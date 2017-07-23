23.07.2017 09:42  Рейтинг языков программирования 2017 года от издания IEEE Spectrum

Журнал IEEE Spectrum, издаваемый Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE), опубликовал новую редакцию рейтинга популярности языков программирования. Лидером рейтинга стал язык Python, который в прошлом году занимал третье место, уступая языкам Си и Java, которые теперь переместились на второе и третье место, соответственно.

Язык C++ сохранил четвёртое место в рейтинге. JavaScript поменялся местами с PHP и занял седьмое место, а C# переместился с 6 на 5 место, вытеснив язык R. Язык Go переместился с 10 на 9 место, а язык Ruby, ранее занимавший 9 место, был сдвинут на 12 место. Язык Perl продолжает терять популярность, сместившись в этом году с 17 на 18 место. Язык Rust переместился с 26 на 22 место, а Lua с 22 на 21.

При расчёте рейтинга IEEE Spectrum использовано сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников. В основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming" на различных сайтах. Учтено число материалов, выдаваемых в поисковой выдаче Google (как при построении рейтинга TIOBE), параметры популярности поисковых запросов через Google Trends (как в рейтинге PYPL), упоминания в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и Dice, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций IEEE Xplore Digital Library.

Для сравнения первая десятка июльского рейтинга TIOBE, который рассчитан на основе популярности в поисковой выдаче Google, выглядит следующим образом: Java, C, C++, Python, C#, PHP, Visual Basic .NET, JavaScript, Pascal, Go, Perl. За год Visual Basic .NET обогнал JavaScript и переместился с 8 на 7 место. Язык Perl сместился с 9 на 11 место, а язык Go поднялся с 55 (!) на 10, а Pascal с 12 на 9. С 11 на 13 место переместился язык Ruby.

В рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, по сравнению с июлем 2016 года первая десятка осталась практически неизменной: Java, Python, PHP, C#, JavaScript, C++, C, R, Objective-C, Swift. Единственная перестановка связана с тем, что язык R вытеснил Objective-C с восьмого места на девятое.

В свежем рейтинге языков программирования от компании RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Java, Python, PHP, C#, C++, CSS, Ruby, C, Objective-C. По сравнению с прогшлым годом Python обогнал PHP и занял третье место. Язык Perl переместился с 13 на 15 место.



