01.08.2017 19:07  Минкомсвязь отказался включить дистрибутив ОСь (OS-RT) в реестр отечественного ПО

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|4.30, нах, 20:34, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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эт ладно, откуда у школьника денег на заносы, а вот куда ж пропал "импортозаместительный" конкурент компании microsoft, имени института козо и овцее...ва при участии компании Этанол?
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|4.32, Аноним84701, 20:53, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> BolgenOS
Ну, традиции соблюдены:
> ОСь» состоит из 1257 пакетов – составных частей,
> ...
> А собственных пакетов разработчика, по словам Смирнова, всего 19 и часть из них – это обновление дизайна ОС.
Как и несколько странное понимание GPL:
> «Ростех» предоставил только универсальную общественную лицензию (GPL) на разработанную операционную систему,
> По словам Касперской, операционную систему подавали как проприетарное, т. е. являющееся частной собственностью, ПО, а не как операционную систему на открытом коде.
Надеюсь, что это просто неточности/недопонимание журналиста(ми), а не такое избирательное "толкование" GPL.
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|6.47, Аноним84701, 21:36, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> ну надейся. разве в отечественном законе есть gpl?
Тогда уж или трусы:
> «Ростех» предоставил только универсальную общественную лицензию (GPL) на разработанную операционную систему, рассказывает член экспертного совета. Она дает права на внесение изменений в коде
или крестик:
> проприетарное, т. е. являющееся частной собственностью
не?
А то ведь (если это все не просто неудачная формулировка/недопонимание авторами статей) , что с одной стороны на нее [GPL] ссылаются, а с другой - немножечко нарушают.
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|3.44, smile, 21:21, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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А много ли софта пишется по госзаказу под эти линуксы? Я без сарказма, если что, искренне любопытствую. Потому что без софта под конкретные нужды вот это всё выглядит волноиспускаем в воздух.
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|4.54, Skull_2, 22:36, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А много ли софта пишется по госзаказу под эти линуксы?
Да, весьма значительная доля. От Спутник Браузера до 1С:Предприятия (хотя эти за свои), СЭДов и workflow-систем. То ли ещё будет с исполнением 1588-р.
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|1.5, th3m3, 19:29, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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>>сослался только на лицензию GPL, которая позволяет вносить изменения и распространять разработку, но этого оказалось недостаточно
С чего вдруг? У нас же официально признаны свободные лицензии.
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|5.34, бородатый обмудосмен, 20:58, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>>> А откаты? Что можно получить с линукса? Винда же прибыльнее.
>> Отнюдь.
>> ОТКАТЫ — именно на Линухе. За «импортозамещение» и прочие скотства.
> С первым утверждением - согласен, а вот импортозамещение - процесс хороший и
> правильный. Да понятное дело что в нынешнем виде похож на профонацию,
> но... стимулирует использовать свои решения, а не тупо барыжить чужими разработками
ну так и замещают. просто молодо-зелено ещё и не умеют на лапу. брендинг туда-сюда и уже импортозаместились. китайские товарищи тоже вон импортозамещаются
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|6.36, бородатый обмудосмен, 21:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Скидки - это нормальная практика, проходящая по документам - на них отката
> не сделаешь.
> То есть грубо говоря при поставке некого популярного ПО, имеющего стоимость -
> откаты нарисовать сложно. Можно, но сложно. А вот при поставке бесплатной
> экзотики вся сумма договора, это некие "работы по внедрению", консультации", "обучение"
> и т.д. то есть вся сумма договора - дутая и не
> проверяемая в принципе. Идеальная среда для коррупции.
windows очень популярное по. как узнать её стоимость в предустановке? вариант купить ноут и оттащить в сервис не считается;)
а про консультации и обучение карманову расскажи и всей когорте 1сников впридачу
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|6.39, Michael Shigorin, 21:05, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> вся сумма договора - дутая и не проверяемая в принципе. Идеальная среда для коррупции.
Вы только что прекрасно охарактеризовали ситуацию с некрософтом -- с учётом того, насколько они падают "в особых случаях", при этом явно ещё не уходя в минус (а когда тот же Panasonic подминал постсоветские рынки мини-АТС, так на какое-то время врубили демпинг, лишь бы уничтожить всех местных производителей).
Нет у них прайса. Фикция это. Как вон "биржевые котировки".
PS: в смысле такого, который бы имел объективные, а не маркетинговые, границы снизу.
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|7.43, anonymous, 21:20, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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А зачем нам забугорное ПО? Лучше бы у себя там порядок навели. А то на бюджетные деньги непонятно, что вообще там происходит.
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|4.38, бородатый обмудосмен, 21:03, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> своих дистрибутивов
> и своих репозитариев - правильный и полезный.
а так типа линукс сразу отечественным станет и комментарии в коде сами на русский переведутся? или там будет что-то типа "процедура сискал(кал1)"?
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|6.45, anonymous, 21:23, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Нет, так типо этот линукс будет поддерживаться своими.
Только что-то в упор не видно этих поддерживателей. На каждый чих пинаем апстрим.
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|6.40, Michael Shigorin, 21:09, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Может попробуете написать понятным языком?
Давайте попробую (уже добравшись домой).
> Чем не годится CentOS/RHEL
RHEL -- тем, что это был едва ли не первый софтовендор, взявший "под козырёк" и под предлогом форсмажора расторгнувший контракты с кучей российских клиентов без возврата денег.
CentOS -- тем, что его тут, похоже, никто не умеет собирать вообще (ближайший известный мне "аналогичный случай", где как-то сумели -- CloudLinux). Возможно, за исключением "Росы" с RELS, но там я недостаточно в курсе, что в итоге получается.
> и при чем тут его жизненный цикл?
При том, что их жизненный цикл автономен по ту сторону моря-океана. А надо -- по эту.
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|3.31, Pofigist, 20:37, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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>> Огромная страна, куча программистов, а написать СВОЮ систему не могут. Вы чего люди?
> Нет, это Вы чего -- идите и помогайте пилить https://github.com/embox/embox
Угу, штука интересная, но... крайне специфическая. В качестве замены ОС общего назначения - не пойдет.
А вот делать на ней прошивки, типа OpenWRT или FreeNAS - было бы полезно. Но до этого ее еще пилить и пилить...
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|4.41, Michael Shigorin, 21:15, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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>>> Огромная страна, куча программистов, а написать СВОЮ систему не могут. Вы чего люди?
>> Нет, это Вы чего -- идите и помогайте пилить https://github.com/embox/embox
> Угу, штука интересная, но... крайне специфическая. В качестве замены ОС общего
> назначения - не пойдет.
Ну не знаю, http://cryptosoft.ru/qpos.html всё-таки win32 и исходников не дают, так что её пилить -- это надо туда идти работать, видимо.
Общее назначение -- это в первую очередь про прикладное, а не системное, ПО... сами понимаете.
> А вот делать на ней прошивки, типа OpenWRT или FreeNAS - было бы полезно.
> Но до этого ее еще пилить и пилить...
Спросите ребят, они вообще-то не ради праздного интереса взялись свою операционку писать. Бегает уже сейчас на нескольких архитектурах, при этом модульность вплоть до отделяемого POSIX.
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|3.48, anonymous, 21:42, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Огромная страна, куча программистов, а написать СВОЮ систему не могут. Вы чего
>> люди?
> Вы явно не в теме: написанных с нуля ОС в России полно.
> На OSDAY показывали кучу.
А что же все с этим линуксом носятся? На готовом пилить проще?
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|2.51, anonymous, 22:14, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Огромная страна, куча программистов, а написать СВОЮ систему не могут. Вы чего
> люди?
Не знаю как у кого, но на программистов спрос никакой. Дальше расти и развиваться, а уж тем более пилить нет никакого смысла. Только от безделья если.
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|2.29, Pofigist, 20:29, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Видимо, создатели ОСи не занесли кому надо, потому их и прокатили по
> формальным причинам?
Если ты не обеспечил формального соотвествия требуем правилам - тебя прокатят. И заносить - не поможет.
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|3.60, Led, 22:52, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Если ты не обеспечил формального соотвествия требуем правилам
Так он же так и сказал: "не занесли". Что ты девочкой-virgin прикидываешся, вендузоед?
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