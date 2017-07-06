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06.07.2017 22:24  Let's Encrypt обеспечит поддержку масок в сертификатах

Некоммерческий удостоверяющий центр Let’s Encrypt, контролируемый сообществом и предоставляющий сертификаты безвозмездно всем желающим, анонсировал предоставление возможности использования сертификатов, охватывающих группу поддоменов по маске (например, *.example.com). Сертификаты с масками можно будет генерировать начиная с января 2018 года, в рамках ввода в эксплуатацию второй версии API ACME.

Для подтверждения доменов, для которых будут запрашиваться сертификаты с маской, первое время будет допустима только верификация через DNS, подтверждающая владение базовым доменом. В дальнейшем не исключена реализация и других методов верификации. Создатели Let's Encrypt надеются, что подобная возможность, часто упоминаемая в пожеланиях пользователей и заметно упрощающая работу при задействовании на сайте нескольких поддоменов, будет способствовать достижению цели проекта - 100% охват сайтов протоколом HTTPS (сейчас доля сайтов с HTTPS составляет 58%).

  1. Главная ссылка к новости (https://letsencrypt.org/2017/0...)
  2. OpenNews: Сервис Let's Encrypt преодолел рубеж в 100 млн сертификатов
  3. OpenNews: Доля обращений по HTTPS среди пользователей Firefox превысила 50%
  4. OpenNews: Корневой сертификат Let's Encrypt принят в список доверия Mozilla
  5. OpenNews: Некоммерческий удостоверяющий центр Let's Encrypt вышел из стадии бета-тестирования
  6. OpenNews: Comodo пытается завладеть брендом Let's Encrypt
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: letsencrypt
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  • 1.1, th3m3, 22:57, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Отлично! Даёшь шифрование в массы!
     
  • 1.2, Гентушник, 23:00, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Очень нужная фича.
     
  • 1.3, Аноним, 23:05, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    годнота
     
  • 1.4, Аноним, 23:12, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    отлично
     
  • 1.5, Мимоанон, 23:27, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    ох лол, так что же теперь всякие комодо теперь не нужны?
     
     
  • 2.10, sorrymak, 00:23, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Extended Validation Let's Encrypt не предоставляет (и вряд ли когда-то будет), поэтому — увы, но полностью заменить глобальные CA пока невозможно :-(.
     
     
  • 3.15, ., 05:46, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Технически - не нужно :) А так - дураки должны платить, всё правильно.
     
  • 1.6, Аноним, 23:34, 06/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Эх и раздолье фишинговым сайтам будет…
     
     
  • 2.7, анонимус, 23:38, 06/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Какая разница, фишинговый сайт или нет? Let's Encrypt просто даст возможность защищённого соединения с ним.
     
     
  • 3.8, Аноним, 23:40, 06/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всякие хромоги к таким фишингам подписывают слово 171 Надёжный 187 , простые ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.9, Crazy Alex, 00:06, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Будут проблемы - подкрутят хромоги, делов-то.
     
  • 4.11, KonstantinB, 00:30, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Простые пользователи ведутся на все, что угодно.

    Был такой нашумевший фейковый антивирус для мака, mac defender вроде назывался. Самый обычный фейковый антивирус, только первый, кажется, для os x, и распространялся стандартыми средствами - веб-страничка с нарисованным интерфейсом ОС, вирус-алертами и большая кнопка "вылечить".

    Ну так вот, первое время распространители этой разводиловки даже не стали стараться рисовать интерфейс макоси. Даже для мака показывали нарисованный ранее интерфейс винды, с проводником, диском C:, обратными слешами и кнопкой "пуск", единственное отличие - что для макоси отдавали маковый бинарь. И что думаете? Полмиллиона установок за неделю.

    А вы говорите, в хроме там "надежный".

     
  • 1.12, grsec, 00:55, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как с геодоменами?
     
     
  • 2.13, h31, 03:29, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Геодомены - в смысле company.ru и company.de?
    Их ограниченное количество и меняются они нечасто, так что можно прописать их в subjectAltName. Я думаю, wildcard в такой ситуации вообще вряд ли поможет - было бы очень странно, если бы стандарт X.509 позволял бы указывать шаблон вида company.*.
     
     
  • 3.16, ., 05:49, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >... можно прописать их в subjectAltName

    А разве LE понимает SAN-ы?!?!? 8-о

     
     
  • 4.19, Ilya Indigo, 06:25, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Причём тут вообще LE?
    Их Ваш openSSL "понимать", а точнее поддерживать должен.
     
  • 3.17, Аноним, 06:18, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    геодомены в смысле msk.ru, spb.ru
     
  • 3.18, ., 06:20, 07/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >... можно прописать их в subjectAltName

    А разве LE понимает SAN-ы?!?!? 8-о

     
  • 1.14, Какаянахренразница, 05:19, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И увидел б-г, что это хорошо.
     
  • 1.20, Ilya Indigo, 06:38, 07/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость!
    Даже не смотря на то, что мне оно и не нужно.
    Мне бы вот это https://community.letsencrypt.org/t/ed25519-with-poly1305-chacha20-support-in- пригодилось, в любом случае, уверен, что LE это реализует раньше остальных CA.
     

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