalclam.com не является рекламной сетью, а применяется как часть платформы, которую издатели могут использовать для организации доступа посетителей к материалам, защищённым авторским правом, в обмен на просмотр рекламы. Попадание functionalclam.com в список блокировки нарушило работу данной системы и привело к проблемам с доступом к контенту на сайтах, участвующих в данной системе.

Суть предлагаемого Admiral решения сводится к тому, что на сайте размещается код, который закрывает доступ к контенту пока пользователь не отключит блокировщик рекламы. Сайт functionalclam.com использовался для загрузки этого кода. Таким образом с одной стороны в список блокировки был добавлен хост который непосредственно не связан с показом рекламы и используется для блокировки доступа пользователей, у которых установлены блокировщики рекламы. Но с другой стороны, functionalclam.com имеет прямое отношение к тому, чтобы навязывать посетителям просмотр рекламы.

Тем временем, в BO-Extra, дополнении к uBlock Origin, появилась поддержка противостояния методу обхода блокировщиков рекламы, развиваемому компанией Instart Logic. Instart Logic позиционируется как сеть доставки контента, но большая часть из этого контента является трафиком рекламных сетей. Суть метода обхода блокировщиков заключается в том, что внешние запросы к рекламным сетям скрываются в рамках внутреннего обращения к поддомену текущего сайта с трансляцией запросов через сеть доставки контента и хранением cookie рекламных сетей в контексте текущего сайта.

Дополнение: Текст DMCA-запроса опубликован в приложении к заметке руководителя Admiral. В качестве причины применения DMCA в запросе фигурирует обход средств контроля доступа к защищённому контенту.



