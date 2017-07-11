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11.07.2017 11:21  В Томске состоится конференция C++ Siberia 2017

24-26 августа в Томске на территории Томского государственного университета пройдёт конференция C++ Siberia 2017. Нулевой день конференции (24 августа) отведен для мастер-классов. В первый день (25 августа) состоится регистрация участников и открытие конференции.

Открывать конференцию будет Ivan Cukic: аспирант кафедры Comuter Science университета Белграда, активный участник проекта KDE и автор книги Functional Programming in C++. Завершает первый день общение в неформальной обстановке. Второй день конференции (26 августа) будет открывать Александр Фокин: председатель российской рабочей группы по стандартизации С++, руководитель службы разработки поисковых компонент компании Яндекс.

Подать заявку на доклад можно до 15 августа 2017 года, отправив запрос по адресу talks@cpp-russia.ru. Продолжительность доклада не должна превышать 50 минут (с учетом вопросов). Приветствуются доклады о C++ (в том числ 2x), STL, Boost, Qt, любых других библиотеках, тестировании и сборке крупных проектов на С++, асинхронности и конкурентности, метапрограммировании и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (http://siberia-2017.cppconf.ru...)
Автор новости: Sergey Platonov
Тип: К сведению
Ключевые слова: cpp
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  • 1, Аноним, 11:53, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Знаю ребят, которые проводят, они отличные ребята!
     
  • 2, X4asd, 11:54, 11/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > метапрограммировании

    чего?

     
     
  • 3, Andrey Mitrofanov, 11:56, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >> метапрограммировании
    > чего?

    Cpp в поисках лиспа, ML-я, хаскела.

     
  • 4, tstalker, 12:47, 11/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Представь себе, C++ вот уже лет 20 поддерживает метапрограммирование.
    Погугли, что данный термин означает.
     

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