06.07.2017 22:24  Let's Encrypt обеспечит поддержку масок в сертификатах

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, анонсировал предоставление возможности использования сертификатов, охватывающих группу поддоменов по маске (например, *.example.com). Сертификаты с масками можно будет генерировать начиная с января 2018 года, в рамках ввода в эксплуатацию второй версии API ACME.

Для подтверждения доменов, для которых будут запрашиваться сертификаты с маской, первое время будет допустима только верификация через DNS, подтверждающая владение базовым доменом. В дальнейшем не исключена реализация и других методов верификации. Создатели Let's Encrypt надеются, что подобная возможность, часто упоминаемая в пожеланиях пользователей и заметно упрощающая работу при задействовании на сайте нескольких поддоменов, будет способствовать достижению цели проекта - 100% охват сайтов протоколом HTTPS (сейчас доля сайтов с HTTPS составляет 58%).



