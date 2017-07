12.07.2017 10:46  Утверждён стандарт ECMAScript 8 (2017)

На собрании Генеральной Ассамблеи ECMA официально утверждён стандарт ECMAScript 2017 (ECMAScript 8 или "ECMA-262 8th edition"), определяющий базовые функциональные возможности JavaScript. ECMAScript 8 был подготовлен в соответствии с представленным в прошлом году непрерывным процессом формирования стандартов ECMAScript, которые теперь выпускаются ежегодно и развиваются в рамках непрерывно обновляемого варианта спецификации ECMAScript Next. В ECMAScript 8 вошли изменения, связанные с устранением недоработок и внесением уточнений к прошлым выпускам ECMAScript, а также добавлено несколько новшеств. В стандарт перенесены уже поддерживаемые браузерами возможности, поэтому ECMAScript 8 сразу доступен во всех основных браузерах и не требует дополнительного времени на реализацию. Основные новшества: Добавлены методы Object.values() и Object.entries(), который дополняют уже стандартизированный метод Object.keys и позволяют получить массив из значений или связок ключ/значение для хранящихся в объекте перечисляемых данных (позволяет раскрыть содержимое ассоциативного массива без перебора в "for in");

Добавлены методы String.padStart() и String.padEnd(), позволяющие организовать вывод строк с заполнением, например, выровнять консольный вывод или отображать числа с сохранением фиксированного размера путём добавления повторяющегося шаблона заполнения в начало или конец строки. Например, 'abc'.padEnd(10, "foo") выдаст "abcfoofoof", а 'abc'.padEnd(6,"123465") выдаст "abc123";

Добавлен метод Object.getOwnPropertyDescriptors(), который возвращает все описания свойств, определённых непосредственно в объекте и не наследованных из других объектов (например, позволяет узнать установлены ли свойства value, set, get, writable, enumerable и т.п.);

Включена поддержка деклараций функций async ("async function"), возвращающих объект AsyncFunction, а также оператора await, которые позволяют упростить написание кода, выполняемого в асинхронном режиме, не блокируя основной поток команд. Конструкции с async/await значительно проще для восприятия и более читаемы, по сравнению с аналогичными конструкциями на основе механизма Promise;

Разрешено оставлять запятые после последнего элемента в массивах и объектах (например, "var arr = [1, 2, 3,];"). В массивах также можно оставлять незаполненные элементы (например, "var arr = [1, 2, 3,,,];") вместо которых останутся пустые значения;

Добавлен тип SharedArrayBuffer, позволяющий создавать массивы в разделяемой памяти. Для обеспечения возможности писать и читать данные одновременно из нескольких потоков предложен глобальный объект Atomics, который позволяет организовать выполнение атомарных операций с данными в разделяемой памяти, включая средства синхронизации блокировок примитивов.