20.07.2017 00:07  Увидел свет дистрибутив Endless OS 3.2

Официально опубликован значительный релиз дистрибутива Endless OS 3.2, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Изначально выпуск ожидался две недели назад, но первые сборки не прошли контроль качестве и публикация установочных образов была задержана. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 1.8 до 14 Гб. Дистрибутив Endless примечателен тем, что не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Пользовательский интерфейс основан на значительно переработанном форке окружения GNOME и ориентирован на предоставлении средств для выбора и запуска приложений. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входят в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. Выпуск Endless OS 3.2 примечателен переводом компонентов рабочего стола и приложений дистрибутива (mutter, gnome-settings-daemon, nautilus и т.п.) на технологии GNOME 3.22 (прошлый вариант рабочего стола ответвился от GNOME 3.8). Кроме обновления базовых компонентов было модернизировано и оформление рабочего стола. Из наиболее заметных изменений интерфейса можно отметить: Меню управления сеансом перемещено из левого нижнего угла экрана в правый нижний угол. На старом месте теперь размещена кнопка "Endless", первый клик на которую приводит к сворачиванию всех окон для доступа к рабочему столу, а второй клик возвращает все окна на место;

Системные индикаторы агрегированы в одну сводную область;

Из нижней панели убраны средства интеграции с Facebook (предоставлена возможность закрепления на панели ярлыка Facebook). Представлена система уведомлений о событиях в календаре-планировщике;

Изменено оформление интерфейса выбора и запуска приложений. Задействованы новые пиктограммы для разделов приложений, навигация приближена к интерфейсу вызова приложений на смартфонах;

Улучшено качество панели глобального поиска, позволяющей формировать поисковые запросы непосредственно с рабочего стола. Через панель можно отправлять как внешние запросы поисковым системам, так и производить выборку из каталога приложений и системной справки;

По умолчанию задействован вход пользователя без пароля. На этапе установки пользователь может пропустить шаг ввода пароля и тогда вход в систему будет производиться автоматически. Но если пользователь добавит пароль - вход и разблокировка экрана потребуют заполнения традиционной формы аутентификации;

В состав включены средства для кодирования MP3, например, в звуковом редакторе Audacity теперь можно сохранять звуковые файлы в данном формате, а в Rhythmbox перекодировать звуковые CD в MP3;

На тачпадах по умолчанию активирована функция касания для клика (Tap-to-click, отключается в разделе настроек Mouse & Touchpad);

Добавлена поддержка режима естественной прокрутки мышью (содержимое прокручивается в ту сторону в которую вращается колесо мыши, а не в обратную, как обычно). Режим включается в разделе настроек Mouse & Touchpad;

Для настольных систем добавлена возможность перевода в ждущий режим (Suspend to RAM), который ранее был отключен по умолчанию из-за проблем с некоторым оборудованием;

В интерфейсе управления установкой приложений Endless App Center добавлена возможность установки вручную загруженных пакетов flatpak через клик на файл .flatpakref;

Добавлены биндинги к Node.js для создания приложений для работы с контентом в режиме offline, используя платформу Electron;

Программа VideoNet заменена на web-приложение YouTube;

Апплет для просмотра прогноза погоды Endless Weather заменён на штатное приложение GNOME Weather;

Улучшена поддержка установки Endless в качестве второй ОС на компьютерах с BIOS. Установщик Endless для Windows теперь сам добавляет Endless OS в загрузочное меню Windows, а не заменяет штатный загрузчик Windows;

Улучшена работа загрузочного меню на системах с UEFI, в котором больше не появляются дубликаты после установки обновления.



