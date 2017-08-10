10.08.2017 09:47  Проект Mono развивает средства для выполнения проектов на C# в браузере

Мигель де Икаса (Miguel De Icaza) рассказал об экспериментах в области адаптации платформы Mono для компиляции кода на языке C# в промежуточное представление WebAssembly для последующего запуска приложений в web-браузере. Пользователям предложено два прототипа:

Первый вариант основан на применении традиционной статической компиляции пользовательского приложения вместе с runtime-компонентами и библиотеками классов Mono. На выходе получается одно большое приложение, статически скомпилированное в формат WebAssembly, пригодный для запуска в браузере.

Второй вариант основан на компиляции в WebAssembly только runtime-компонентов Mono и интерпретатора промежуточного представления Mono. Данный подход позволяет существенно сократить размер загружаемых в браузер данных, но ценой применению универсального интерпретатора является снижение производительности.



