31.07.2017 19:47  Выпуск bitmessage-клиента Pechkin 0.3

Состоялся релиз Pechkin 0.3.0, многоплатформенного клиента для пересылки сообщений в децентрализованной p2p-сети Bitmessage, которая использует похожие на Bitcoin принципы построения распределённой шифрованной цепочки блоков, но вместо хранения информации о денежных транзакциях, ориентирована на пересылку сообщений. При разработке клиента Pechkin основной упор делается на простоту использования и малое потребление ресурсов. Код написан на языке java и распространяется под лицензией Apache 2.0. Сообщения в Bitmessage рассылаются широковещательно, но только получатель может расшифровать адресованное ему сообщение. Адресат не указывается, поэтому каждый участник получает все сообщения в сети и пытается расшифровать каждое сообщение и если сообщение адресовано ему, то расшифровка удаётся и в хранилище сообщений добавляется подтверждение получения. Если сообщение не было расшифровано в течение двух дней, оно удаляется из распределённого хранилища. В новой версии Pechkin 0.3 внесены изменения в пользовательский интерфейс: Добавлена фильтрация сообщений по содержанию;

Добавлена сортировка сообщений;

Добавлена выделения новых непрочитанных сообщений;

Добавлена панель быстрых операций над сообщениями (ответить, переслать, удалить);

Исправлена ошибка повторного получения одного и того же нового сообщения.



