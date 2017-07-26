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26.07.2017 11:46  Проект KDE определил концепцию разработки рабочего стола Plasma

Команда разработчиков KDE сформировала концепцию разработки Plasma, поясняющую для чего создаётся данный рабочий стол и чего намерены добиться разработчики. Основные идеи:

  • Работа на широком спектре устройств, адаптация интерфейса к различным форм-факторам и характеристикам и ограничениям устройств (клавиатура, мышь, сенсорный экран, размер экрана, производительность CPU и размер памяти и т.п.);
  • Развитие возможностей для пользователей, опираясь на собственный опыт и предпочтения разработчиков. Предоставление по умолчанию простого для новичков окружения, пригодного для решения различных типовых задач, но при необходимости настраиваемого под личные предпочтения пользователя и эффективное решение специфичных задач;
  • Надёжность, полезность и элегантность - рабочий стол должен быть стабильным и заслуживающим доверия пользователя, простым и удобным в освоении и повседневном использовании, эстетичным и красивым в оформлении и методах работы.


  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2017/07/25...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, plasma
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  • 1.1, Аноним, 11:51, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Ну теперь-то она хотя бы не падлает Или все так же, один кривой плагин рушит ве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Кристина, 11:53, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Падлает и будет падлать... Нет совершенства на земле.
     
  • 2.14, Аноним, 12:35, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Не ставьте кривых плагинов, ваш КО.
     
     
  • 3.21, Аноним, 13:56, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Звучит как "Не ставьте KDE".
     
  • 2.17, Аноним, 13:13, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Падлает, падла!)
     
  • 2.30, Anonimus, 14:53, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    падает только под убунтоподобными, возможно из-за криворукости майнтейнеров.
     
  • 1.2, Аноним, 11:52, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Дайте, дайте мне элегантный рабочий стол !
     
  • 1.4, iPony, 11:54, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Надёжность, полезность и элегантность

    Ну всё, теперь то будет торт.

     
  • 1.5, Аноним, 12:04, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +13 +/
    >Работа на широком спектре устройств

    То есть нигде работать толком не будет.

     
     
  • 2.8, Аноним, 12:13, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну да Опыт Шаттлворта ничему так и не научил Этот широкий спектр на самом де... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Психиатор, 13:00, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Планшеты.
     
     
  • 4.23, YetAnotherOnanym, 14:09, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    К чорту. Либо пальцетык, либо мышка. Пусть сделают нормальную среду для мышки.
     
  • 1.6, Аноним, 12:05, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    KDE4 с этой самой плазмы вышел аж в начале 2004 года, и почти 10 лет разработчик... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 12:34, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    2004? Или-таки 2008?
     
     
  • 3.15, Аноним, 12:59, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    2008 естественно, думал про kde4 и получилось...
     
  • 1.7, Michael Shigorin, 12:13, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вот теперь заживём (ц), а второй пункт особенно заставляет вспомнить KDE3.
    Ну да, может, всё-таки взрослеют потихоньку те детишки времён KDE4...
     
     
  • 2.10, Мимоанон, 12:23, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    справедливости ради - а что не так с кде4 сейчас? на ранних минорных версиях сплошные падения, но сейчас все отлично.
    А уж простотой настройки сравнимо разве что с xfce.
    Из 3ки не хватает лишь тех квадратных часов.
     
  • 2.11, Аноним, 12:28, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Повзрослеют, напишут нормальные, стабильные KDE6, понапишут нормального софта Б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.9, Аноним, 12:18, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Как всегда пустые слова, за всё хорошее против всего плохого И удобный, и прост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:34, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что трудолюбие, целеустремленность, амбициозность.
     
  • 1.18, Аноним, 13:37, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Я-то думал — чего она такая странная, эта плазма? А у неё, оказывается, просто концепции не было.
     
  • 1.19, Аноним, 13:42, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    То есть об удобстве повседневного использования тоже можно забыть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, BrainFucker, 13:56, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я хз что несут комментаторы выше, пользуюсь кедами с 2007г. и они всегда были более юзабельны чем другие DE и всякие недоDE типа XFCE. Сейчас KDE 5 и никаких проблем (если есть то как воспроизвести?) с аптаймом в недели. Плазма не падает, могу подтвердить скриншотом с датой запуска.

    Да и вообще сравнения все неуместны, всё равно что сравнивать Мерседес с Жигулями. Кеды достойны сраврения только с интерфейсами винды и мака.

     
     
  • 2.25, 123, 14:34, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Кеды достойны сраврения только с интерфейсами винды и мака.

    Но с ними корректно только гном сравнивать, т.к. дефолт и всё гвоздями прибито.

     
     
  • 3.33, BrainFucker, 15:03, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но с ними корректно только гном сравнивать, т.к. дефолт и всё гвоздями прибито.

    В винде как-то и не возникает особой необходимости возиться с интерфейсом, там из коробки неплохо продумано. Да и в кедах тоже, я только панель ставлю вертикально, переключаю в режим «только иконки» (в пятерке это теперь автоматически для вертикальной панели) и вроде бы всё, остальное и так хорошо. А, ну и кдешную фигню, которая по alt+f2 вылазит, заменил на gmrun, а то оно медленное, несмотря на то что постоянно сидит в памяти и потребляет 70МБ.

    А в винде я разве что ненужные сервисы выключаю в services.msc и msconfig.

     
  • 2.29, VINRARUS, 14:45, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Кеды достойны сраврения только с интерфейсами винды и мака.

    Токо винда и мак не достойны сравнения с Кедом.

     
  • 2.34, Аноним, 15:18, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Угумс, как только встает вопрос адаптации к сенсорным экранам, сразу пора заводи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, BrainFucker, 15:33, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Угумс, как только встает вопрос адаптации к сенсорным экранам, сразу пора заводить
    > трактор.

    Что там адаптировать, все и так вмеру адаптировано, так, чтобы и нормальным пользователям с мышью не страдать.


    > По поводу аптайма mate "up 50 days,". Такие дела.

    Бывало и больше, когда пользовался в основном компом и он по совместительству использовался как сервер.

     
  • 2.37, angra, 15:56, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я хз что несут комментаторы выше, пользуюсь кедами с 2007г. и они всегда были более юзабельны чем другие DE и всякие недоDE типа  XFCE.

    Для тебя вполне может быть. А для других наоборот. Например, мне очень нравятся цепочные шорткаты и конфигурация через текстовый файлик в openbox, скорость запуска LXDE, апплеты его панели, а всякие активити, спецэффекты и помойка плазмоидов не нужны совершенно. В результате для меня кеды значительно менее юзабельны, чем openbox+LXDE.

    P.S. Использовал KDE в качестве основной DE примерно с 3.5.8 по 4.8, потом лишь иногда смотрел на более новые.

     
     
  • 3.43, BrainFucker, 16:22, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что это Отсутствие возможности что-то настроить без ковыряния конфигов идиотизм... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 13:59, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Была бы Calligra вменяемой, может быть и сидел бы на KDE Атак, да, для ценителе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Admino, 14:27, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > опираясь на собственный опыт и предпочтения разработчиков.

    Шеф, всё пропало. Они так и будут делать бесконечно конфигурируемые интерфейсы.

     
     
  • 2.27, Аноним, 14:38, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну должен же хоть кто-то их делать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Аноним, 14:36, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Извините Я почему вредный был Потому что концепции разработки рабочего стола P... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Имя, 14:39, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Честно хотел перейти на KDE, но почти после каждого выхода из гибернейта или ждущего режима получаю черный экран с полным зависанием системы. Что на последнем debian, что на tumbleweed. Взгрустнул и ушел обратно на третьегном.
     
     
  • 2.31, Anonimus, 14:57, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    попробуй кеды на манджаре, такой проблемы не замечал. С кедами были проблемы только на убунтоподобных.
     
  • 2.39, Аноним, 16:16, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это что-то у вас своё, личное Ни в Кубунте, ни в Генте, ни в Минте такого не на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.32, Аноним, 15:02, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    и когда ждать работоспособности большей чем сейчас в качестве мыши ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, Аноним, 16:19, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда выпрямите руки, тогда ожидания ваши осуществятся ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, waylandbeliver, 15:29, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И при этом они упираются рогом и не хотят поддерживать клиентские тени приложений на основе GTK3. Граслин борцунствует.
     
     
  • 2.40, Аноним, 16:17, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ГТК3 -- для аутистов и передастов ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.38, Baz, 16:09, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    говорят, что сферическая ПЛАЗМА в вакууме принимает структуру прочного кристалла. жаль, что в земных условиях это почти невозможно...
     
     
  • 2.41, Аноним, 16:18, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Говорят, что кур доят, жаль что в земных условиях вы пойдёте, но сисек не найдёт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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