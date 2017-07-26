26.07.2017 11:46  Проект KDE определил концепцию разработки рабочего стола Plasma

> Но с ними корректно только гном сравнивать, т.к. дефолт и всё гвоздями прибито. В винде как-то и не возникает особой необходимости возиться с интерфейсом, там из коробки неплохо продумано. Да и в кедах тоже, я только панель ставлю вертикально, переключаю в режим «только иконки» (в пятерке это теперь автоматически для вертикальной панели) и вроде бы всё, остальное и так хорошо. А, ну и кдешную фигню, которая по alt+f2 вылазит, заменил на gmrun, а то оно медленное, несмотря на то что постоянно сидит в памяти и потребляет 70МБ. А в винде я разве что ненужные сервисы выключаю в services.msc и msconfig.

