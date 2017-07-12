12.07.2017 19:49  Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox

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|1.2, Аноним, 20:58, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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Да, без Гугл аналитики такую статистику мозилле ну никак не собрать... Ни piwik, ни какой-нибудь лог аналайзер эту задачу, конечно, не потянут... Ничего не поделаешь.
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|3.12, Аноним84701, 21:26, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> а ценность данных не настолько важная
Я бы попросил не оценивать важность и ценность моих данных.
> К слову, а что такого,
*вздыхая* Да ничего, ничего. И правда, что тут такого, передавать чужие данные, без уведомления, третьим лицам?
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|3.40, Crazy Alex, 23:47, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну вот так эта коммерческая организация и прогорит. У них и так пользовательская база всё сокращается, так они и оставшихся разогнать собрались.
Личто я уж точно лучше пешком постою - вон как раз Pale Moon новый вышел...
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|1.7, metakeks, 21:03, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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Это еще ладно. Там у мозиллы еще фоновая служба (якобы для обновления) устанавливается, и пёс знает, что она на самомо деле делает... =)
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|2.19, нах, 21:50, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Там у мозиллы еще фоновая служба (якобы для обновления) устанавливается, и пёс знает,
> что она на самомо деле делает.
дайте угадаю: обновления ищет и ставит, если нашлось. Поскольку wuauclt не умеет обновлять мазилу (в отличие от линуксов, у которых автообновлялка, обычно, встроена в дистрибутив)
При этом, о наивный юнош, запущенная мазила постоянно делает прорву обращений к "домашним" серверам, никакой ненужный фоновый сервис ей для этого не потребен. (и да, там ssl, и не просто ssl, а с cert pin'ом, просто так перехватить его не получится)
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|2.32, ., 22:50, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Но Cookie вроде не ставят
так ее сервер подставит, а не этот скрипт.
А поскольку она у тебя наверняка уже есть - то и заново перевыставлять ее незачем, смысл-то как раз в том, чтобы по ней сопоставить твою прочую жизнь с особенностями браузера. "обезличенные данные", ну конечно.
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|1.31, metakeks, 22:46, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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Вспомнилось. Эта ситуация отлично объясняет ругань антивиря norton security на следящие cookies в системе.
P. s.: минусящие живенько ставят виртуалки и тестируют что и как.
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|2.37, bircoph, 23:37, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Вспомнилось. Эта ситуация отлично объясняет ругань антивиря norton security на следящие
> cookies в системе.
> P. s.: минусящие живенько ставят виртуалки и тестируют что и как.
Зачем виртуалки? Делаем отдельного пользователя, фильтруем uid в iptables, наслаждаемся логами или tcpdump (по вкусу).
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|1.52, Ан, 01:40, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Может я чего-то не вижу, но при заходе на данную страницу uBlock Origin рапортует о срабатывании 4 правил как я понимаю. в консоли объекта ga я не нахожу как и в ресурсах.
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