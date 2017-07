19.07.2017 10:32  Выпуск VirtualBox 5.1.24

Единственное упоминание в логе виртуальной машины об этом:

00:00:10.114266 VBVA: InfoScreen: [0] @0,0 800x600, line 0xc80, BPP 32, flags 0x1

00:00:10.114310 Display::handleDisplayResize: uScreenId=0 pvVRAM=00007fb6fa000000 w=800 h=600 bpp=32 cbLine=0xC80 flags=0x1

»VBoxManage guestproperty enumerate deb9|grep Video

Name: /VirtualBox/GuestAdd/Vbgl/Video/SavedMode, value: 1024x768x32, timestamp: 1460905408330472000, flags:

Name: /VirtualBox/GuestAdd/Vbgl/Video/0, value: 1024x768x32,0x0,1, timestamp: 1460905408330345000, flags: Что и где править конкретно?