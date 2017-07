28.07.2017 13:37  Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.4

После шести месяцев разработки организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 5.4. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker. Ключевые новшества: Обеспечена более компактная компоновка документов - благодаря объединению идентичных XML-блоков удалось на 50% уменьшить размер документов ODF (ODT) и на 90% уменьшить размер документов OOXML (DOCX) по сравнению с документами, генерируемыми в Microsoft Offce.

Расширены средства верификации документов по цифровой подписи. Статус проверки документа по цифровой подписи теперь выделен цветом в специальной панели. В Linux обеспечена поддержка ключей OpenPGP для подписи документов ODF. В Linux и macOS реализована поддержка ключей ECDSA;

В экспериментальной панели инструментов NotebookBar, оформленной в стиле Ribbon, появилась вкладка с пользовательскими ярлыками, содержимое которой можно настроить через диалог Customization. В NotebookBar также добавлена поддержка изменения внешнего вида через темы оформления;

В серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать систему совместной работы с документами через Web, web-интерфейс редактирвоания документа переведён на применение методов адаптивного дизайна, обеспечивающих комфортную работу независимо от экранного разрешения и DPI. Например, документы теперь можно редактировать даже в браузере на смартфоне; В LibreOffice Online также добавлены такие возможности, как отрисовка глифов в диалоге символов на стороне сервера, вывод уведомлений при выявлении конфликтов совместного редактирования, показ предупреждения о недоступности сервера. Добавлена поддержка расширенных методов ввода, специфичных для сложных языков. Во Writer Online обеспечена естественная отрисовка комментариев с анимацией, поддержка отслеживания изменений, а также отрисовка непечатных символов и красной линии. В Calc Online число доступных строк увеличено до 10000. Реализована опция для перевода документа в режим только для чтения;

Существенно расширены возможности по импорту векторых изображений в формате EMF+, интегрированных в файлы .doc, docx, .xls, .xlsx и .ppt. Добавлена поддержка кривых Безье, прямоугольников, дуг, преобразования координат, масштибрования, элементов химических формул (из ChemDraw) и т.д.

Фильтр документов в PDF переведён на использование движка PDFium, который обеспечивает заметно лучшее качество отрисовки встроенных изображений. В фильтре экспорта PDF для Writer и Impress добавлена поддержка привязки или встраивания видео;

Добавлена поддержка файлов в формате Web Query (.iqy);

Решены проблемы с отступами и выравниванием границ в таблицах, импортируемых из документов MS Word 2013+. Добавлена поддержка функций FLOOR/CEILING при экспорте в формате .xlsx;

Задействована новая стандартная цветовая палитра, основанная на цветовой модели RYB;

Изменения во Writer: Добавлена возможность импорта шаблонов AutoText (хранящиеся отдельно типовые фрагменты документа, доступные для быстрой вставки) из файлов .dotx и .dotm (Microsoft Word Template), помимо ранее поддерживаемых форматов *.dot и *.doc; При импорте и экспорте файлов в формате RTF обеспечена поддержка чтения/сохранения свойств документа, определённых пользователем; В контекстное меню добавлена команда перехода к редактированию раздела ("Edit Section"), которая появляется при нахождении курсора в разделе документа; В контекстное меню добавлена команда перехода к редактированию сносок ("Footnotes and Endnotes"), которая появляется при нахождении курсора в области сносок в нижней части страницы или документа; В контекстное меню добавлено подменю со списком основных стилей символов; Существенно улучшен перенос многоуровневых списков через буфер обмена (теперь не теряется изначальное форматирование); Добавлена новая панель (View ▸ Toolbars ▸ Formatting (Styles)) с подборкой инструментов для форматирования и изменения стиля текста; Обеспечена возможность вставки на страницы водяных знаков (надписей на заднем плане). Управление осуществляется через меню Format ▸ Watermarks (Формат ▸ Водяные знаки); В настройки автозамены добавлена возможность использования разметки для вывода текста курсивом (/текст/), жирным шрифтом (*текст*), подчёркивания (_текст_) или зачёркивания (-текст-); Удалён Web wizard, позволявших экспортировать набор документов как серию HTML-файлов с индексом (поддержка обычного экспорта в HTML осталась без изменений);

Изменения в Calc: Добавлен переключатель для защиты ячейки от изменений (Edit ▸ Cell Protection). Также добавлены новые опции для разрешения операций вставки строк, вставки столбцов, удаления строк и удаления столбцов при активном режиме блокирования изменения листа; Добавлены кнопки для изменения порядка применения правил условного форматирования; Добавлена новая панель (View ▸ Toolbars ▸ Formatting (Styles)) с подборкой инструментов для форматирования и изменения стиля текста; Добавлены новые команды для показа/скрытия всех комментариев (View ▸ Comments) и удаления всех комментариев ("Delete All Comments") в выделенных листах; При создании формул теперь вместо относительных ссылок применяются абсолютные ссылки на листы, если они ссылаются на ячейки на другом листе; Появилась возможность указания и отображения отрицательных дат в формате BCE (например, "-0001-12-31"); Обеспечено запоминание настроек экспорта в CSV; Расширена область применения опции "Precision as shown" ("Точность как на экране"), которая теперь применима в расчётах с дробными значениями, инженерной нотацей и различными субформатами; Добавлена функция ROUNDSIG для округления до заданного числа значащих цифр;

В Impress и Draw в диалоге дублирования элементов (Shift+F3) обеспечено сохранение ранее выставленных параметров и добавлена возможность задания нецелых значений углов. В Impress добавлена горячая клавиша Ctrl+M для вставки нового слайда. Для диаграмм подготовлена отдельная цветовая палитра;

В Chart добавлена поддержка сводных диаграмм (Pivot Charts);

В Math добавлено контекстное меню, позволяющее поместить или извлечь элементы из буфера обмена во время редактирования формулы;

Платформы Mac OS X 10.8, Windows XP SP3 и Windows Vista SP2 объявлены устаревшими и их поддержка будет прекращена в следующем выпуске.