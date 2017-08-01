01.08.2017 19:07  Минкомсвязь отказался включить дистрибутив ОСь (OS-RT) в реестр отечественного ПО

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отклонило заявку на включение Linux-дистрибутива "ОСь" (OS-RT) в реестр отечественного программного обеспечения. Входящее в реестр программное обеспечение официально признаётся произведённым в Российской Федерации и относится к категории приоритетных продуктов, которые продвигаются в рамках законодательства, запрещающего госзакупки иностранного ПО при наличии российских аналогов.

Проект ОСь развивается компанией "Национальный центр информатизации" (НЦИ), входящей в состав госкорпорации Ростех, и позиционируется как платформа для создания рабочих мест и серверов в органах государственной и муниципальной власти, а также в компаниях с государственным участием. Без включения проекта в реестр, ОСь не сможет поставляться в госучреждения, так как в госзакупках приоритет будет отдан уже входящим в реестр аналогичным проектам.

В официально опубликованном экспертном заключении упоминается нарушение 5 пункта правил ведения реестра, в котором перечислены общие требования к ПО. Издание "Ведомости" утверждает, что заявка отклонена из-за непредоставления в установленный срок документов, подтверждающих исключительное право на программное обеспечение, а также лицензии на техническую защиту конфиденциальной информации от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Производитель дистрибутива ОСь сослался только на лицензию GPL, которая позволяет вносить изменения и распространять разработку, но этого оказалось недостаточно, так как без наличия исключительного права, владелец имеет возможность запретить продажу ПО на территории Российской Федерации. При этом в реестр операционная система ОСь была добавлена как проприетарная разработка, а не как операционная система на основе открытого ПО.

Разбор состава дистрибутива ОСь показал, что из предложенных в системе 1257 пакетов, 799 без изменений скопированы из Fedora, а 7 из CentOS. Изменения выявлены в 19 пакетах, выборочная проверка которых показала, что модификации связаны с заменой элементов оформления, ребрендингом и незначительным изменением настроек. Компания НЦИ намерена подать повторную заявку, в которой указать, что система основана на ПО с открытым исходным кодом и собственных модулях.

Напомним, что ранее в реестр уже были приняты продукты, построенные путём пересборки других дистрибутивов. Например, в реестре присутствует система Ульяновск.BSD, которая является платной сборкой FreeBSD 10.3. Или в реестр добавлена мобильная платформа Sailfish, разработанная финской компанией. Также в реестре представлены продукты Роса и ALT Linux/BaseALT, Astra Linux (сборка Debian GNU/Linux) и Calculate Linux (на основе Gentoo).



