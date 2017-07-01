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20.07.2017 12:02  Выпуск дистрибутива Netrunner Rolling 2017.07

Blue Systems, предоставляющая финансирование разработки KWin, Kubuntu и KDE-редакции дистрибутива Linux Mint, спустя 18 месяцев с момента прошлого обновления сформировала новые сборки Netrunner Rolling 2017.07. Netrunner Rolling поставляется с рабочим столом KDE и является полностью rolling-дистрибутивом, предлагающем самые свежие версии программ, импортированные из репозиториев Arch/Manjaro. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.3 Гб (x86_64).

Netrunner Rolling дополняет продукты Netrunner Desktop и Maui, первый отличаются применением классического подхода к формированию сборок и использованием пакетной базы Debian, а в Maui применяется псевдо-роллинг модель на основе пакетов Kubuntu LTS и постоянно обновляемых выпусков пользовательских приложений и рабочего стола KDE. От Kubuntu дистрибутивы Netrunner отличаются иным подходом к организации интерфейса пользователя и развитием в направлении бесшовной интеграции Wine и GTK-программ в окружение KDE.

В новой сборке в качестве мультимедийного проигрывателя по умолчанию задействован SMPlayer, а вместо утилиты imagewriter от проекта SUSE для записи образов теперь предлагается Imagewriter от проекта KDE Neon. Обновлены версии программ: KDE Plasma 5.10.3, KDE Frameworks 5.35, KDE Applications 17.04.2,, Qt 5.9.0, ядро Linux 4.11.8б Firefox 54.0.1, Thunderbird 52.2.1, LibreOffice 5.2.7 и т.п. Несмотря на то, что пользователи Netrunner Rolling могут получить все изменения через штатную систему обновления, разработчики рекомендуют заново переустановить систему с нового установочного носителя.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.netrunner.com/netru...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Netrunner Desktop 17.01
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Netrunner 13.12
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Netrunner 4.1
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Maui 2.1
  6. OpenNews: Выпуск независимого от дистрибутивов инсталлятора Calamares 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: netrunner, kde
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  • 1, Алексей, 12:49, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А от RHEL и Fedora ничего не взял.
     
  • 2, Аноним, 12:52, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    так рач или манжара Там разница в 2 недели... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, Аноним Анонимович Анонимов, 13:14, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Несмотря на то, что пользователи Netrunner Rolling могут получить все изменения через штатную систему обновления, разработчики рекомендуют заново переустановить систему с нового установочного носителя.

    Вся суть rolling release. Помнится даже на арче википедии висел заголовок в шапке, дескать не ставьте арч на критические узлы вашей сети (сервера, компьютеры и т.п.), ибо rolling release череват последствиями.

    >LibreOffice 5.2.7

    Даже в Ubuntu свежее

     
  • 4, omnomnin, 14:19, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    шото целая куча дистров разрелизилась
    ...
    аааааа
    какникулы же!!
     

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