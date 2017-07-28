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28.07.2017 13:37  Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.4

После шести месяцев разработки организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 5.4. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker.

Ключевые новшества:

  • Обеспечена более компактная компоновка документов - благодаря объединению идентичных XML-блоков удалось на 50% уменьшить размер документов ODF (ODT) и на 90% уменьшить размер документов OOXML (DOCX) по сравнению с документами, генерируемыми в Microsoft Offce.
  • Расширены средства верификации документов по цифровой подписи. Статус проверки документа по цифровой подписи теперь выделен цветом в специальной панели. В Linux обеспечена поддержка ключей OpenPGP для подписи документов ODF. В Linux и macOS реализована поддержка ключей ECDSA;
  • В экспериментальной панели инструментов NotebookBar, оформленной в стиле Ribbon, появилась вкладка с пользовательскими ярлыками, содержимое которой можно настроить через диалог Customization.

    В NotebookBar также добавлена поддержка изменения внешнего вида через темы оформления;

  • В серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать систему совместной работы с документами через Web, web-интерфейс редактирвоания документа переведён на применение методов адаптивного дизайна, обеспечивающих комфортную работу независимо от экранного разрешения и DPI. Например, документы теперь можно редактировать даже в браузере на смартфоне;

    В LibreOffice Online также добавлены такие возможности, как отрисовка глифов в диалоге символов на стороне сервера, вывод уведомлений при выявлении конфликтов совместного редактирования, показ предупреждения о недоступности сервера. Добавлена поддержка расширенных методов ввода, специфичных для сложных языков. Во Writer Online обеспечена естественная отрисовка комментариев с анимацией, поддержка отслеживания изменений, а также отрисовка непечатных символов и красной линии. В Calc Online число доступных строк увеличено до 10000. Реализована опция для перевода документа в режим только для чтения;

  • Существенно расширены возможности по импорту векторых изображений в формате EMF+, интегрированных в файлы .doc, docx, .xls, .xlsx и .ppt. Добавлена поддержка кривых Безье, прямоугольников, дуг, преобразования координат, масштибрования, элементов химических формул (из ChemDraw) и т.д.
  • Фильтр документов в PDF переведён на использование движка PDFium, который обеспечивает заметно лучшее качество отрисовки встроенных изображений. В фильтре экспорта PDF для Writer и Impress добавлена поддержка привязки или встраивания видео;
  • Добавлена поддержка файлов в формате Web Query (.iqy);
  • Решены проблемы с отступами и выравниванием границ в таблицах, импортируемых из документов MS Word 2013+. Добавлена поддержка функций FLOOR/CEILING при экспорте в формате .xlsx;
  • Задействована новая стандартная цветовая палитра, основанная на цветовой модели RYB;
  • Изменения во Writer:
    • Добавлена возможность импорта шаблонов AutoText (хранящиеся отдельно типовые фрагменты документа, доступные для быстрой вставки) из файлов .dotx и .dotm (Microsoft Word Template), помимо ранее поддерживаемых форматов *.dot и *.doc;
    • При импорте и экспорте файлов в формате RTF обеспечена поддержка чтения/сохранения свойств документа, определённых пользователем;
    • В контекстное меню добавлена команда перехода к редактированию раздела ("Edit Section"), которая появляется при нахождении курсора в разделе документа;
    • В контекстное меню добавлена команда перехода к редактированию сносок ("Footnotes and Endnotes"), которая появляется при нахождении курсора в области сносок в нижней части страницы или документа;
    • В контекстное меню добавлено подменю со списком основных стилей символов;
    • Существенно улучшен перенос многоуровневых списков через буфер обмена (теперь не теряется изначальное форматирование);
    • Добавлена новая панель (View ▸ Toolbars ▸ Formatting (Styles)) с подборкой инструментов для форматирования и изменения стиля текста;
    • Обеспечена возможность вставки на страницы водяных знаков (надписей на заднем плане). Управление осуществляется через меню Format ▸ Watermarks (Формат ▸ Водяные знаки);
    • В настройки автозамены добавлена возможность использования разметки для вывода текста курсивом (/текст/), жирным шрифтом (*текст*), подчёркивания (_текст_) или зачёркивания (-текст-);
    • Удалён Web wizard, позволявших экспортировать набор документов как серию HTML-файлов с индексом (поддержка обычного экспорта в HTML осталась без изменений);
  • Изменения в Calc:
    • Добавлен переключатель для защиты ячейки от изменений (Edit ▸ Cell Protection). Также добавлены новые опции для разрешения операций вставки строк, вставки столбцов, удаления строк и удаления столбцов при активном режиме блокирования изменения листа;
    • Добавлены кнопки для изменения порядка применения правил условного форматирования;
    • Добавлена новая панель (View ▸ Toolbars ▸ Formatting (Styles)) с подборкой инструментов для форматирования и изменения стиля текста;
    • Добавлены новые команды для показа/скрытия всех комментариев (View ▸ Comments) и удаления всех комментариев ("Delete All Comments") в выделенных листах;
    • При создании формул теперь вместо относительных ссылок применяются абсолютные ссылки на листы, если они ссылаются на ячейки на другом листе;
    • Появилась возможность указания и отображения отрицательных дат в формате BCE (например, "-0001-12-31");
    • Обеспечено запоминание настроек экспорта в CSV;
    • Расширена область применения опции "Precision as shown" ("Точность как на экране"), которая теперь применима в расчётах с дробными значениями, инженерной нотацей и различными субформатами;
    • Добавлена функция ROUNDSIG для округления до заданного числа значащих цифр;
  • В Impress и Draw в диалоге дублирования элементов (Shift+F3) обеспечено сохранение ранее выставленных параметров и добавлена возможность задания нецелых значений углов. В Impress добавлена горячая клавиша Ctrl+M для вставки нового слайда. Для диаграмм подготовлена отдельная цветовая палитра;
  • В Chart добавлена поддержка сводных диаграмм (Pivot Charts);
  • В Math добавлено контекстное меню, позволяющее поместить или извлечь элементы из буфера обмена во время редактирования формулы;
  • Платформы Mac OS X 10.8, Windows XP SP3 и Windows Vista SP2 объявлены устаревшими и их поддержка будет прекращена в следующем выпуске.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3
  3. OpenNews: Разработчики LibreOffice представили новую концепцию модульного интерфейса
  4. OpenNews: CODE 2.0 предоставил средства для совместной работы в LibreOffice Online
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета LibreOffice 5.2
  6. OpenNews: Kolab и Collabora объединили усилия в создании облачного варианта LibreOffice
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Zoolander, 13:45, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Молодцы! Отличную работу делают парни.
     
  • 1.2, кверти, 13:45, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    вот LibreOffice Online считаю самой важной штукой, на нее надо бросить максимально усилий разработчикам.
     
     
  • 2.4, Анонимус_б6_выпуск_3, 13:47, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    помоги им, считать что-то там, сидя на диване и ничего не делая, может каждый
     
  • 1.3, Анонимус_б6_выпуск_3, 13:46, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    чо лень было надергать русских скриншотов из ру версии релиз нотес?
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:51, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    В русских release notes бардак, часть переведена нормально, а часть через видимо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 14:03, 28/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В русской wiki скриншоты из Windows, а в английской из Ubuntu.
     
  • 1.5, iPony, 13:48, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > поддержка сводных диаграмм (Pivot Charts)

    В ODF не было сводных диаграмм... Прикольно, че.

     
  • 1.8, Аноним, 14:04, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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