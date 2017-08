04.08.2017 09:23  Разработчики Grsecurity подали судебный иск против Брюса Перенса

> Речь там только о том, что любой пользователь должен иметь возможность получить исходник и пересобрать его. ... и если бы в свое время не додумались до уточнений:

> a) Accompany it with the complete corresponding [B] machine-readable [/B] source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a [B]medium customarily used for software interchange[/B]; or, то, скорее всего, особо ушлые, высылали бы код на перфокартах, глиняных табличках или при помощи сетевых кабелей (и узелковой письменности).

Ну а что, исходник ведь в любом виде исходник, формальности соблюдены, чо.