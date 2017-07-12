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12.07.2017 19:49  Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox

Пользователи Firefox обратили внимание на отслеживание активности через сервис Google Analytics на основной странице менеджера дополнений Firefox (about:addons). Примечательно, что счётчик используется независимо от согласия на передачу телеметрии Mozilla и без учёта режима "Do Not Track", более того, на страницу about:addons не распространяется действие дополнений для блокирования рекламы/трекеров и данные передаются даже в обход встроенной системы защиты от отслеживания (Tracking Protection) в приватном режиме.

Содержимое списка предлагаемых дополнений, который отображается в разделе about:addons, загружается с хоста discovery.addons.mozilla.org, поэтому в качестве обходного пути отключения предлагается заблокировать доступ к данному хосту. Недовольство вызывает то, что информация о пользователе по умолчанию напрямую передаётся в сторонний сервис без предупреждения и в обход дополнений блокировки, что недопустимо для браузера, ориентированного на приватность.

Один из сотрудников Mozilla пояснил, что данные собираются для анализа статистики просмотров списка рекомендованных дополнений и, в силу важности получаемой информации для аналитики, они не намерены убирать счётчик. При этом он предлагает ограничить использование счётчика только при выключенном режиме Do Not Track или добавить отдельную опцию.

Также отмечается, что несмотря на то, что данные обрабатываются через Google в интерфейсе Google Analytics активирована опция, запрещающая Google использовать информацию в своих целях. Кроме того, по соглашению с Google Analytics для ресурсов Mozilla сохраняется только обобщённая и обезличенная статистика, не позволяющая идентифицировать конкретных пользователей. Блокировщики рекламы и средства противостояния отслеживанию не влияют на блок Google Analytics в менеджере дополнений так как дополнения не могут обрабатывать содержимое служебных страниц "about:*".

Дополнение: Код Google Analytics также выполняется на странице about:addons в Tor Browser.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
  3. OpenNews: Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: firefox
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  • 1.2, Аноним, 20:58, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    Да, без Гугл аналитики такую статистику мозилле ну никак не собрать... Ни piwik, ни какой-нибудь лог аналайзер эту задачу, конечно, не потянут... Ничего не поделаешь.
     
     
  • 2.8, Аноним, 21:03, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –3 +/
    А смысл У Мозиллы масштабы базы пользователей таковы, что требуют настройки бол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним84701, 21:26, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +12 +/
    > а ценность данных не настолько важная

    Я бы попросил не оценивать важность и ценность моих данных.
    > К слову, а что такого,

    *вздыхая* Да ничего, ничего. И правда, что тут такого, передавать чужие данные, без уведомления, третьим лицам?

     
     
  • 4.16, Аноним, 21:34, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Чужие данные Обезличенная инфа не является чужими данными, она всего лишь стати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.36, anonymous, 23:28, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Может всё же пользователю решить, какие данные о себе он считает обезличенными?
     
     
  • 6.38, Аноним, 23:40, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ответ есть в самом термине обезличенные Те, где нет личной информации пользова... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.43, Аноним, 00:01, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да сколько уже тут публиковали исследований, как по обезличенной статистике по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.44, Аноним, 00:02, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А, то есть вы бы предпочли чтобы они надежно хранились на серверах гугла и не уд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 21:37, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Mozilla 8212 это коммерческая организация Для коммерческой организации норма... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Crazy Alex, 23:47, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот так эта коммерческая организация и прогорит. У них и так пользовательская база всё сокращается, так они и оставшихся разогнать собрались.

    Личто я уж точно лучше пешком постою - вон как раз Pale Moon новый вышел...

     
  • 3.45, Аноним, 00:02, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличный способ минимизировать издержки — не собирать статистику.
     
     
  • 4.49, Аноним, 00:07, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Отличный способ спать спокойно - не пользоваться Chrome или Firefox А то сначал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 21:00, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Не знаю, как у вас, но у меня для пущей надёжности аналютикс вместе с нескольким... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 22:21, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >вместе с несколькими другими трекерами

    Список пожалуйста.

     
  • 1.4, Аноним, 21:00, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мозила Фурифокс - молодцы, а хром - напичкан зондами. Ну-ну...
     
  • 1.5, Michael Shigorin, 21:01, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да-да, мы все верим гуглу.  Да и в благие намерения нынешней MoCo.
     
     
  • 2.39, Google, 23:44, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да-да, мы все верим гуглу

    Ну доверяй, умоляю, без тебя и твоего доверия, Шигорин, никак, а то я вылечу из бизнеса.

    С ув. Google.

     
  • 1.6, Котик_Обормотик, 21:01, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    https://github.com/StevenBlack/hosts
    Желательно в рутер.
     
     
  • 2.11, Michael Shigorin, 21:12, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не подавится метровым ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, Котик_Обормотик, 22:33, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если юзнуть все фильтры, то больше. Да не должно. А если и мало памяти на флеш, то можно придумать скрипт на скачивание при загрузке.
     
  • 2.21, нах, 21:53, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > https://github.com/StevenBlack/hosts
    > Желательно в рутер.

    Unified hosts + fakenews + gambling + porn + social Readme link link 47,058 link

    что-то я не очень понял - зачем вы самому себе собрались заблокировать порнуху?

     
     
  • 3.29, Котик_Обормотик, 22:34, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Есть же глютамат натрия, например...
     
  • 1.7, metakeks, 21:03, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это еще ладно. Там у мозиллы еще фоновая служба (якобы для обновления) устанавливается, и пёс знает, что она на самомо деле делает... =)
     
     
  • 2.9, Аноним, 21:05, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Гражданин, пройдите на винфак.
     
  • 2.10, Аноним, 21:10, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так возьми tcpdump wireshark, strace Process Monitor и посмотри Чего как малень... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, metakeks, 21:26, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Маленький Много вы увидите с помощью перечисленного, если передаётся по TLS S... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 22:14, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если что, браузеры в лог сеансовые ключи могут сливать если настроены соотвеьств... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, Аноним, 23:16, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    угу, потом еще тулзы для расшифрофки писать слишком много чести для мозилл и гУ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.42, anonymous, 23:51, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем?
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/NSS/Key_Log_Format
    https://wiki.wireshark.org/SSL
    Но тут есть нюанс: для диффи-хеллмана не работает. Их поддержку на клиенте нужно отрубать для такого.
     
  • 2.14, VINRARUS, 21:27, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Фуфу, виндозятник!
     
  • 2.19, нах, 21:50, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Там у мозиллы еще фоновая служба (якобы для обновления) устанавливается, и пёс знает,
    > что она на самомо деле делает.

    дайте угадаю: обновления ищет и ставит, если нашлось. Поскольку wuauclt не умеет обновлять мазилу (в отличие от линуксов, у которых автообновлялка, обычно, встроена в дистрибутив)

    При этом, о наивный юнош, запущенная мазила постоянно делает прорву обращений к "домашним" серверам, никакой ненужный фоновый сервис ей для этого не потребен. (и да, там ssl, и не просто ssl, а с cert pin'ом, просто так перехватить его не получится)

     
  • 1.15, Xrenoxod, 21:31, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    A tor-browser тоже использует google-analytics? Он же на основе firefox.
     
     
  • 2.20, Аноним, 21:52, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    https://i.imgur.com/EnGlo4W.png
     
     
  • 3.22, нах, 22:00, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > https://i.imgur.com/EnGlo4W.png

    прекрасно!

     
     
  • 4.23, A.Stahl, 22:01, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Твой ник. Он прекрасен (в контексте сообщения).
     
  • 3.35, Аноним, 23:18, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > https://i.imgur.com/EnGlo4W.png

    и зачем он тогда нужен, тор-браузер этот?

     
  • 2.27, Аноним, 22:26, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вы не поверите, но в Tor Browser тоже показывается ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.33, Аноним, 23:06, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    зато в Icecat похоже нет.
     
     
  • 3.46, user, 00:04, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И DRM нет.
    Icecat становится всё нужнее и нужнее.
     
  • 1.18, A.Stahl, 21:39, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Облажались :(
     
     
  • 2.47, user, 00:05, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, это by design :-(
     
  • 1.24, Аноним, 22:06, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    До появления браузера гугл хром, Фаерфокс был крепко завязан на гугл Но никто ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 22:38, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот что они отправляют, как минимум 5 идентификаторов текущей системы шлют _utm... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, ., 22:50, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Но Cookie вроде не ставят

    так ее сервер подставит, а не этот скрипт.
    А поскольку она у тебя наверняка уже есть - то и заново перевыставлять ее незачем, смысл-то как раз в том, чтобы по ней сопоставить твою прочую жизнь с особенностями браузера. "обезличенные данные", ну конечно.

     
     
  • 3.41, Аноним, 23:49, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А теперь объясни мне, чем открытие страницы списка расширений отличается от захо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, metakeks, 22:46, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вспомнилось. Эта ситуация отлично объясняет ругань антивиря norton security на следящие cookies в системе.
    P. s.: минусящие живенько ставят виртуалки и тестируют что и как.
     
     
  • 2.37, bircoph, 23:37, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Вспомнилось. Эта ситуация отлично объясняет ругань антивиря norton security на следящие
    > cookies в системе.
    > P. s.: минусящие живенько ставят виртуалки и тестируют что и как.

    Зачем виртуалки? Делаем отдельного пользователя, фильтруем uid в iptables, наслаждаемся логами или tcpdump (по вкусу).

     
  • 1.48, Аноним, 00:06, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    [лица политкорректной ориентации] в плохом смысле
     
  • 1.50, Простой идиот., 00:08, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот интересно когда Мозилла перейдёт на движок Хромиум?
     
  • 1.51, Аноним, 00:57, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это они так повышают популярность браузера как всё про ть и ничего не понят... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.52, Ан, 01:40, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может я чего-то не вижу, но при заходе на данную страницу uBlock Origin рапортует о срабатывании 4 правил как я понимаю. в консоли объекта ga я не нахожу как и в ресурсах.
     
     
  • 2.53, Ан, 01:40, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    в блокируемые uBLock ресурсы входит аналитика
     
  • 2.54, Ан, 01:42, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да и по сути там грузится как я вижу компонент browser который в себя загружает вполне конкретную страницу из интернета что вполне позволяет блокировщикам в неё вклиниться.
     

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