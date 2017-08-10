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10.08.2017 09:47  Проект Mono развивает средства для выполнения проектов на C# в браузере

Мигель де Икаса (Miguel De Icaza) рассказал об экспериментах в области адаптации платформы Mono для компиляции кода на языке C# в промежуточное представление WebAssembly для последующего запуска приложений в web-браузере. Пользователям предложено два прототипа:

Первый вариант основан на применении традиционной статической компиляции пользовательского приложения вместе с runtime-компонентами и библиотеками классов Mono. На выходе получается одно большое приложение, статически скомпилированное в формат WebAssembly, пригодный для запуска в браузере.

Второй вариант основан на компиляции в WebAssembly только runtime-компонентов Mono и интерпретатора промежуточного представления Mono. Данный подход позволяет существенно сократить размер загружаемых в браузер данных, но ценой применению универсального интерпретатора является снижение производительности.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mono-project.com/ne...)
  2. OpenNews: Проект Mono поменял лицензию на MIT и начал открытие проприетарных наработок Xamarin
  3. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
  4. OpenNews: Google прекращает поддержку Portable Native Client в пользу WebAssembly
  5. OpenNews: Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly
  6. OpenNews: Релиз Mono 5.0, открытой реализации платформы .Net
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mono, webassembly
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  • 1.1, A.Stahl, 09:55, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Жизнь не щадит некоторых людей. Ведь де Иказа был автором шикарнейшего миднайт коммандера. И посмотрите на него сейчас -- занимается...  гхм... гальванизацией трупов. Полуразложившихся смердящих трупов.
     
     
  • 2.2, Andrey Mitrofanov, 10:03, 10/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > Жизнь не щадит некоторых людей. Ведь де Иказа был автором шикарнейшего миднайт
    > коммандера. И посмотрите на него сейчас -- занимается...  гхм... гальванизацией
    > трупов. Полуразложившихся смердящих трупов.

    Пайка от МС кончилась, наверное... Надо снова "технологии микрософта" на гитхубчики пихать, новости извергать.

     
  • 1.3, Zoolander, 10:10, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это попытка подмазаться под MS, чтобы корпорейт-сектор смог перенести свои приложения в браузер под Edge.

    А еще сюда обучение, платные курсы от MS, платные сертификаты по 70 баксов. Искусственное изменение API каждый релиз, отсутствие обратной совместимости. На выходе имеем тучу технологий, окучивающих средний и крупный бизнес.

    Закономерно. Мигель просто решил примазаться. Кушать всем хочется

     
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:15, 10/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Его мотивы очевидны и всем понятны. Мы не корчим из себя д'Артаньянов. Мы бы и сами поступили так же. Ну, большинство во всяком случае.
    Жалко мужика. Он ведь сам по себе не хамоватый Поттеринг или как его... ну которого Линус регулярно матами кроет. Нормальный мужик ведь. Но вот не сложилось. Скатился.
     
  • 1.5, istepan, 10:20, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Оффтоп: Интересно шо будет если в WebAssembly засунуть nodejs и выполнить там JS?
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 10:22, 10/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Случится второе пришествие IE.
    Не делай так.
     

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