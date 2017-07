11.07.2017 11:21  В Томске состоится конференция C++ Siberia 2017

24-26 августа в Томске на территории Томского государственного университета пройдёт конференция C++ Siberia 2017. Нулевой день конференции (24 августа) отведен для мастер-классов. В первый день (25 августа) состоится регистрация участников и открытие конференции. Открывать конференцию будет Ivan Cukic: аспирант кафедры Comuter Science университета Белграда, активный участник проекта KDE и автор книги Functional Programming in C++. Завершает первый день общение в неформальной обстановке. Второй день конференции (26 августа) будет открывать Александр Фокин: председатель российской рабочей группы по стандартизации С++, руководитель службы разработки поисковых компонент компании Яндекс. Подать заявку на доклад можно до 15 августа 2017 года, отправив запрос по адресу talks@cpp-russia.ru. Продолжительность доклада не должна превышать 50 минут (с учетом вопросов). Приветствуются доклады о C++ (в том числ 2x), STL, Boost, Qt, любых других библиотеках, тестировании и сборке крупных проектов на С++, асинхронности и конкурентности, метапрограммировании и т.п.