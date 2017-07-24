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24.07.2017 11:59  Компания Cisco открыла код PyREBox, окружения для изучения вредоносного ПО

Разработчики из компании Cisco представили проект PyREBox, в рамках которого подготовлено окружение для обратного инжиниринга и наблюдения за поведением вредоносного ПО. PyREBox представляет собой надстройку над QEMU, снабжённую дополнительными средствами для инспектирования содержимого памяти, отладки и динамического анализа работы системы и приложений. Код распространяется под лицензией GPLv2.

В отличие от традиционных отладчиков, работающих в одном системном окружении с проверяемым приложением, PyREBox полностью отделён от изучаемого окружения и позволяет наблюдать с ним со стороны, при необходимости вмешиваясь в его работу. PyREBox создаёт эмулируемое окружение для всей системы, предлагая простой интерфейс для наблюдения за этим окружением, не требуя установки особых драйверов или агентов, а работая непосредственно на уровне эмулятора и предоставляемого им API VMI (Virtual Machine Introspection). В настоящее время возможно создание окружений i386 и x86_64, но в планах намечена поддержка ARM, MIPS, PowerPC и других архитектур.

Интерфейс для управления и отладкой построен на базе интерактивной оболочки IPython. Исследователю предоставляется полный набор команд для инспектирования и модификации состояния работающей виртуальной машины. В том числе можно на лету изменять содержимое областей памяти и регистров CPU. Имеются гибкие средства автоматизации, основанные на подключении сценариев на языке Python. При этом компоненты PyREBox выполнены как надстройка над QEMU, но не пересекаются с QEMU, что даёт возможность быстро адаптировать продукт к новым выпускам QEMU, не утруждая себя ведением собственного форка.

Поддерживается интеграция с пакетом криминалистического анализа Volatility и подключения плагинов от него. Также можно подключать собственные плагины с дополнительными обработчиками или привязывать Python-скрипты к определённым событиям, например, скрипт может быть вызван перед выполнением определённой процессорной инструкции, при обращении приложения к заданной области памяти, создании/завершении процессов, переключении контекста, промахах TLB, событиях от сетевого интерфейса и клавиатуры. Для снижения задержек из-за вызова Python-кода предлагается использовать систему триггеров на C/С++, которые решают задачу первичной фильтрации и передают управление Python-скриптам только при необходимости.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pyrebox, debug, qemu
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  • 1.1, Аноним, 13:04, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Зачем им изучать собственное ПО?
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 13:10, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Даже программисты на ЯваСкрипте не только пишут, но иногда и читают свой код :)
     
     
  • 3.3, Andrey Mitrofanov, 13:20, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    #>> Зачем им изучать собственное ПО?
    > Даже программисты на ЯваСкрипте не только пишут, но иногда и читают свой
    > код :)

    #>>>окружение для обратного инжиниринга и наблюдения за поведением вредоносного ПО.

    Как вы двое углубились в тему. #зависть

     
  • 3.4, Zoolander, 16:42, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вброс засчитан )

    Взрослым дядям надо кушать - вот и пишут на JS

     
  • 2.7, Аноним, 18:02, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Вы знаете хоть один нормально работающий программный продукт от циски Не железк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 16:52, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    На самом деле поразительно, как в России любят данную компанию.

     
     
  • 2.6, Аноним, 18:00, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это уже лечится К сожалению чиновников, эта компания с самым дорогим оборудова... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, яя, 18:16, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для снижения задержек из-за вызова Python-кода предлагается использовать систему триггеров на C/С++, которые решают задачу первичной фильтрации и передают управление Python-скриптам только при необходимости.

    Чувак пишет фильтр, а в ответ нот-фаунд, он что-то поправляет, а в ответ через 15 мин когда своп исчерпан, оом-киллеp убивает qemu, и только 5000 копий скрипта рапортующих о событии в памяти.

    ЗЫ. киллеp это ппц как не нормативно

     

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