05.08.2017 10:09  Выпуск JavaScript-движка V8 6.1

Представлен релиз открытого JavaScript-движка V8 6.1, развиваемого при участии Google и используемого в браузерах на базе Chromium. Новая версия примечательна рядом заметных оптимизаций: Производительность операций Maps и Sets при использовании итераторов или вызове через Map/Set.prototype.forEach возросла до 11 раз, по сравнению с выпуском V8 6.0;

Производительность метода Object.prototype.isPrototypeOf, позволяющего обойтись без применения конструкторов, теперь не уступает оператору "instanceof", а в некоторых ситуация обгоняет его.

Обеспечено inline-развёртывание и оптимизация операций Array.prototype.forEach;

Существенно возросла производительность вызова функций и конструкторов с переменным числом аргументов, например, Reflect.apply и Reflect.construct теперь выполняются до 17 раз быстрее;

Сокращён размер поставки - удаление устаревшего компилятора Crankshaft и встроенного генератора позволило более чем на 700Кб уменьшить размер результирующего бинарного файла V8;

Обеспечена валидация и компиляция кода asm.js в промежуточное представление WebAssembly. Дополнительная стадия проверки немного замедляет запуск, но зато производительность выполнения кода как правило выше.



