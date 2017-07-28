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28.07.2017 19:19  Итоги проверки Tizen в статическом анализаторе PVS-Studio (реклама)

Заявление, что при помощи статического анализатора PVS-Studio можно выявить около 27 тысяч ошибок в мобильной платформе Tizen вызвало много вопросов и критических замечаний, в основном связанных с тем, что фактически проверка затронула только 2.4 млн строк кода из имеющихся в 72.5 млн строк с последующей экстраполяцией результатов. Разработчики PVS-Studio опубликовали итоговую статью, в которой попытались прояснить свою позицию в отношении некоторых вопросов.

На замечания о недостаточном размере проверочной выборки (3.3%) для экстраполирования результатов на весь проект, разработчики PVS-Studio отметили то, что выборка в 3.3% для проектом масштаба Tizen не такая и маленькая и включает около 2.4 млн строк, по которым вполне можно сделать приблизительные общие выводы. Кроме того, в эти 2.4 млн строк вошли компоненты совершенно разных частей ОС, выбранных случайно, от типичных alsa-lib, efl, enlightenment, bluetooth-frwk и aspell до capi-maps-service, org.tizen.download-manager и других специфичных для Tizen компонентов.

На основе проведённой проверки показатель качества кода Tizen составил 0.37 ошибок на 1000 строк кода, что можно отнести к среднему уровню. Например, для проекта Notepad++ этот показатель составил 2 ошибки на 1000 строк кода, для Far Manager for Linux - 0.46, а для Tor - 0 (вообще не выявлено ошибок). По поводу ложных срабатываний на примере анализа кода библиотек EFL показано, что статический анализатор PVS-Studio выдаёт около 10-15% ложных срабатываний.

Идея переписать всё на языке Rust, предоставляющем средства безопасной работы с памятью, рассматривается как малореалистична с учётом огромной кодовой базе проектов на С/С++ и вероятности внесения новых ошибок в процессе портирования. Отмечается, что в крупных проектах значение языка не так велико, а многие библиотеки на C или C++ давно отлажены.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.viva64.com/ru/b/05...)
  2. OpenNews: Анализатор PVS-Studio бесплатно доступен экспертам по безопасности (реклама)
  3. OpenNews: Эксперимент по выявлению уязвимостей во FreeBSD при помощи PVS-Studio (реклама)
  4. OpenNews: Использование PVS-Studio для поиска дефектов безопасности (реклама)
  5. OpenNews: Методы работы и история возникновения анализатора кода PVS-Studio (реклама)
  6. OpenNews: PVS-Studio доступен для бесплатного использования открытыми проектами (реклама)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: viva64, pvs-studio
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  • 1.1, nii, 19:47, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Упоминание о том, что в торе 0 ошибок сразу над новостью о том, что в торе только что исправили критическую ошибку.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 19:51, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Анализатор анализирует ошибки связанные с языком, а не с корявостью логики.
    Программа, которая запускает rm если параметров больше 3 может быть синтаксически корректной, но адекватной её назвать сложно.
     
     
  • 3.5, anonymous, 19:55, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Странно, мне казалось что UD в си работает именно по такому принципу - вместо того, чтобы предупредить пользователя, что случилось UD, компилятор лучше насрёт ему по полной, и вкомпилит вызов rm. А что, имеет право - ведь случилось UD.
     
     
  • 4.6, A.Stahl, 20:02, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    UD -- да. А Поттеринг, например, пишет: "Если имя пользователя начинается с цифры, то запускаем что попало из-под рута". Это UD? Нет. Это ошибка, которую можно вычислить в терминах языка? Нет. Это логическая ошибка. И программный код этой логической ошибки -- корректный и пушистый.
     
  • 2.3, kachsheev, 19:53, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Там новость про браузер же, а тут скорее подразумевается демон.
     
  • 1.4, Аноним, 19:55, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что таки помешало на всём коде тизена запустить эту чудо-штуку?
     
     
  • 2.7, Andrey_Karpov, 20:09, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего не помешало. Просто не было смысла это делать. Т.е. работал бы анализатор долго, а смотреть я бы всю гору отчётов всё равно бы не стал.
     
  • 2.8, Аноним, 20:11, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Желание заработать на кусок хлеба с маслом Мол, мы вам бесплатно показываем, чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Zoolander, 20:28, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Tizen - капиталисты, PVS-студио - капиталисты. Ну и фиг с вами.
     

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