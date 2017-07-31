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31.07.2017 19:47  Выпуск bitmessage-клиента Pechkin 0.3

Состоялся релиз Pechkin 0.3.0, многоплатформенного клиента для пересылки сообщений в децентрализованной p2p-сети Bitmessage, которая использует похожие на Bitcoin принципы построения распределённой шифрованной цепочки блоков, но вместо хранения информации о денежных транзакциях, ориентирована на пересылку сообщений. При разработке клиента Pechkin основной упор делается на простоту использования и малое потребление ресурсов. Код написан на языке java и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Сообщения в Bitmessage рассылаются широковещательно, но только получатель может расшифровать адресованное ему сообщение. Адресат не указывается, поэтому каждый участник получает все сообщения в сети и пытается расшифровать каждое сообщение и если сообщение адресовано ему, то расшифровка удаётся и в хранилище сообщений добавляется подтверждение получения. Если сообщение не было расшифровано в течение двух дней, оно удаляется из распределённого хранилища.

В новой версии Pechkin 0.3 внесены изменения в пользовательский интерфейс:

  • Добавлена фильтрация сообщений по содержанию;
  • Добавлена сортировка сообщений;
  • Добавлена выделения новых непрочитанных сообщений;
  • Добавлена панель быстрых операций над сообщениями (ответить, переслать, удалить);
  • Исправлена ошибка повторного получения одного и того же нового сообщения.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
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  4. OpenNews: Открыта часть серверного кода сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  6. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
Автор новости: Aleksandr Fenenko
Тип: Программы
Ключевые слова: pechkin, bitmessage
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  • 1, Аноним, 20:16, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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