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23.07.2017 09:42  Рейтинг языков программирования 2017 года от издания IEEE Spectrum

Журнал IEEE Spectrum, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), опубликовал новую редакцию рейтинга популярности языков программирования. Лидером рейтинга стал язык Python, который в прошлом году занимал третье место, уступая языкам Си и Java, которые теперь переместились на второе и третье место, соответственно.

Язык C++ сохранил четвёртое место в рейтинге. JavaScript поменялся местами с PHP и занял седьмое место, а C# переместился с 6 на 5 место, вытеснив язык R. Язык Go переместился с 10 на 9 место, а язык Ruby, ранее занимавший 9 место, был сдвинут на 12 место. Язык Perl продолжает терять популярность, сместившись в этом году с 17 на 18 место. Язык Rust переместился с 26 на 22 место, а Lua с 22 на 21.

При расчёте рейтинга IEEE Spectrum использовано сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников. В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах. Учтено число материалов, выдаваемых в поисковой выдаче Google (как при построении рейтинга TIOBE), параметры популярности поисковых запросов через Google Trends (как в рейтинге PYPL), упоминания в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и Dice, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций IEEE Xplore Digital Library.

Для сравнения первая десятка июльского рейтинга TIOBE, который рассчитан на основе популярности в поисковой выдаче Google, выглядит следующим образом: Java, C, C++, Python, C#, PHP, Visual Basic .NET, JavaScript, Pascal, Go, Perl. За год Visual Basic .NET обогнал JavaScript и переместился с 8 на 7 место. Язык Perl сместился с 9 на 11 место, а язык Go поднялся с 55 (!) на 10, а Pascal с 12 на 9. С 11 на 13 место переместился язык Ruby.

В рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, по сравнению с июлем 2016 года первая десятка осталась практически неизменной: Java, Python, PHP, C#, JavaScript, C++, C, R, Objective-C, Swift. Единственная перестановка связана с тем, что язык R вытеснил Objective-C с восьмого места на девятое.

В свежем рейтинге языков программирования от компании RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Java, Python, PHP, C#, C++, CSS, Ruby, C, Objective-C. По сравнению с прогшлым годом Python обогнал PHP и занял третье место. Язык Perl переместился с 13 на 15 место.

  1. Главная ссылка к новости (http://spectrum.ieee.org/compu...)
  2. OpenNews: IEEE Spectrum опубликовал рейтинг языков программирования
  3. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД за 2015 год
  4. OpenNews: Ассемблер занял десятое место в рейтинге популярности языков программирования
  5. OpenNews: Рейтинг языков программирования от RedMonk
  6. OpenNews: Платформа Android опередила по популярности Windows в рейтинге StatCounter
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
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  • 1.1, Аноним, 09:54, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –10 +/
    Python в первом месте Красота Только вот Java на втором месте все портит, там ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 11:35, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    А за что минусуете? В чем он неправ?
     
     
  • 3.31, Аноним, 12:03, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Java это оптимизированный и портативный ЯП А попробуй написать подобное чтобы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Аноним, 12:12, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Хм, два моих любимых языка, на которых я пишу C, Python по праву на первом вто... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.42, Немецкие военные песни, 12:19, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну хоть один грамотный программист есть в РФ, который произносит пайтон , а не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.44, Алконим, 12:23, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это шпион. Спасибо за бдительность, товарищ!
     
  • 5.50, Аноним, 12:35, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ruby посмотри Вряд ли захочется писать на питоне после него ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.72, анонимбр, 13:33, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Python сложные программы легко рассыпаются. Как и на любом скриптом языке. Сложные программы на нем писать и не надо но.. Никогда нельзя быть уверенным что-то не сломали в API или банально опечатались. И тесты особенно не спасают. Надоело уже. Ошибку в скрипте нельзя вычислить до выполнения. Очень не хватает проверки типов.
     
     
  • 6.80, СОВА, 13:55, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так ввели же уже проверку типов. Пользуйтесь. Или вы еще на 2?
     
     
  • 7.83, Аноним, 13:58, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во втором есть один тип которого нет в третьем Который добавлять не собираются... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.73, freehck, 13:36, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > И запросы реквестом комфортно обработал и изображения через пиллоу прогнал.

    И запросы запросом комфортно обработал, и изображения через подушку прогнал. ;)

     
  • 3.39, Аноним, 12:15, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Java - это сектор enterprise В высказывании всего лишь мнение человека, которы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.36, Аноним, 12:10, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Конечно хорошо, когда знаешь на каком языке в этом году будут самые дешевые прог... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.56, Аноним, 12:46, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оплачивается может и чуть хуже, зато работы в изобилии.
     
     
  • 4.62, Аноним, 13:11, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У дворника всегда есть работа :-)
     
  • 1.2, Аноним, 09:55, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И кстати, почему у Python нет embedded? MicroPython уже давно завезли.
     
     
  • 2.10, modos189, 10:39, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Возможно, потому что различаются названия С другой стороны, Python прекрасно ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 11:34, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Что значит нет? Я встраиваю, кто тебе мешает?
     
     
  • 3.41, Аноним, 12:18, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю Не вижу проблем при использовании на встраиваемых устройствах Тоже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.68, Аноним, 13:22, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Перефразирую, чтоб понятнее было И кстати, почему у Python нет значка embedde... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.67, Аноним, 13:22, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я про значек в рейтинге говорю.
     
  • 2.59, rerorerorerorero, 12:49, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полагаю речь идет про серьезную разработку, а там допустимы исключительно нативные языки.

    Писать на контроллерах можно хоть на брейнфаке, но использование Си эффективнее

     
  • 1.3, Аноним, 09:56, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > "название языка programming"

    Надмозг. Поправьте, а?

     
     
  • 2.4, Аноним, 10:11, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Имеется в виду, что вместо название языка подставляется название языка, наприм... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Gemorroj, 10:16, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Когда уже будет рейтинг рейтингов языков программирования?
    ИМХО, из представленных, самый адеватный - это PYPL, потом TIOBE, а этот IEEE какой-то маразм.
     
     
  • 2.8, Аноним, 10:37, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я в начале подумал, что вы не считаете эти языки программирования языками програ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.13, Аноним, 11:02, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Java developer detected
     
  • 2.22, Аноним, 11:35, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это и есть нормальный рейтинг. Иди смажь свой геморой.
     
  • 1.6, A.Stahl, 10:24, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    Вот вам рейтинг языков от Stahl:
    Питон -- гoвно
    Си -- старьё
    Ява -- многословно
    С++ -- монстрообразно
    С# -- виндовозно
    R -- на уровне погрешности
    ЯваСкрипт -- свистоперделочно
    РНР -- лучше, чем питон, но всё равно гoвно
    Go -- Google, go home!
    Assembler -- Стоический. А вообще -- многословное гoвно.
    Остальное -- фигня всякая.
     
     
  • 2.7, Blind Vic, 10:35, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    > РНР -- лучше, чем питон

    8-O

     
     
  • 3.9, A.Stahl, 10:38, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    ТТХ аналогичные, а вот синтаксис классический сиобразный. Так что однозначно лучше. Но гoвно.
     
     
  • 4.17, Аноним, 11:31, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Коболом обмажьтесь, господин классик
     
     
  • 5.23, Аноним, 11:36, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кобол? Как будто что-то плохое!
     
  • 3.45, Немецкие военные песни, 12:24, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    PHP быстрее и писать на нем приятнее син аксис привычный- C-образный. А документация просто восторг.
     
  • 2.11, Аноним, 10:52, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Неделю карательной психиатрии вам Таки нет, месяц карательной психиатрии Пожинен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, freehck, 11:53, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кхм Ну да, конечно, всё гoвно, серебряной пули нету, это мы ещё с Брукса знае... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.52, Спайк, 12:38, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    ого! да вы с рако ммозга!
     
  • 1.14, Аноним, 11:14, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    так, по порядку Python есть и на mobile, и на embedded С - школьники накрути... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 11:33, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А "вы" это кто? Название своей конторы засвети-ка...
     
  • 2.28, Crazy Alex, 11:56, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Теоретически есть, а на практике - разве что у полных психов А вот энтерпрайза ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.15, Аноним, 11:29, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    - Приборы?
    - 80
    - Что 80?
    - А что приборы?
     
  • 1.24, Аноним, 11:43, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    R выше Javascript Язык программирования Arduino Язык программирования HTML Язык ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 11:46, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Html в рейтинге языков программирования?!
     
  • 1.26, qwerty123, 11:53, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/

    а) Рейтинг упоминания языка в публикациях и
    б) объем кода продуктов в жизненном цикле, на период времени

    вещи вообще никак не связанные.


    "Рейтинг интереса мышей к кактусам и проблем при их пожирании"

     
  • 1.30, freehck, 12:02, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Рейтинг упоминания языка в публикациях

    В общем-то с такими метриками обмануть их можно здорово.

    Берём и делаем язык с паршивым синтаксисом, снабжаем его хреновеьнокй документацией, в которой половина вопросов не освещена, и к тому же несколькими томами оной, чтобы было непонятно где искать ответ на вопрос. Активно форсим язичину, желательно среди школоты. Пишется много гoвнокода, создаётся хреновое комьюнити. И все эти программисты начинают обмениваться "знаниями", давать друг другу советы, мучить поисковик.

    И вуаля! Мы в топе! Улюлюлюлю! Вот только такую хню сделали... Ой...

    Правда, может и не выстрелит. Мы же не первопроходцы. Вон некоторые из списка выше уже так и сделали. Угадайте какие.

     
  • 1.32, Аноним, 12:03, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так что учить новичку?
     
     
  • 2.33, A.Stahl, 12:06, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    C , Яву или PHP с ЯваСкриптом Тогда без пива-колбасы не останешься Остальное ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 12:15, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Фу Кыш Не смей новичку промывать мозг Джавой Если Java - ява, то Jazz - язь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.43, A.Stahl, 12:21, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут нет никаких аналогий Название языка произошло от названия островов Эти ост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, Немецкие военные песни, 12:34, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Язык произносится на англ как "Джава". Это единственный правильный вариант произношения.
     
     
  • 6.58, Gemorroj, 12:48, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И часто ты говоришь пиэйчпи вместо пхп, например?
     
  • 5.78, Аноним, 13:46, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    -- sarcasm warning-- Вот видите какой плохой язык с неопределенным поведением... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.34, Аноним, 12:10, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Pascal для первого языка, далее во возрастающей C C Ruby JavaScript Java R ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, freehck, 12:10, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Fortran, Cobol, Algol, Pascal, MASM, Qbasic, Ada, PL 1 -- выбирай любой ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, A.Stahl, 12:17, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да, учитывая разрастание поповщины лучше начать с языка ада Иначе с этой клерик... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.51, Немецкие военные песни, 12:38, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да вы, батинька Ява-сатанист.
    Хм...даже код с картинки для введения этого ссобщения подтверждает: 7666.
    Ява-люцифер среди нас...
     
  • 4.71, freehck, 13:30, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ммм, кстати, мы же ещё забыли про FoxPro и Clipper В оффисе тепло и уютно Кал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.46, Crazy Alex, 12:25, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    если чтоб побыстрее заработать хоть что-то - джаваскрипт, вестимо. Если всерьез - то последовательно питон чуток, ассемблер, плюсы, дальше по желанию.

    Питон - примерно как замена бейсика или паскаля - чтоьы понять, как вообще прогаммируют. Ассемблер - чтобы понимать, как оно работает на низком уровне, плюсы - как этот низкий уровень превращается в базу для серьезного софта. После этого можно во что угодно довольно быстро въехать

     
     
  • 3.48, Аноним, 12:32, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если начинать с питона, то можно вообще никогда не понять как программировать С... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.55, Аноним, 12:43, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    для ознакомления с бекграундом лучше всего С Тут и бекграунд, и прародитель бо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.75, Crazy Alex, 13:41, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Си сам по спбе требует бэкграунда(тот же стек вызовов), иначе волбще непонятно, зачем он такой, особенно для начинающего, у которого соответствующих задач нет.
     
  • 3.81, Sw00p aka Jerom, 13:57, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Питон - примерно как замена бейсика или паскаля

    категорически не согласен

     
  • 2.53, Аноним, 12:41, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    1 PHP JS, если нужно зарабатывать уже вчера Это full-stack, сложно, но спрос б... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.57, Аноним, 12:46, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Если студент, то могу расписать всё поэтапно 1 Сначала Python3 можно без ООП ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.70, Аноним, 13:27, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    forth, idris
     
  • 1.47, Аноним, 12:30, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Странный рейтинг JavaScript, который везде, оказался ниже, чем C , который не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.54, Немецкие военные песни, 12:43, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ява
    ЯваСкрипт
    Питон
    ЦэсЭс
    ПХП
    СкалА
    ЭрлАнг
    КобОл
    -------
    Учите фонологию английского языка.
    Научитесь читать транскрипцию. Она для этого и существует. Сука.
     
     
  • 2.60, Аноним, 13:00, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пайтон
     
     
  • 3.63, Аноним, 13:15, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Пайтон

    Путон?

     
     
  • 4.66, Аноним, 13:21, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    кстати, интересно, почему у файлов программ на питоне расширение РУ У Гвидо рус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.61, robot228, 13:03, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Есть только 3 языка программирования: C, C++, Python. Зачем вся остальная помойка - хз. Для мобил тормозная ява, кто это вообще придумал?
     
     
  • 2.64, Аноним, 13:18, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну есть например web А web это царство PHP JavaScript Проектов и работы на PHP... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.69, Аноним, 13:25, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Python еще PHP пока еще не вымрает, но Python всё больше распространяется, к сч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.74, freehck, 13:37, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Python еще. PHP пока еще не вымрает, но Python всё больше распространяется, к счастью.

    И Perl. Вы же на OpenNet сидите, или где? :)

     
     
  • 5.76, Аноним, 13:41, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот Perl как раз и вымирает.
     
  • 5.77, A.Stahl, 13:45, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Perl
    >charset=koi8-r

    Да, мы на OpenNet :)

     
  • 5.84, Аноним, 14:06, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Perl - это такой закос на BrainFuck, который по неизвестным причинам некоторым в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.82, МиГ, 13:58, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Есть только 3 языка программирования: C, C++, Python. Зачем вся остальная помойка - хз. Для мобил тормозная ява, кто это вообще придумал?

    Вы из какого века, товарисч? В Джаве скелет бизнес-приложения в зависимости от масштаба строится за время от нескольких часов до нескольких дней при помощи готовых фреймворков, которые предоставляют готовые решения для визуализации, обращения к базе данных, параллелизации и многого другого из стандартного набора операций, что дает разработчику возможность заниматься больше архитектурой, и меньше тривиальным программированием.

    Вся бизнес-логика сегодня программируется на Джаве, ни один нормальный работодатель не будет оплачивать ваши ковыряния в указателях и ручной сборке мусора. А писать масштабируемые бизнес-приложения на Пайтоне, и прочих гламурных скриптах это очень длинное эротическое приключение.

    Про "тормозную Яву" это вообще разговор, подслушанный у пивного ларька.

     
  • 1.79, MPEG LA, 13:46, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах

    так и пишите - рейтинг языков которые нубье и школота поучить хочет.
    ну какой еще "специалист" по яве, например, будет писать в поиск "java programming"?

     

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