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18.07.2017 11:25  Представлен новый интерфейс GitLab

Разработчики проекта GitLab, развивающего платформу для организации совместной работы с Git-репозиториями, которая по своим возможностям напоминает GitHub, но не привязана к конкретному сервису, распространяется в исходных текстах под свободной лицензией и позволяет развернуть web-сервис управления проектом на своём подконтрольном сервере, рассказали о работе по глубокой модернизации системы навигации в интерфейсе пользователя. Понимая, что значительные изменения могут быть негативно восприняты консервативной частью пользователей, новый интерфейс будет внедрять постепенно. Первым шагом станет появление в грядущем выпуске GitLab 9.4 опции для тестирования нового оформления (в профиле пользователя следует выбрать "Turn on new navigation").

Изменения нацелены на повышения эффективности и удобства работы, и сводятся к устранению путаницы и усложнений, вызванных перемешиванием в интерфейсе информации глобального и текущего контекста, что особенно непривычно для новых пользователей. Модернизированный интерфейс явно разделяет глобальное содержимое, т.е. элементы которые всегда видны пользователю (проекты, отслеживание проблем, запросы на слияние и т.п.), от содержимого, изменяющегося в зависимости от просматриваемой страницы (страницы групп и проектов). Глобальные элементы навигации в новом интерфейсе вынесены в верхнюю часть страницы, а привязанные к контексту - в боковую панель.

Из находящихся в разработке идей также отмечаются выпадающие списки контекстной навигации, возможность сворачивания боковой панели для высвобождения дополнительного экранного пространства, возможность назначения разным проектам разных цветовых схем (позволяет наглядно отличить проекты), предоставление выпадающего меню для доступа к недавно просмотренным проектам и группам, реализация контекстной навигации для мобильных устройств.

Кроме того, на сайте проекта опубликовано предупреждение о выпуске 20 июля в 2:59 по московскому времени внепланового обновления GitLab с устранением критической уязвимости, информация о которой пока не разглашается. Пользователям рекомендуется запланировать время для установки экстренного обновления.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/2017/...)
  2. OpenNews: Разработчики GNOME рассматривают возможность перехода на GitLab
  3. OpenNews: GitLab запустил зеркало GNU Savannah
  4. OpenNews: GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код
  5. OpenNews: Инцидент с СУБД проекта GitLab
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая прочитать содержимое системных файлов
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: gitlab
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  • 1.1, vpdatlant, 11:35, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    современно, цветасто, симпатично
     
  • 1.2, Шо опять, 11:36, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это у них традиция такая? Раз полгода переносить навигацию из левой панели в заголовок, потом обратно из заголовка в левую панель.
     
     
  • 2.4, rshadow, 11:40, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
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    Ну тупанули, с кем не бывает.
     
  • 2.10, КО, 11:55, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Скорее всего это наблюдаемый эффект того, что у них минимум два дизайнера (на четные и не четные версии). И у одного широкий монитор и он так видит, а у другого классический и он видит эдак. :)
     
  • 2.16, Аноним, 12:29, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Ты против инноваций Может быть ты ещё шестисотмегабайтные портянки на баше пише... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 12:33, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > шестисотмегабайтные
    > на баше

    Пример?

     
  • 1.3, zloykakpes, 11:36, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Помню как BitBucket внедрил новый интерфейс. Всё хорошо было, но подтормаживала отрисовка. Вернулся на старый в итоге. Посмотрим как тут пойдёт.
     
  • 1.5, Аноним, 11:41, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    CI на go напрягает, а так отличный проект.
     
     
  • 2.6, Травис, 11:43, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше на жабке и жрать пять гигов?
     
     
  • 3.7, Аноним, 11:45, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет, это еще хуже. Лучше на С/С++
     
  • 3.11, Аноним, 11:59, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ruby же есть Зачем что-то ещё тащить ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, Аноним, 12:31, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так он и не тащит ничего, он же статически слинкован А вот рубипомойка действит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, Аноним, 12:36, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Статически слинкован это, когда есть СКОМПИЛИРОВАННАЯ библиотека с расширение ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.15, Аноним, 12:29, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В кривых руках и калькулятор зависает.
     
  • 1.8, RazrFalcon, 11:48, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох уж эти дизигнеры. Самое главное, список файлов, занимает меньшую часть экрана.
     
  • 1.9, Аноним, 11:54, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже попробовал, новая навигация гораздо удобней
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:01, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кнопка Branches всегда была не на месте, постоянно её не хватало, когда нужна бы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 12:01, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно бесконечно смотреть на три вещи как течёт вода, как горит огонь и как бл ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, turbo2001, 12:51, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо, что интерфейс опеннета никогда не меняется
     
  • 1.14, Аноним, 12:04, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Бывалым пользователям GitLab без разницы, так как уже привыкли Но для новичков ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:31, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне всегда в GitLab отпугивало непонятное нагромождение интерфейса все в одном... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.20, Аноним, 12:33, 18/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это для бывалых прорыв 8212 наконец-то вернут на место то, что зачем-то стара... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, dkg, 12:30, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, с навигацией были проблемы. Очень все не интуитивно, и перегружено.
     
  • 1.24, Аноним, 12:57, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Треть страницы пуста. Ок.
     

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