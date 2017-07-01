20.07.2017 12:02  Выпуск дистрибутива Netrunner Rolling 2017.07

Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin, Kubuntu и KDE-редакции дистрибутива Linux Mint, спустя 18 месяцев с момента прошлого обновления сформировала новые сборки Netrunner Rolling 2017.07. Netrunner Rolling поставляется с рабочим столом KDE и является полностью rolling-дистрибутивом, предлагающем самые свежие версии программ, импортированные из репозиториев Arch/Manjaro. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.3 Гб (x86_64).

Netrunner Rolling дополняет продукты Netrunner Desktop и Maui, первый отличаются применением классического подхода к формированию сборок и использованием пакетной базы Debian, а в Maui применяется псевдо-роллинг модель на основе пакетов Kubuntu LTS и постоянно обновляемых выпусков пользовательских приложений и рабочего стола KDE. От Kubuntu дистрибутивы Netrunner отличаются иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE.

В новой сборке в качестве мультимедийного проигрывателя по умолчанию задействован SMPlayer, а вместо утилиты imagewriter от проекта SUSE для записи образов теперь предлагается Imagewriter от проекта KDE Neon. Обновлены версии программ: KDE Plasma 5.10.3, KDE Frameworks 5.35, KDE Applications 17.04.2,, Qt 5.9.0, ядро Linux 4.11.8б Firefox 54.0.1, Thunderbird 52.2.1, LibreOffice 5.2.7 и т.п. Несмотря на то, что пользователи Netrunner Rolling могут получить все изменения через штатную систему обновления, разработчики рекомендуют заново переустановить систему с нового установочного носителя.