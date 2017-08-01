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01.08.2017 19:07  Минкомсвязь отказался включить дистрибутив ОСь (OS-RT) в реестр отечественного ПО

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отклонило заявку на включение Linux-дистрибутива "ОСь" (OS-RT) в реестр отечественного программного обеспечения. Входящее в реестр программное обеспечение официально признаётся произведённым в Российской Федерации и относится к категории приоритетных продуктов, которые продвигаются в рамках законодательства, запрещающего госзакупки иностранного ПО при наличии российских аналогов.

Проект ОСь развивается компанией "Национальный центр информатизации" (НЦИ), входящей в состав госкорпорации Ростех, и позиционируется как платформа для создания рабочих мест и серверов в органах государственной и муниципальной власти, а также в компаниях с государственным участием. Без включения проекта в реестр, ОСь не сможет поставляться в госучреждения, так как в госзакупках приоритет будет отдан уже входящим в реестр аналогичным проектам.

В официально опубликованном экспертном заключении упоминается нарушение 5 пункта правил ведения реестра, в котором перечислены общие требования к ПО. Издание "Ведомости" утверждает, что заявка отклонена из-за непредоставления в установленный срок документов, подтверждающих исключительное право на программное обеспечение, а также лицензии на техническую защиту конфиденциальной информации от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Производитель дистрибутива ОСь сослался только на лицензию GPL, которая позволяет вносить изменения и распространять разработку, но этого оказалось недостаточно, так как без наличия исключительного права, владелец имеет возможность запретить продажу ПО на территории Российской Федерации. При этом в реестр операционная система ОСь была добавлена как проприетарная разработка, а не как операционная система на основе открытого ПО.

Разбор состава дистрибутива ОСь показал, что из предложенных в системе 1257 пакетов, 799 без изменений скопированы из Fedora, а 7 из CentOS. Изменения выявлены в 19 пакетах, выборочная проверка которых показала, что модификации связаны с заменой элементов оформления, ребрендингом и незначительным изменением настроек. Компания НЦИ намерена подать повторную заявку, в которой указать, что система основана на ПО с открытым исходным кодом и собственных модулях.

Напомним, что ранее в реестр уже были приняты продукты, построенные путём пересборки других дистрибутивов. Например, в реестре присутствует система Ульяновск.BSD, которая является платной сборкой FreeBSD 10.3. Или в реестр добавлена мобильная платформа Sailfish, разработанная финской компанией. Также в реестре представлены продукты Роса и ALT Linux/BaseALT, Astra Linux (сборка Debian GNU/Linux) и Calculate Linux (на основе Gentoo).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.vedomosti.ru/techn...)
  2. OpenNews: Официально представлена отечественная операционная система "ОСь"
  3. OpenNews: Новый отечественный дистрибутив Linux - "ОСь"
  4. OpenNews: Утвержден начальный состав реестра российского ПО, приоритетного для госзакупок
  5. OpenNews: Мобильная платформа Sailfish одобрена для госучреждений и госкорпораций РФ
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: os-rt
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  • 1.1, Аноним, 19:17, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Зачем там второй линукс?
     
     
  • 2.2, Хряк, 19:22, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Роса
    ALT Linux/BaseALT
    Astra Linux
    Calculate Linux
    Sailfish

    6-й?

     
     
  • 3.4, Аноним, 19:26, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    BolgenOS
     
     
  • 4.30, нах, 20:34, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    эт ладно, откуда у школьника денег на заносы, а вот куда ж пропал "импортозаместительный" конкурент компании microsoft, имени института козо и овцее...ва при участии компании Этанол?

     
  • 4.32, Аноним84701, 20:53, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > BolgenOS

    Ну, традиции соблюдены:
    > ОСь» состоит из 1257 пакетов – составных частей,
    > ...
    > А собственных пакетов разработчика, по словам Смирнова, всего 19 и часть из них – это обновление дизайна ОС.

    Как и несколько странное  понимание GPL:

    > «Ростех» предоставил только универсальную общественную лицензию (GPL) на разработанную операционную систему,
    > По словам Касперской, операционную систему подавали как проприетарное, т. е. являющееся частной собственностью, ПО, а не как операционную систему на открытом коде.

    Надеюсь, что это просто неточности/недопонимание журналиста(ми), а не такое избирательное "толкование" GPL.

     
     
  • 5.33, бородатый обмудосмен, 20:56, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    ну надейся. разве в отечественном законе есть gpl?
     
     
  • 6.47, Аноним84701, 21:36, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > ну надейся. разве в отечественном законе есть gpl?

    Тогда уж или трусы:
    > «Ростех» предоставил только универсальную общественную лицензию (GPL) на разработанную операционную систему, рассказывает член экспертного совета. Она дает права на внесение изменений в коде

    или крестик:
    > проприетарное, т. е. являющееся частной собственностью

    не?
    А то ведь (если это все не просто неудачная формулировка/недопонимание авторами статей) , что с одной стороны на нее [GPL] ссылаются, а с другой - немножечко нарушают.

     
  • 2.6, Skull_2, 19:32, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    В реестре, насколько я помню, 21 дистрибутив Линукса и Ульяновск.BSD.
     
     
  • 3.44, smile, 21:21, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А много ли софта пишется по госзаказу под эти линуксы? Я без сарказма, если что, искренне любопытствую. Потому что без софта под конкретные нужды вот это всё выглядит волноиспускаем в воздух.
     
     
  • 4.50, anonymous, 22:12, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пишется, но в основном закрытое и для специального применения.
     
  • 4.54, Skull_2, 22:36, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > А много ли софта пишется по госзаказу под эти линуксы?

    Да, весьма значительная доля. От Спутник Браузера до 1С:Предприятия (хотя эти за свои), СЭДов и workflow-систем. То ли ещё будет с исполнением 1588-р.


     
  • 1.5, th3m3, 19:29, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>сослался только на лицензию GPL, которая позволяет вносить изменения и распространять разработку, но этого оказалось недостаточно

    С чего вдруг? У нас же официально признаны свободные лицензии.

     
     
  • 2.7, Иван, 19:39, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А откаты? Что можно получить с линукса? Винда же прибыльнее.
     
     
  • 3.17, Sabakwaka, 20:11, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Отнюдь ОТКАТЫ 8212 именно на Линухе За 171 импортозамещение 187 и прочи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Pofigist, 20:15, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С первым утверждением - согласен, а вот импортозамещение - процесс хороший и пра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, бородатый обмудосмен, 20:58, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>>> А откаты? Что можно получить с линукса? Винда же прибыльнее.
    >> Отнюдь.
    >> ОТКАТЫ — именно на Линухе. За «импортозамещение» и прочие скотства.
    > С первым утверждением - согласен, а вот импортозамещение - процесс хороший и
    > правильный. Да понятное дело что в нынешнем виде похож на профонацию,
    > но... стимулирует использовать свои решения, а не тупо барыжить чужими разработками

    ну так и замещают. просто молодо-зелено ещё и не умеют на лапу. брендинг туда-сюда и уже импортозаместились. китайские товарищи тоже вон импортозамещаются

     
  • 5.35, Аноним, 21:00, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Пардон муа, а где здесь свои решения Перерисовать кнопочки - это не своё решен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Pofigist, 20:12, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    С линакса откатов больше, там же нет прозрачной системы цен - там консультации ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Michael Shigorin, 20:21, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ага, расскажите псковичам от образования Туда некрософт засылал офигительные ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, Pofigist, 20:26, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Скидки - это нормальная практика, проходящая по документам - на них отката не сд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.36, бородатый обмудосмен, 21:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Скидки - это нормальная практика, проходящая по документам - на них отката
    > не сделаешь.
    > То есть грубо говоря при поставке некого популярного ПО, имеющего стоимость -
    > откаты нарисовать сложно. Можно, но сложно. А вот при поставке бесплатной
    > экзотики вся сумма договора, это некие "работы по внедрению", консультации", "обучение"
    > и т.д. то есть вся сумма договора - дутая и не
    > проверяемая в принципе. Идеальная среда для коррупции.

    windows очень популярное по. как узнать её стоимость в предустановке? вариант купить ноут и оттащить в сервис не считается;)

    а про консультации и обучение карманову расскажи и всей когорте 1сников впридачу

     
  • 6.39, Michael Shigorin, 21:05, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > вся сумма договора - дутая и не проверяемая в принципе. Идеальная среда для коррупции.

    Вы только что прекрасно охарактеризовали ситуацию с некрософтом -- с учётом того, насколько они падают "в особых случаях", при этом явно ещё не уходя в минус (а когда тот же Panasonic подминал постсоветские рынки мини-АТС, так на какое-то время врубили демпинг, лишь бы уничтожить всех местных производителей).

    Нет у них прайса.  Фикция это.  Как вон "биржевые котировки".

    PS: в смысле такого, который бы имел объективные, а не маркетинговые, границы снизу.

     
     
  • 7.43, anonymous, 21:20, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А зачем нам забугорное ПО? Лучше бы у себя там порядок навели. А то на бюджетные деньги непонятно, что вообще там происходит.
     
  • 1.8, Аноним, 19:47, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Объективно линукс действительно не является отечественным ПО.
     
     
  • 2.12, rm12, 19:56, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Объективно, заморачиваться тем чтоб ПО было отечественным -- это чиновьичий идио... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Pofigist, 20:17, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Еще как можно - напомнить как могут тупо потребовать чтоб с очередным обновление... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.38, бородатый обмудосмен, 21:03, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > своих дистрибутивов
    > и своих репозитариев - правильный и полезный.

    а так типа линукс сразу отечественным станет и комментарии в коде сами на русский переведутся? или там будет что-то типа "процедура сискал(кал1)"?

     
     
  • 5.42, кверти, 21:18, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нет, так типо этот линукс будет поддерживаться своими.
     
     
  • 6.45, anonymous, 21:23, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Нет, так типо этот линукс будет поддерживаться своими.

    Только что-то в упор не видно этих поддерживателей. На каждый чих пинаем апстрим.

     
  • 4.46, Аноним, 21:35, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В таком случае охуллиард рублей надо было тратить не на олимпиаду , чемпионат ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.59, А. Навальный, 22:50, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А я о чем говорю все время!
     
  • 2.20, Michael Shigorin, 20:15, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    ANK знаете А он не один такой отметился Другое дело, что клоны центоса в пода... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Pofigist, 20:19, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Не понял Собственно только RHEL CentOS и годятся для корпоративного использован... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Michael Shigorin, 20:21, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Не понял?

    Перечитывайте.

     
     
  • 5.28, Pofigist, 20:28, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Может попробуете написать понятным языком Чем не годится CentOS RHEL и при чем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.40, Michael Shigorin, 21:09, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Может попробуете написать понятным языком?

    Давайте попробую (уже добравшись домой).

    > Чем не годится CentOS/RHEL

    RHEL -- тем, что это был едва ли не первый софтовендор, взявший "под козырёк" и под предлогом форсмажора расторгнувший контракты с кучей российских клиентов без возврата денег.

    CentOS -- тем, что его тут, похоже, никто не умеет собирать вообще (ближайший известный мне "аналогичный случай", где как-то сумели -- CloudLinux).  Возможно, за исключением "Росы" с RELS, но там я недостаточно в курсе, что в итоге получается.

    > и при чем тут его жизненный цикл?

    При том, что их жизненный цикл автономен по ту сторону моря-океана.  А надо -- по эту.

     
     
  • 7.61, Аноним, 23:08, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень интересно, без иронии Можно кулстори поподробнее ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.56, Аноним, 22:41, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Объективно он не является ни американским, ни финским, ни каким бы то ни было ещ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.63, Аноним, 23:22, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так-таки и непонятно Сколько непонятливых-то развелось Ключевые разработчики с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, anonymous, 23:53, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно поинтересоваться, какие ключевые разработчики находятся в России? Там Линусу, или Поттерингу гражданство не планируют давать?
     
  • 1.9, Аноним, 19:49, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А что это за дистр вообще Впервые о нем слышу Или это очередная попытка распил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 19:51, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Огромная страна, куча программистов, а написать СВОЮ систему не могут Вы чего л... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Нониам, 19:54, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Программисты вместе с DOS, остались в 20 веке.
     
  • 2.14, Аноним, 19:58, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Своя ОС для отдельной страны не нужна, когда есть свободное ПО.
     
  • 2.16, Michael Shigorin, 20:10, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Нет, это Вы чего -- идите и помогайте пилить https github com embox embox... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Pofigist, 20:37, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> Огромная страна, куча программистов, а написать СВОЮ систему не могут. Вы чего люди?
    > Нет, это Вы чего -- идите и помогайте пилить https://github.com/embox/embox

    Угу, штука интересная, но... крайне специфическая. В качестве замены ОС общего назначения - не пойдет.

    А вот делать на ней прошивки, типа OpenWRT или FreeNAS - было бы полезно. Но до этого ее еще пилить и пилить...

     
     
  • 4.41, Michael Shigorin, 21:15, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    >>> Огромная страна, куча программистов, а написать СВОЮ систему не могут. Вы чего люди?
    >> Нет, это Вы чего -- идите и помогайте пилить https://github.com/embox/embox
    > Угу, штука интересная, но... крайне специфическая. В качестве замены ОС общего
    > назначения - не пойдет.

    Ну не знаю, http://cryptosoft.ru/qpos.html всё-таки win32 и исходников не дают, так что её пилить -- это надо туда идти работать, видимо.

    Общее назначение -- это в первую очередь про прикладное, а не системное, ПО... сами понимаете.

    > А вот делать на ней прошивки, типа OpenWRT или FreeNAS - было бы полезно.
    > Но до этого ее еще пилить и пилить...

    Спросите ребят, они вообще-то не ради праздного интереса взялись свою операционку писать.  Бегает уже сейчас на нескольких архитектурах, при этом модульность вплоть до отделяемого POSIX.

     
  • 2.22, Skull_2, 20:19, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вы явно не в теме написанных с нуля ОС в России полно На OSDAY показывали кучу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, anonymous, 21:42, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Огромная страна, куча программистов, а написать СВОЮ систему не могут. Вы чего
    >> люди?
    > Вы явно не в теме: написанных с нуля ОС в России полно.
    > На OSDAY показывали кучу.

    А что же все с этим линуксом носятся? На готовом пилить проще?

     
     
  • 4.49, _dz, 21:56, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Драйвера же, ну.
     
  • 4.55, Skull_2, 22:39, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Вам виднее Я видел инженеров, а не барыг ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.62, Аноним, 23:09, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А богородицу видел?


     
  • 5.69, anonymous, 23:54, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А что же все с этим линуксом носятся? На готовом пилить проще?
    > Вам виднее. Я видел инженеров, а не барыг.

    Я тоже видел, но они все бедные и старые.

     
  • 3.58, Led, 22:50, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > показывали кучу.

    Это понятно. А ОС почему не показали?

     
  • 3.66, ыпр, 23:45, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Список в студию, ну или хотя пруфы...
     
  • 2.51, anonymous, 22:14, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Огромная страна, куча программистов, а написать СВОЮ систему не могут. Вы чего
    > люди?

    Не знаю как у кого, но на программистов спрос никакой. Дальше расти и развиваться, а уж тем более пилить нет никакого смысла. Только от безделья если.

     
  • 2.57, Аноним, 22:42, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Могут Просто не нужна она никому ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Аноним, 19:57, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Из всех линуксов в реестре, только calculate можно ставить бесплатно в учреждени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 20:05, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    если бы боязнь конпиляния была единственной проблемой отрасли в роиссеи, то мы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Аноним, 20:23, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Видимо, создатели ОСи не занесли кому надо, потому их и прокатили по формальным ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Pofigist, 20:29, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Видимо, создатели ОСи не занесли кому надо, потому их и прокатили по
    > формальным причинам?

    Если ты не обеспечил формального соотвествия требуем правилам - тебя прокатят. И заносить - не поможет.

     
     
  • 3.60, Led, 22:52, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Если ты не обеспечил формального соотвествия требуем правилам

    Так он же так и сказал: "не занесли". Что ты девочкой-virgin прикидываешся, вендузоед?

     
  • 1.37, Аноним, 21:02, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    После последнего абзаца вообще смешно Чем эти пересборщики проприетаторы хуже ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.52, anonymous, 22:17, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да всё там нормально. Сейчас лицензию поменяют с GPL на свою и будут продавать "набор".

     
  • 1.53, Аноним, 22:34, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что ж постеснялись указать, что автор этого феерического бреда 8212 не кто ин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.64, Аноним, 23:37, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Каким образом GPL проперитарная разработка Мозги поплыли у чиновников уже Со... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.65, Аноним, 23:39, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Притом ни слова о продаже ПО Продажа ПО возможна и не может быть запрещена ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.67, anonymous, 23:49, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Продажа ПО возможна и не может быть запрещена!

    Это смотря как и что продавать.

     

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