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20.07.2017 11:37  Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.2, развиваемого автором Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, представил релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.2. Дистрибутив Quirky развивается параллельно с Puppy Linux и создан для обкатки новых идей и создания окружения для повседневного личного использования. Предлагаемое дистрибутивом графическое окружение базируется на оконном менеджере JWM, файловом менеджере ROX-Filer, собственном наборе GUI-конфигураторов и виджетов. Размер системного образа 410 Мб.

Из особенностей дистрибутива можно отметить применение оптимизированной для Flash-накопителей файловой системы F2FS, урезанный графический стек на базе X.Org (без Mesa, вывод через драйвер VESA), отказ от использования начального ram-диска (initrd) и DBus, применение eudev вместо udev. В состав входят такие приложения, как SeaMonkey, Abiword, Gnumeric, Planner, Xine, Osmo, NoteCase, Grisbi, mtPaint, InkscapeLite и Xsane. Дистрибутив собран с использованием сборочного инструментария WoofQ с применением пакетов из Ubuntu 16.04.2.

В новом выпуске добавлены новые приложения: интерфейс для настройки рабочего стола JWMDesk, конфигуратор эмулятора терминала UrxvtControl, программа для создания скриншотов Take-a-Shot, а также утилиты aemenu-pango, replaceit и bcm. Вместо файловой системы OverlayFS задействована Aufs. Переработаны инструменты для настройки сетевого соединения, мультимедийный плеер VLC заменён на Xine, ядро Linux обновлено до версии 4.11.11, задействован свежий бета-выпуск браузера SeaMonkey 2.48b1, представлена новая тема оформления.



  1. Главная ссылка к новости (http://barryk.org/news/?viewDe...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.0, развиваемого автором Puppy Linux
  3. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов Puppy Linux 6.0 "Tahrpup" и Quirky Unicorn 6.2
  4. OpenNews: Вышел Precise Puppy Linux 5.7, дистрибутив для устаревших компьютеров
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутивов Wary Puppy 5.5 и Racy Puppy 5.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: quirky, puppy, linux
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  • 1.2, Какаянахренразница, 11:44, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > SeaMonkey, Abiword, Gnumeric, Planner [...]

    SeaMonkey завёл отвратительную привычку жрать ресурсы, зараза. Как бы его от этого отучить?...

     
     
  • 2.4, Степаныч, 12:13, 20/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На 512Мб RAM никак.
     
     
  • 3.7, Аноним, 13:01, 20/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Можно, если с умом использовать zRam При обычном серфинге возможен выигрыш памя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, th3m3, 11:52, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вырвеглазненько.
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 12:27, 20/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как ещё должен выглядеть интерфейс дистра с названием Вертляво-Ушлый?
     
     
  • 3.8, IB, 13:07, 20/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Название рулит, да
    Впрочем https://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=quirky&l1=1
    Для IT основное значение скорее будет "проблемный, с особенностями"
     
  • 1.6, Аноним, 12:54, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чем overlayfs не угодила?
     
     
  • 2.9, Аноним, 13:19, 20/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже заметил
    Тем более aufs выпиливать собираются полностью из ведра
     
  • 1.10, Аноним, 13:48, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот бы хоть один десктопный дисрт с этой фичей... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 13:56, 20/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что касается сборкой xorg-server без Mesa Я пробовал делать это в Gentoo У еби... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним, 13:57, 20/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Имею в виду, что NVIDIA устанавливает свою реализацию ... весь текст скрыт [показать]
     

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