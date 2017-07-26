26.07.2017 11:46  Проект KDE определил концепцию разработки рабочего стола Plasma

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|2.10, Мимоанон, 12:23, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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справедливости ради - а что не так с кде4 сейчас? на ранних минорных версиях сплошные падения, но сейчас все отлично.
А уж простотой настройки сравнимо разве что с xfce.
Из 3ки не хватает лишь тех квадратных часов.
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|1.20, BrainFucker, 13:56, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я хз что несут комментаторы выше, пользуюсь кедами с 2007г. и они всегда были более юзабельны чем другие DE и всякие недоDE типа XFCE. Сейчас KDE 5 и никаких проблем (если есть то как воспроизвести?) с аптаймом в недели. Плазма не падает, могу подтвердить скриншотом с датой запуска.
Да и вообще сравнения все неуместны, всё равно что сравнивать Мерседес с Жигулями. Кеды достойны сраврения только с интерфейсами винды и мака.
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|3.33, BrainFucker, 15:03, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Но с ними корректно только гном сравнивать, т.к. дефолт и всё гвоздями прибито.
В винде как-то и не возникает особой необходимости возиться с интерфейсом, там из коробки неплохо продумано. Да и в кедах тоже, я только панель ставлю вертикально, переключаю в режим «только иконки» (в пятерке это теперь автоматически для вертикальной панели) и вроде бы всё, остальное и так хорошо. А, ну и кдешную фигню, которая по alt+f2 вылазит, заменил на gmrun, а то оно медленное, несмотря на то что постоянно сидит в памяти и потребляет 70МБ.
А в винде я разве что ненужные сервисы выключаю в services.msc и msconfig.
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|3.36, BrainFucker, 15:33, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Угумс, как только встает вопрос адаптации к сенсорным экранам, сразу пора заводить
> трактор.
Что там адаптировать, все и так вмеру адаптировано, так, чтобы и нормальным пользователям с мышью не страдать.
> По поводу аптайма mate "up 50 days,". Такие дела.
Бывало и больше, когда пользовался в основном компом и он по совместительству использовался как сервер.
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|2.37, angra, 15:56, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Я хз что несут комментаторы выше, пользуюсь кедами с 2007г. и они всегда были более юзабельны чем другие DE и всякие недоDE типа XFCE.
Для тебя вполне может быть. А для других наоборот. Например, мне очень нравятся цепочные шорткаты и конфигурация через текстовый файлик в openbox, скорость запуска LXDE, апплеты его панели, а всякие активити, спецэффекты и помойка плазмоидов не нужны совершенно. В результате для меня кеды значительно менее юзабельны, чем openbox+LXDE.
P.S. Использовал KDE в качестве основной DE примерно с 3.5.8 по 4.8, потом лишь иногда смотрел на более новые.
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|1.28, Имя, 14:39, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Честно хотел перейти на KDE, но почти после каждого выхода из гибернейта или ждущего режима получаю черный экран с полным зависанием системы. Что на последнем debian, что на tumbleweed. Взгрустнул и ушел обратно на третьегном.
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|1.38, Baz, 16:09, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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говорят, что сферическая ПЛАЗМА в вакууме принимает структуру прочного кристалла. жаль, что в земных условиях это почти невозможно...
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