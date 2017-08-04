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04.08.2017 09:23  Разработчики Grsecurity подали судебный иск против Брюса Перенса

Компания Open Source Security (развивает Grsecurity) при юридической поддержке Chhabra Law Firm подала судебный иск против Брюса Перенса (Bruce Perens), одного из авторов определения Open Source, соучредителя организации OSI (Open Source Initiative), создателя пакета BusyBox и одного из первых лидеров проекта Debian. Иск о защите репутации компании подан в связи с размещением в блоге Перенса публикации с оценкой возможного нарушения лицензии GPLv2 при распространении патчей Grsecurity.

Grsecurity настаивает на том, что проект не нарушает лицензию GPLv2 и готов отстаивать свою точку зрения в реальном суде. Брюсу Перенсу вменяется публикация ложных заявлений под видом фактов и злоупотребление своим положением в сообществе для умышленного нанесения вреда бизнесу компании Open Source Security и нагнетания негативного мнения в отношении продукта Grsecurity.

Один из управляющих партнёров юридической компании O'Melveny & Myers LLP прокомментировал изданию The Register своё мнение об инициированном иске: "Брюс Перенс является всемирно известным экспертом, публикующим свою оценку соблюдения открытых лицензий в интересах общественности. Иск является замаскированной попыткой заставить Перенса замолчать и не выражать своё мнение, лишь на основании несогласия с этим мнением. Печально, что кто-то в сообществе открытого ПО склоняется к подобной тактике".

Позиция Grsecurity основана на том, что в договоре с клиентом определяются условия расторжения договора, в соответствии с которыми клиент может потерять доступ к будущим версиям патчей. Подчёркивается, что упомянутые условия касаются доступа к ещё не написанному коду, который возможно появится в будущем. Лицензия же GPLv2 определяет условия распространения существующего кода и не содержит явных ограничений, применимых для ещё не созданного кода. При этом клиенты Grsecurity не теряют возможности использования уже выпущенных и полученных ими патчей, и могут ими распоряжаться в соответствии с условиями GPLv2.

После получения иска Брюс Перенс по-прежнему настаивает на своей правоте, считая, что нарушением GPL является сам факт создания дополнительных условий в договоре. В случае патчей Grsecurity, рассматривается не самодостаточный GPL-продукт, имущественные права на который находятся в одних руках, а производная от ядра Linux работа, которая также затрагивает и права разработчиков ядра. Патчи Grsecurity не могут существовать по отдельности без ядра и неразрывно с ним связаны, что соответствует критериям производного продукта. Подписание договора на предоставление доступа к патчам Grsecurity приводит к нарушению GPLv2, так как компания Open Source Security не имеет права распространять производный продукт от ядра Linux с дополнительными условиями, без получения согласия от разработчиков ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Grsecurity возможно нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux
  3. OpenNews: Grsecurity прекращает бесплатное распространение своих патчей
  4. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  5. OpenNews: Проект grsecurity представил защиту от атак с использованием заимствования кусков кода
  6. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: grsecurity
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  • 1.1, Аноним, 09:59, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +17 +/
    Ой дураки.
     
  • 1.4, Георгий, 10:11, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –9 +/
    Они выиграют суд Очевидно, что юридически они правы если патчи они распростран... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:15, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    Они проиграют суд потому что они пытаются нарушить первую поправку американской конституции прежде всего.
     
     
  • 3.15, VoDA, 10:25, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Они проиграют суд потому что они пытаются нарушить первую поправку американской конституции
    > прежде всего.

    В какой части?

    Первая поправка гарантирует, что Конгресс США не будет:
    * Поддерживать какую-либо религию, либо утверждать государственную религию.
    * Запрещать свободное вероисповедание.
    * Посягать на свободу слова.
    * Посягать на свободу прессы.
    * Ограничивать свободу собраний.
    * Ограничивать право народа обращаться к Правительству с петициями об удовлетворении жалоб.

     
     
  • 4.17, Аноним, 10:58, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Очевидно, в части свободы слова.

    [другой Аноним]

     
     
  • 5.26, Аноним, 11:28, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Свободы слова, а не свободы необоснованного нанесения ущерба репутации ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.28, Аноним, 11:32, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    Подав в суд они сами свою репутацию похоронили.
     
  • 6.29, Аноним, 11:34, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Очевидно тебе следует получше разобраться в том что именно такое - свобода слова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.44, Аноним, 13:15, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Свобода слова -- излюбленная тема демагогов Свобода частника превыше свободы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.48, Аноним, 13:40, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выдворение из кинотеатра не является нарушением свободы слова, желающий высказат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.49, Аноним, 14:07, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вот только Интернет - не площадка того чувака И за базар и необоснованную клеве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.50, dr Equivalent, 14:31, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интернет - по факту площадка общая. А заявление было сделано в собственном блоге того чувака, то есть на его, по сути, частной территории. Все по закону.

    А с твоей логикой - в интернете вообще так вообще все молчать должны в тряпочку.

     
     
  • 11.52, Аноним, 14:47, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Молчать не должны Но за базар при этом отвечать придется В интернете т е в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 10:22, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    Так их договор я так понимаю прамо запрещает распространять уже уже вышедшие пат... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 10:14, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Мало того что они пытаются нарушить первую поправку, так они ещё нарушают GPL.
     
  • 1.7, IdeaFix, 10:18, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Давайте перелицензируем ядро под что-то менее удобное Да хоть под агпл гпл3 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 10:24, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Не факт что в GPL3 есть защита от этого Например от того что делают каноникл д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 11:15, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Через трейдмарк у всех условия Мозилла, Красношапка и пр Почему вы только Кано... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 11:36, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Потому что каноникл пытается запретить распространение немодифицированных скомпи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.39, Аноним, 12:28, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Бинарники под ГПЛ не подпадают. Только исходники.
     
     
  • 6.43, Аноним, 13:14, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Иди перечитывать.
     
  • 3.25, Аноним, 11:17, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А не будете ли Вы ну или кто ещё столь любезны рассказать ну или правильно по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, Аноним, 11:38, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45616
     
  • 1.8, Георгий, 10:19, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Т.е. они доп. соглашением запрещают пользователю делать то, что гарантирует делать GPL? Ну, вообще, спорно, конечно. Решит прецедент.
     
     
  • 2.19, Аноним, 11:06, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вообще-то, GPL явно запрещает вносить дополнительные ограничения Так что на мой... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, ыы, 11:29, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    дополнительные ограничения на что?
     
     
  • 4.30, bircoph, 11:34, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > дополнительные ограничения на что?

    На 4 свободы, гарантируемые GPL, в т.ч. на свободу распостранения исходного кода. у PAXTeam/GrSecurity ведь как: дал ещё кому-то код => аннулирование контракта, т.е. по сути дела запрет.

     
     
  • 5.35, Michael Shigorin, 11:43, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> дополнительные ограничения на что?
    > На 4 свободы, гарантируемые GPL, в т.ч. на свободу распостранения исходного кода.
    > у PAXTeam/GrSecurity ведь как: дал ещё кому-то код => аннулирование контракта,
    > т.е. по сути дела запрет.

    Шляпа делает то же самое с ядерным _гитом_ (метаданные, поэтому тоньше, но вообще-то дух GPL именно про возможность _разработчика_ работать с кодом -- буква на этот счёт упоминает [I]plus the scripts used to control compilation and installation of the executable[/I]).

     
     
  • 6.42, Аноним, 12:56, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Каким образом метаданные гита относятся к скриптам сборки Про _разработчиков_ в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.47, Аноним84701, 13:25, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Речь там только о том, что любой пользователь должен иметь возможность получить исходник и пересобрать его.

    ... и  если бы в свое время не додумались до уточнений:
    > a) Accompany it with the complete corresponding [B] machine-readable [/B] source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a [B]medium customarily used for software interchange[/B]; or,

    то,  скорее всего, особо ушлые, высылали бы код на перфокартах, глиняных табличках или при помощи сетевых кабелей (и узелковой письменности).  
    Ну а что, исходник ведь в любом виде исходник, формальности соблюдены, чо.

     
     
  • 8.51, Аноним, 14:45, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Цитата из GPL The 8220 source code 8221 for a work means the preferred form... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.37, КО, 11:59, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Начнем с малого. GPL не запрещает накладывать ограничения на распространение продукта или его производной. Она накладывает ограничения на ограничения передачи без исходных кодов и определенных прав. Каждый волен передавать или не передавать продукт кому ему угодно и не передавать, кому не угодно. Поэтому права у получателей патчей распространять их дальше есть. Как и у Gr-овцев больше с ним дела не иметь в этом случае.
    Собственно на этом принципе построена и сама GPL - авторское право у тебя на производный продукт есть, но стоит им воспользоваться - и у тебя нет лицензии на исходный продукт. :)
     
  • 1.13, Аноним, 10:24, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    TEH DRAMA Хватайте попкорн, в ближайшее время ребят с Grsec будут смачно возит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Michael Shigorin, 11:41, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Да, здесь прекрасно всё -- и Перенс, привлекавший бузинес как бы опенсорсом вм... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Andrey Mitrofanov, 12:32, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да, здесь прекрасно всё -- и Перенс, "привлекавший бузинес" как бы опенсорсом
    > вместо фрисофта, и грузики, которые его как бы опен...

    Да. Бизнесы преисполнились благодарностью к папе опенсорса.
      Кто кого напопривлекал, тот тем и оботблагодарён будет. #обедают-танцуют-все!

    [И тут вступает хор мальчиков-про-пермиссивщиков с арией "Я вам пишу..."]

     
  • 1.18, Анан, 11:05, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    скотились до уровня некрософта
     
     
  • 2.20, Andrey Mitrofanov, 11:07, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > скотились до уровня некрософта

    Пару лярдов в год с конкурентов рэкетом насшибали? О-о-о!...

     
  • 1.34, хрю, 11:42, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >в связи с размещением в блоге Перенса публикации

    вот и перетёрли бы в его блоге, как пацаны; а в суд подавать на классиков бесперспективно, уж точно никакой репутации после этого не будет.

     
  • 1.38, Сергей, 12:05, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ребята сильны, если они проиграют суд, это будет означать, что они нарушают GPL, если я не ошибаюсь, то ядро находится под версией 2, а там в отношении нарушителей действует запрет на использование производного продукта.
     
     
  • 2.41, Crazy Alex, 12:54, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зависит от ситуации, но скорее всего это будет означать, что Перенс имеет право выражать своё мнение. Безотносительно к его истинности.
     
  • 1.45, Аноним, 13:16, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот они и угробили свою репутацию окончательно. Независимо от вердикта.
     
     
  • 2.46, Аноним, 13:24, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    репутация в глазах шкщлоты и укушенных gpl их никогда не интересовала Вам мамка... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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