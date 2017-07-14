The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

05.08.2017 10:09  Выпуск JavaScript-движка V8 6.1

Представлен релиз открытого JavaScript-движка V8 6.1, развиваемого при участии Google и используемого в браузерах на базе Chromium. Новая версия примечательна рядом заметных оптимизаций:

  • Производительность операций Maps и Sets при использовании итераторов или вызове через Map/Set.prototype.forEach возросла до 11 раз, по сравнению с выпуском V8 6.0;
  • Производительность метода Object.prototype.isPrototypeOf, позволяющего обойтись без применения конструкторов, теперь не уступает оператору "instanceof", а в некоторых ситуация обгоняет его.
  • Обеспечено inline-развёртывание и оптимизация операций Array.prototype.forEach;
  • Существенно возросла производительность вызова функций и конструкторов с переменным числом аргументов, например, Reflect.apply и Reflect.construct теперь выполняются до 17 раз быстрее;
  • Сокращён размер поставки - удаление устаревшего компилятора Crankshaft и встроенного генератора позволило более чем на 700Кб уменьшить размер результирующего бинарного файла V8;
  • Обеспечена валидация и компиляция кода asm.js в промежуточное представление WebAssembly. Дополнительная стадия проверки немного замедляет запуск, но зато производительность выполнения кода как правило выше.


  1. Главная ссылка к новости (https://v8project.blogspot.ru/...)
  2. OpenNews: В Chrome и движке V8 обеспечена поддержка спецификаций ECMAScript 6 и 7
  3. OpenNews: В JavaScript-движок V8 добавлена поддержка WebAssembly
  4. OpenNews: Представлен TurboFan, новый JIT-компилятор для JavaScript-движка V8
  5. OpenNews: В движке V8 появилась новая подсистема JIT-компиляции JavaScript-кода
  6. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: v8, javascript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor TopList