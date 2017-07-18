18.07.2017 11:25  Представлен новый интерфейс GitLab

Разработчики проекта GitLab, развивающего платформу для организации совместной работы с Git-репозиториями, которая по своим возможностям напоминает GitHub, но не привязана к конкретному сервису, распространяется в исходных текстах под свободной лицензией и позволяет развернуть web-сервис управления проектом на своём подконтрольном сервере, рассказали о работе по глубокой модернизации системы навигации в интерфейсе пользователя. Понимая, что значительные изменения могут быть негативно восприняты консервативной частью пользователей, новый интерфейс будет внедрять постепенно. Первым шагом станет появление в грядущем выпуске GitLab 9.4 опции для тестирования нового оформления (в профиле пользователя следует выбрать "Turn on new navigation").

Изменения нацелены на повышения эффективности и удобства работы, и сводятся к устранению путаницы и усложнений, вызванных перемешиванием в интерфейсе информации глобального и текущего контекста, что особенно непривычно для новых пользователей. Модернизированный интерфейс явно разделяет глобальное содержимое, т.е. элементы которые всегда видны пользователю (проекты, отслеживание проблем, запросы на слияние и т.п.), от содержимого, изменяющегося в зависимости от просматриваемой страницы (страницы групп и проектов). Глобальные элементы навигации в новом интерфейсе вынесены в верхнюю часть страницы, а привязанные к контексту - в боковую панель.

Из находящихся в разработке идей также отмечаются выпадающие списки контекстной навигации, возможность сворачивания боковой панели для высвобождения дополнительного экранного пространства, возможность назначения разным проектам разных цветовых схем (позволяет наглядно отличить проекты), предоставление выпадающего меню для доступа к недавно просмотренным проектам и группам, реализация контекстной навигации для мобильных устройств.

Кроме того, на сайте проекта опубликовано предупреждение о выпуске 20 июля в 2:59 по московскому времени внепланового обновления GitLab с устранением критической уязвимости, информация о которой пока не разглашается. Пользователям рекомендуется запланировать время для установки экстренного обновления.



