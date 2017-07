12.07.2017 19:49  Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox

Пользователи Firefox обратили внимание на отслеживание активности через сервис Google Analytics на основной странице менеджера дополнений Firefox (about:addons). Примечательно, что счётчик используется независимо от согласия на передачу телеметрии Mozilla и без учёта режима "Do Not Track", более того, на страницу about:addons не распространяется действие дополнений для блокирования рекламы/трекеров и данные передаются даже в обход встроенной системы защиты от отслеживания (Tracking Protection) в приватном режиме. Содержимое списка предлагаемых дополнений, который отображается в разделе about:addons, загружается с хоста discovery.addons.mozilla.org, поэтому в качестве обходного пути отключения предлагается заблокировать доступ к данному хосту. Недовольство вызывает то, что информация о пользователе по умолчанию напрямую передаётся в сторонний сервис без предупреждения и в обход дополнений блокировки, что недопустимо для браузера, ориентированного на приватность. Один из сотрудников Mozilla пояснил, что данные собираются для анализа статистики просмотров списка рекомендованных дополнений и, в силу важности получаемой информации для аналитики, они не намерены убирать счётчик. При этом он предлагает ограничить использование счётчика только при выключенном режиме Do Not Track или добавить отдельную опцию. Также отмечается, что несмотря на то, что данные обрабатываются через Google в интерфейсе Google Analytics активирована опция, запрещающая Google использовать информацию в своих целях. Кроме того, по соглашению с Google Analytics для ресурсов Mozilla сохраняется только обобщённая и обезличенная статистика, не позволяющая идентифицировать конкретных пользователей. Блокировщики рекламы и средства противостояния отслеживанию не влияют на блок Google Analytics в менеджере дополнений так как дополнения не могут обрабатывать содержимое служебных страниц "about:*". Дополнение: Код Google Analytics также выполняется на странице about:addons в Tor Browser.