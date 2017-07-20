20.07.2017 11:37  Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.2, развиваемого автором Puppy Linux

Барри Каулер (Barry Kauler), основатель проекта Puppy Linux, представил релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.2. Дистрибутив Quirky развивается параллельно с Puppy Linux и создан для обкатки новых идей и создания окружения для повседневного личного использования. Предлагаемое дистрибутивом графическое окружение базируется на оконном менеджере JWM, файловом менеджере ROX-Filer, собственном наборе GUI-конфигураторов и виджетов. Размер системного образа 410 Мб.

Из особенностей дистрибутива можно отметить применение оптимизированной для Flash-накопителей файловой системы F2FS, урезанный графический стек на базе X.Org (без Mesa, вывод через драйвер VESA), отказ от использования начального ram-диска (initrd) и DBus, применение eudev вместо udev. В состав входят такие приложения, как SeaMonkey, Abiword, Gnumeric, Planner, Xine, Osmo, NoteCase, Grisbi, mtPaint, InkscapeLite и Xsane. Дистрибутив собран с использованием сборочного инструментария WoofQ с применением пакетов из Ubuntu 16.04.2.

В новом выпуске добавлены новые приложения: интерфейс для настройки рабочего стола JWMDesk, конфигуратор эмулятора терминала UrxvtControl, программа для создания скриншотов Take-a-Shot, а также утилиты aemenu-pango, replaceit и bcm. Вместо файловой системы OverlayFS задействована Aufs. Переработаны инструменты для настройки сетевого соединения, мультимедийный плеер VLC заменён на Xine, ядро Linux обновлено до версии 4.11.11, задействован свежий бета-выпуск браузера SeaMonkey 2.48b1, представлена новая тема оформления.