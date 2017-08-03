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03.08.2017 22:20  Выпуск Ubuntu 16.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Доступно обновление дистрибутива Ubuntu 16.04.3 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 16.04.3 LTS, Xubuntu 16.04.3 LTS, Mythbuntu 16.04.3 LTS, Ubuntu GNOME 16.04.3 LTS, Lubuntu 16.04.3 LTS, Ubuntu Kylin 16.04.3 LTS, Ubuntu MATE 16.04.3 LTS и Ubuntu Studio 16.04.3 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 17.04. Например, предложено обновление пакетов с ядром Linux 4.10 (в Ubuntu 16.04.2 использовалось ядро 4.8, а в основном 16.04 - 4.4). Графический стек обновлён до X Server 1.19.1 и Mesa 17, протестированных в весеннем выпуске Ubuntu 17.04. Включены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Обновлены версии пакетов webkit2gtk, postgresql-9.5, php 7.0.18, snapd, network-manager 1.2.6, ceph, OpenStack, openvswitch, lxcfs, lxd.

Обновления ядра и графического стека доступны для всех архитектур, за исключением 32-разрядных систем powerpc. В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе, что привело к увеличению размера iso-образа, который теперь не умещается в 700MB CD. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок, системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 16.04.3 изменения через штатную систему установки обновлений.

Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 16.04 LTS продлится до апреля 2021 года. При этом, для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 4.10 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 16.04.4, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 17.10. Изначально поставляемое базовое ядро 4.4 будет поддерживаться в течение всего цикла сопровождения до 2021 года.

Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду: 


   sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-16.04 xserver-xorg-hwe-16.04


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 16.04.1 LTS исправлена проблема, позволявшая обойти блокировку экрана
  3. OpenNews: Релиз Ubuntu 16.04.1 LTS
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Ubuntu 16.04
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 17.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Аноним, 22:26, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ctrl+C и Ctrl+V в русской раскладке поправили?
     
  • 1.2, th3m3, 22:27, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Если обновлюсь, шмель слетит? Опять будут танцы с бубном?
     
  • 1.3, commiethebeastie, 22:52, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Если llvm не обновляется, то для AMD мало толку от обновления.
     
  • 1.4, GameUpgrade, 22:57, 03/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Найс, добавили новые иксы, на которых не работает проприетарный драйвер AMDGPU-PRO. И после этого такой релиз может называться LTS?
     
     
  • 2.5, Аноним, 23:01, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Никто же не заставляет их ставить.
     
  • 2.6, Анонзо, 23:03, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оставайся на 16.04.2, какие трудности?
     
  • 1.7, Аноним84701, 00:09, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Обновления ядра и графического стека доступны для всех архитектур, за исключением 32-разрядных систем powerpc.

    Уже несколько раз писали, зачем еще раз повторять? o_O
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45400
    > 31.10.2016 18:07  В Debian 9 "Stretch" прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC
    >

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46713
    > 18.06.2017 06:36  Релиз Debian 9 "Stretch"
    > Прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC (поддержка 64-разрядной архитектуры ppc64el сохранена в полном объёме);
    >

     
  • 1.8, Аноним, 00:31, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    у вас протухшее понятие о свежести... весь текст скрыт [показать]
     

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