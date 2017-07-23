23.07.2017 09:42  Рейтинг языков программирования 2017 года от издания IEEE Spectrum

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|5.72, анонимбр, 13:33, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На Python сложные программы легко рассыпаются. Как и на любом скриптом языке. Сложные программы на нем писать и не надо но.. Никогда нельзя быть уверенным что-то не сломали в API или банально опечатались. И тесты особенно не спасают. Надоело уже. Ошибку в скрипте нельзя вычислить до выполнения. Очень не хватает проверки типов.
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|5.73, freehck, 13:36, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> И запросы реквестом комфортно обработал и изображения через пиллоу прогнал.
И запросы запросом комфортно обработал, и изображения через подушку прогнал. ;)
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|1.5, Gemorroj, 10:16, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Когда уже будет рейтинг рейтингов языков программирования?
ИМХО, из представленных, самый адеватный - это PYPL, потом TIOBE, а этот IEEE какой-то маразм.
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|1.6, A.Stahl, 10:24, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Вот вам рейтинг языков от Stahl:
Питон -- гoвно
Си -- старьё
Ява -- многословно
С++ -- монстрообразно
С# -- виндовозно
R -- на уровне погрешности
ЯваСкрипт -- свистоперделочно
РНР -- лучше, чем питон, но всё равно гoвно
Go -- Google, go home!
Assembler -- Стоический. А вообще -- многословное гoвно.
Остальное -- фигня всякая.
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|1.26, qwerty123, 11:53, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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а) Рейтинг упоминания языка в публикациях и
б) объем кода продуктов в жизненном цикле, на период времени
вещи вообще никак не связанные.
"Рейтинг интереса мышей к кактусам и проблем при их пожирании"
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|1.30, freehck, 12:02, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Рейтинг упоминания языка в публикациях
В общем-то с такими метриками обмануть их можно здорово.
Берём и делаем язык с паршивым синтаксисом, снабжаем его хреновеьнокй документацией, в которой половина вопросов не освещена, и к тому же несколькими томами оной, чтобы было непонятно где искать ответ на вопрос. Активно форсим язичину, желательно среди школоты. Пишется много гoвнокода, создаётся хреновое комьюнити. И все эти программисты начинают обмениваться "знаниями", давать друг другу советы, мучить поисковик.
И вуаля! Мы в топе! Улюлюлюлю! Вот только такую хню сделали... Ой...
Правда, может и не выстрелит. Мы же не первопроходцы. Вон некоторые из списка выше уже так и сделали. Угадайте какие.
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|2.35, freehck, 12:10, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Fortran, Cobol, Algol, Pascal, MASM, Qbasic, Ada, PL 1 -- выбирай любой ... весь текст скрыт
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|2.46, Crazy Alex, 12:25, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
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если чтоб побыстрее заработать хоть что-то - джаваскрипт, вестимо. Если всерьез - то последовательно питон чуток, ассемблер, плюсы, дальше по желанию.
Питон - примерно как замена бейсика или паскаля - чтоьы понять, как вообще прогаммируют. Ассемблер - чтобы понимать, как оно работает на низком уровне, плюсы - как этот низкий уровень превращается в базу для серьезного софта. После этого можно во что угодно довольно быстро въехать
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|2.82, МиГ, 13:58, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>Есть только 3 языка программирования: C, C++, Python. Зачем вся остальная помойка - хз. Для мобил тормозная ява, кто это вообще придумал?
Вы из какого века, товарисч? В Джаве скелет бизнес-приложения в зависимости от масштаба строится за время от нескольких часов до нескольких дней при помощи готовых фреймворков, которые предоставляют готовые решения для визуализации, обращения к базе данных, параллелизации и многого другого из стандартного набора операций, что дает разработчику возможность заниматься больше архитектурой, и меньше тривиальным программированием.
Вся бизнес-логика сегодня программируется на Джаве, ни один нормальный работодатель не будет оплачивать ваши ковыряния в указателях и ручной сборке мусора. А писать масштабируемые бизнес-приложения на Пайтоне, и прочих гламурных скриптах это очень длинное эротическое приключение.
Про "тормозную Яву" это вообще разговор, подслушанный у пивного ларька.
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|1.79, MPEG LA, 13:46, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах
так и пишите - рейтинг языков которые нубье и школота поучить хочет.
ну какой еще "специалист" по яве, например, будет писать в поиск "java programming"?
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