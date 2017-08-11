11.08.2017 20:13  DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist

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|1.1, A.Stahl, 21:04, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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>не является рекламной сетью, а является частью платформы
Но какая разница кем они являются?
>DMCA-запрос, текст которого пока не раскрывается.
Впрочем, все знают кем они являются на самом деле.
>Таким образом с одной стороны в список блокировки был добавлен хост который непосредственно не связан с показом рекламы
Ну и что? Блокировать нужно всякую гадость, а не только рекламу. Их послушать, так блокировать рекламу можно, а блокировать, скажем, код для распространения вирусов или ведения слежки -- нельзя.
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|1.6, lucentcode, 21:46, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Заблокировал их, добавив URL вручную. Хитрые копирасты думаю, что DMCA поможет им обойти рекламный фильтр, но не понимают, что пользователи uBlock Origin как правило достаточно хорошо им умают пользоваться, что-бы вручную блокировать всякую муть, если её ещё нет(или уже нет) в популярных листах.
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|1.12, Нанобот, 22:07, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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>код, который закрывает доступ к контенту пока пользователь не отключит блокировщик рекламы
Кто нибудь видел вживую таких пользователей? Которые отключают блокировщик, а не закрывают сайт
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|1.17, Слона то вы и не заметили, 22:23, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Instart Logic will detect when the developer console opens, and cleanup
> everything then to hide what it does.
это вам не левый домен. Интересно, какую еще хрень со словом debug,remote, что там еще бывает надо выключить в мерзилле, чтобы левые шпионские скрипты перестали видеть что я, ну надо же, открыл dev console?
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|1.18, Sluggard, 22:23, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Попадание functionalclam.com в список блокировки нарушило работу данной системы и привело к проблемам с доступом к контенту на сайтах, участвующих в данной системе.
Ещё бы списочек этих сайтов поганеньких, чтоб туда никогда не занесла нелёгкая.
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