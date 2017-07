15.07.2017 09:36  Выпуск СУБД Redis 4.0 с новым движком репликации и поддержкой модулей

Представлен релиз СУБД Redis 4.0, относящейся к классу NoSQL-систем. Redis предоставляет похожие на Memcached функции для хранения данных в формате ключ/значение, расширенные поддержкой структурированных форматов данных, таких как списки, хэши и множества, а также возможностью выполнения на стороне сервера скриптов-обработчиков на языке Lua. В отличие от Memcached, Redis обеспечивает постоянное хранение данных на диске и гарантирует сохранность БД в случае аварийного завершения работы. Исходные тексты проекта распространяются в рамках лицензии BSD. Клиентские библиотеки доступны для большинства популярных языков, включая Perl, Python, PHP, Java, Ruby и Tcl. Redis поддерживает транзакции, позволяющие выполнить за один шаг группу команд, гарантируя непротиворечивость и последовательность (команды от других запросов не могут вклиниться) выполнения заданного набора команд, а в случае проблем позволяя откатить изменения. Все данные в полном объёме кэшируются в оперативной памяти. Для управления данными предоставляются такие команды, как инкремент/декремент, стандартные операции над списками и множествами (объединение, пересечение), переименование ключей, множественные выборки и функции сортировки. Поддерживается два режима хранения: периодическая синхронизация данных на диск и ведение на диске лога изменений. Во втором случае гарантируется полная сохранность всех изменений. Возможна организация master-slave репликации данных на несколько серверов, осуществляемая в неблокирующем режиме. Доступен также режим обмена сообщениями "публикация/подписка", при котором создаётся канал, сообщения из которого распространяются клиентам по подписке. Ключевые улучшения, добавленные в Redis 4.0: Реализован новый движок репликации - PSYNC2 (Partial Replication v2), предлагающий более эффективные методы согласования обмена данными и доставки изменений между первичными и вторичными узлами. Вторичные узлы (slave) теперь могут переводиться в категорию первичных (master) без проведения полной ресинхронизации и могут на лету принять на себя репликацию на другие вторичные узлы. Кроме того, вторичные узлы теперь могут быть временно остановлены, например для проведения обновления, а после возвращения в строй доведены до актуального состояния при помощи частичной ресинхронизации, охватывающей только изменившиеся за время простоя данные. Более того, первичный узел может быть переведён во вторичный и присоединён к новому первичному узлу с выполнением лишь частичной ресинхронизации или первичный и вторичный узлы могут поменяться местами. Значительно изменена работа при организации цепочек репликации, в которых одни вторичные узлы (sub-slave) реплицируются от других вторичных узлов. Поток репликации для slave и sub-slave теперь не отличается и идентичен потоку, отдаваемому главным первичным узлом. Новый протокол репликации обратно совместим с прошлыми выпусками, что позволяет использовать Redis 4.0 на slave-серверах, подключаемых к master-узлам на основе старых выпусков Redis;

Обеспечена возможность подключения дополнительной функциональности через модули. Redis теперь может применяться как фреймворк для создания сетевых сервисов - через модули могут быть добавлены новые возможности и структуры хранения данных, реализованы новые типы и вынесены в отдельные потоки медленные обработчики, которые не будут блокировать основной поток запросов. API для создания модулей абстрагирован от ядра Redis, что позволяет использовать один и тот же модуль с разными версиями Redis без внесения в него изменений;

Улучшена работа кэша, который теперь поддерживает алгоритм замещения элементов LRU (Least-Frequently Used), который обеспечивает вытеснение на основе частоты обращения к элементу, а не на основе времени последнего обращения (LRU, Least Recently Used);

Операции DEL, FLUSHDB и FLUSHALL теперь могут выполняться в фоновом режиме с выносом обработчика в отдельный поток, не блокирующий основной процесс. Для фонового удаления вместо DEL предлагается команда UNLINK, а для фонового выполнения команд FLUSH* необходимо указать опцию ASYNC;

Представлена новая команда SWAPDB, которая позволяет полностью и мгновенно заменить одно содержимое БД на другое. Замена выполняется атомарно без ощутимых задержек;

Реализован новый комбинированный режим сброса данных на диск, который сочетает использование полного дампа RDB и AOF-лога (Append Only File), отражающего изменения, внесённые с момента создания дампа;

В число поддерживаемых платформ добавлены платы Raspberry Pi, работа на которых теперь проверяется для каждого выпуска Redis;

Добавлена новая команда MEMORY и её варианты "MEMORY USAGE", "MEMORY OVERHEAD" и "MEMORY DOCTOR", предоставляющие средства для анализа использования памяти в Redis и диагностики проблем;

Расширены возможности Redis Cluster, в котором появилась поддержка запуска узлов в контейнерах с NAT и контейнерах Docker, улучшен код определения сбоев, снижена нагрузка на CPU;

Добавлена поддержка активной дефрагментации памяти, которая позволяет выполнять дефрагментацию налету без остановки работы, если применяется система распределения памяти Jemalloc (в Linux по умолчанию);

Снижено потребление памяти, в процессе работы тот же набор данных теперь занимает меньше ОЗУ;

Модернизирован формат дампов RDB, в котором теперь поддерживаются 64-разрядные размеры блоков и предварительно отсортированные метаданные;

Увеличена эффективность реализации хэш-таблиц (тип dict);

Добавлена защита от межпротокольных атак, в которых используется сходство элементов протокола "POST" и "Host:" в HTTP и Redis, что позволяет отправить POST-запрос к Redis на локальной системе из запущенного в браузере web-приложения;

Команды RPUSHX и LPUSHX теперь могут принимать произвольное число элементов;

Серьёзно переработаны некоторые внутренние подсистемы.