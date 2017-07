11.07.2017 11:32  Организация SPI опубликовала сведения о финансовых поступлениях курируемым открытым проектам

Некоммерческая организация SPI (Software in the Public Interest), курирующей приём пожертвований и юридические вопросы (торговые марки, владение активами и т.п.) для таких проектов, как Debian, Arch Linux, X.Org, 0.A.D, FFmpeg, freedesktop.org, OpenWrt и OpenEmbedded, опубликовала отчёт (PDF) с финансовыми показателями за 2016 год. Общий размер собранных средств составил 427 744 долларов, которые получены следующими проектами: 0 A.D. 1 432 Arch Linux 8 256 ArduPilot 54 849 Chakra 130 DebConf16 69 650 DebConf17 32 546 Debian 26 940 FFmpeg 13 806 FFmpeg (OPW) 190 freedesktop.org 1 272 FreedomBox Foundation 38 Gallery 0.33 GNU TeXmacs 42 GNUstep 142 haskell.org 13569 Jenkins 11219 LibreOffice 43 289 MinGW 216 NTPec 61 Open Bioinformatics 25 507 Open Voting Foundation 80 OpenEmbedded 152 OpenWrt 1621 OpenZFS 123 OSUNIX 14 Performance Co-Pilot 1 702 PostgreSQL 24 795 Privoxy 23 Swathanthra Malayalam Computing 5 415 SPI General 57 111 The HeliOS Project 12 Tux4Kids 6 X.Org 33 523