06.07.2017 22:24  Let's Encrypt обеспечит поддержку масок в сертификатах

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|2.7, анонимус, 23:38, 06/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Какая разница, фишинговый сайт или нет? Let's Encrypt просто даст возможность защищённого соединения с ним.
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|4.11, KonstantinB, 00:30, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Простые пользователи ведутся на все, что угодно.
Был такой нашумевший фейковый антивирус для мака, mac defender вроде назывался. Самый обычный фейковый антивирус, только первый, кажется, для os x, и распространялся стандартыми средствами - веб-страничка с нарисованным интерфейсом ОС, вирус-алертами и большая кнопка "вылечить".
Ну так вот, первое время распространители этой разводиловки даже не стали стараться рисовать интерфейс макоси. Даже для мака показывали нарисованный ранее интерфейс винды, с проводником, диском C:, обратными слешами и кнопкой "пуск", единственное отличие - что для макоси отдавали маковый бинарь. И что думаете? Полмиллиона установок за неделю.
А вы говорите, в хроме там "надежный".
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|2.13, h31, 03:29, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Геодомены - в смысле company.ru и company.de?
Их ограниченное количество и меняются они нечасто, так что можно прописать их в subjectAltName. Я думаю, wildcard в такой ситуации вообще вряд ли поможет - было бы очень странно, если бы стандарт X.509 позволял бы указывать шаблон вида company.*.
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