04.08.2017 09:23  Разработчики Grsecurity подали судебный иск против Брюса Перенса

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|3.15, VoDA, 10:25, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Они проиграют суд потому что они пытаются нарушить первую поправку американской конституции
> прежде всего.
В какой части?
Первая поправка гарантирует, что Конгресс США не будет:
* Поддерживать какую-либо религию, либо утверждать государственную религию.
* Запрещать свободное вероисповедание.
* Посягать на свободу слова.
* Посягать на свободу прессы.
* Ограничивать свободу собраний.
* Ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.
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|10.50, dr Equivalent, 14:31, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Интернет - по факту площадка общая. А заявление было сделано в собственном блоге того чувака, то есть на его, по сути, частной территории. Все по закону.
А с твоей логикой - в интернете вообще так вообще все молчать должны в тряпочку.
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|1.8, Георгий, 10:19, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Т.е. они доп. соглашением запрещают пользователю делать то, что гарантирует делать GPL? Ну, вообще, спорно, конечно. Решит прецедент.
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|4.30, bircoph, 11:34, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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> дополнительные ограничения на что?
На 4 свободы, гарантируемые GPL, в т.ч. на свободу распостранения исходного кода. у PAXTeam/GrSecurity ведь как: дал ещё кому-то код => аннулирование контракта, т.е. по сути дела запрет.
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|5.35, Michael Shigorin, 11:43, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> дополнительные ограничения на что?
> На 4 свободы, гарантируемые GPL, в т.ч. на свободу распостранения исходного кода.
> у PAXTeam/GrSecurity ведь как: дал ещё кому-то код => аннулирование контракта,
> т.е. по сути дела запрет.
Шляпа делает то же самое с ядерным _гитом_ (метаданные, поэтому тоньше, но вообще-то дух GPL именно про возможность _разработчика_ работать с кодом -- буква на этот счёт упоминает [I]plus the scripts used to control compilation and installation of the executable[/I]).
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|7.47, Аноним84701, 13:25, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Речь там только о том, что любой пользователь должен иметь возможность получить исходник и пересобрать его.
... и если бы в свое время не додумались до уточнений:
> a) Accompany it with the complete corresponding [B] machine-readable [/B] source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a [B]medium customarily used for software interchange[/B]; or,
то, скорее всего, особо ушлые, высылали бы код на перфокартах, глиняных табличках или при помощи сетевых кабелей (и узелковой письменности).
Ну а что, исходник ведь в любом виде исходник, формальности соблюдены, чо.
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|5.37, КО, 11:59, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Начнем с малого. GPL не запрещает накладывать ограничения на распространение продукта или его производной. Она накладывает ограничения на ограничения передачи без исходных кодов и определенных прав. Каждый волен передавать или не передавать продукт кому ему угодно и не передавать, кому не угодно. Поэтому права у получателей патчей распространять их дальше есть. Как и у Gr-овцев больше с ним дела не иметь в этом случае.
Собственно на этом принципе построена и сама GPL - авторское право у тебя на производный продукт есть, но стоит им воспользоваться - и у тебя нет лицензии на исходный продукт. :)
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|3.40, Andrey Mitrofanov, 12:32, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Да, здесь прекрасно всё -- и Перенс, "привлекавший бузинес" как бы опенсорсом
> вместо фрисофта, и грузики, которые его как бы опен...
Да. Бизнесы преисполнились благодарностью к папе опенсорса.
Кто кого напопривлекал, тот тем и оботблагодарён будет. #обедают-танцуют-все!
[И тут вступает хор мальчиков-про-пермиссивщиков с арией "Я вам пишу..."]
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|1.34, хрю, 11:42, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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>в связи с размещением в блоге Перенса публикации
вот и перетёрли бы в его блоге, как пацаны; а в суд подавать на классиков бесперспективно, уж точно никакой репутации после этого не будет.
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|1.38, Сергей, 12:05, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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Ребята сильны, если они проиграют суд, это будет означать, что они нарушают GPL, если я не ошибаюсь, то ядро находится под версией 2, а там в отношении нарушителей действует запрет на использование производного продукта.
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