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11.08.2017 20:13  DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist

Стартап Admiral, развивающий технологии для противодействия блокировщикам рекламы, успешно добился удаления своего домена functionalclam.com из списка блокировки Easylist под предлогом необходимости соблюдения действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). EasyList является одним из самых популярных списков блокировки рекламы, который используется в Adblock Plus, UBlock Origin и Opera.

В GitHub, на котором ведётся разработка Easylist, был отправлен DMCA-запрос, текст которого пока не раскрывается. Представители GitHub связались с разработчиками Easylist, которые чтобы избежать блокировки репозитория удалили запрошенный домен и развернули дискуссию о том, насколько правомерно применение DMCA как инструмента для удаления своих хостов из списков блокировки. Юристы организации Electronic Frontier Foundation предложили свою помощь в разборе сложившейся ситуации.

Руководитель Admiral также опубликовал пояснение своей позиции, указав, что functionalclam.com не является рекламной сетью, а применяется как часть платформы, которую издатели могут использовать для организации доступа посетителей к материалам, защищённым авторским правом, в обмен на просмотр рекламы. Попадание functionalclam.com в список блокировки нарушило работу данной системы и привело к проблемам с доступом к контенту на сайтах, участвующих в данной системе.

Суть предлагаемого Admiral решения сводится к тому, что на сайте размещается код, который закрывает доступ к контенту пока пользователь не отключит блокировщик рекламы. Сайт functionalclam.com использовался для загрузки этого кода. Таким образом с одной стороны в список блокировки был добавлен хост который непосредственно не связан с показом рекламы и используется для блокировки доступа пользователей, у которых установлены блокировщики рекламы. Но с другой стороны, functionalclam.com имеет прямое отношение к тому, чтобы навязывать посетителям просмотр рекламы.

Тем временем, в BO-Extra, дополнении к uBlock Origin, появилась поддержка противостояния методу обхода блокировщиков рекламы, развиваемому компанией Instart Logic. Instart Logic позиционируется как сеть доставки контента, но большая часть из этого контента является трафиком рекламных сетей. Суть метода обхода блокировщиков заключается в том, что внешние запросы к рекламным сетям скрываются в рамках внутреннего обращения к поддомену текущего сайта с трансляцией запросов через сеть доставки контента и хранением cookie рекламных сетей в контексте текущего сайта.

Дополнение: Текст DMCA-запроса опубликован в приложении к заметке руководителя Admiral. В качестве причины применения DMCA в запросе фигурирует обход средств контроля доступа к защищённому контенту.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.adguard.com/en/ad...)
  2. OpenNews: Google представил план интеграции блокировщика рекламы в Chrome
  3. OpenNews: Создатель вредоносного ПО блокировал отчёт о проблеме под предлогом нарушения авторских прав
  4. OpenNews: AdBlock Plus отстоял свободу блокировки рекламы в немецком суде
  5. OpenNews: Для Firefox доступна система блокирования рекламы uBlock
  6. OpenNews: Adblock Plus объявил состав независимого комитета по приемлемой рекламе
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: dmca, easylist, adblock
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  • 1.1, A.Stahl, 21:04, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    >не является рекламной сетью, а является частью платформы

    Но какая разница кем они являются?
    >DMCA-запрос, текст которого пока не раскрывается.

    Впрочем, все знают кем они являются на самом деле.
    >Таким образом с одной стороны в список блокировки был добавлен хост который непосредственно не связан с показом рекламы

    Ну и что? Блокировать нужно всякую гадость, а не только рекламу. Их послушать, так блокировать рекламу можно, а блокировать, скажем, код для распространения вирусов или ведения слежки -- нельзя.

     
  • 1.2, Аноним, 21:11, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +15 +/
    Спасибо, добавил этот домен в block list самостоятельно.
     
     
  • 2.3, анонимус_б6_выпуск_3, 21:19, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    в топ
     
  • 2.5, Аноним, 21:24, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Я тоже добавил Спасибо авторам, если бы не прочел эту новость, то и не знал бы ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.13, Аноним, 22:12, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Может быть white list короче будет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 21:21, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    якобы содержание запроса есть вот здесь https blog getadmiral com dmca-easylis... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, НяшМяш, 22:27, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там ссылка есть на гит дифф. Спасибо им за это.
     
  • 1.6, lucentcode, 21:46, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Заблокировал их, добавив URL вручную. Хитрые копирасты думаю, что DMCA поможет им обойти рекламный фильтр, но не понимают, что пользователи uBlock Origin как правило достаточно хорошо им умают пользоваться, что-бы вручную блокировать всякую муть, если её ещё нет(или уже нет) в популярных листах.
     
  • 1.7, Аноним, 21:54, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Ещё одна причина не хоститься на github.
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:02, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вот да, только хотел написать об этом Еще среди недавнего можно вспомнить opera... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Аноним, 22:05, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Как раз это активно там обсуждается ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Аноним, 22:05, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Именно.
     
  • 1.11, Аноним, 22:06, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как говорит народная мудрость на современном этапе всегда , На каждую хитрую ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 22:15, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хитрость не нужна, нужна отмена DMCA.
     
     
  • 3.22, Аноним, 22:52, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кому не нужна хитрость И кому нужна отмена DMCA Кому нужна хитрость И кому не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Нанобот, 22:07, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    >код, который закрывает доступ к контенту пока пользователь не отключит блокировщик рекламы

    Кто нибудь видел вживую таких пользователей? Которые отключают блокировщик, а не закрывают сайт

     
     
  • 2.16, Аноним, 22:21, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Думаю, здесь есть https ru wikipedia org wiki D0 9D D0 BE D1 80 D0 BC D0 B0 D... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 22:12, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Самое забавное что адблок никак не позволяет получать доступ к member area платн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Слона то вы и не заметили, 22:23, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Instart Logic will detect when the developer console opens, and cleanup
    > everything then to hide what it does.

    это вам не левый домен. Интересно, какую еще хрень со словом debug,remote, что там еще бывает надо выключить в мерзилле, чтобы левые шпионские скрипты перестали видеть что я, ну надо же, открыл dev console?

     
     
  • 2.21, Аноним, 22:30, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    а, нет, внимательно читаем - детект открытия devconsole есть пока только в хр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Sluggard, 22:23, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Попадание functionalclam.com в список блокировки нарушило работу данной системы и привело к проблемам с доступом к контенту на сайтах, участвующих в данной системе.

    Ещё бы списочек этих сайтов поганеньких, чтоб туда никогда не занесла нелёгкая.

     
     
  • 2.23, Аноним, 22:54, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    http www opennet ru openforum vsluhforumID3 111967 html 13 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Michael Shigorin, 22:25, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет уж, адмиралишка -- на войне как на войне.
     

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