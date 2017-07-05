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05.07.2017 20:58  Выпуск strace 4.18

Состоялся выпуск strace 4.18, утилиты для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Strace позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13 формирование выпусков strace синхронизировано с выходом новых версий Linux.

Основные изменения в strace 4.18:

  • Реализован ряд улучшений в поддержке декодирования протокола netlink (см. также). Работы по улучшению поддержки декодирования протокола netlink проводятся в рамках проекта Google Summer of Code 2017 "Netlink socket parsers", являющегося продолжением одноимённого проекта 2016 года.
  • Добавлена поддержка декодирования сообщений SCM_TIMESTAMP*.
  • Обновлены списки значений констант ARPHRD_*, KEYCTL_*, NDIAG_SHOW_*, RTM_*, SCM_*, SCTP_*, SO_*, V4L2_* и используемых в системном вызове prctl() ARCH_*.
  • Исправлен сброс маски заблокированных сигналов у strace в интерактивном режиме (-I2), теперь заблокированные сигналы остаются таковыми на всём протяжении работы strace.
  • Исправлен сброс обработчика сигнала SIGCHLD на обработчик по умолчанию в трассируемых процессах.
  • При завершении трассируемого процесса по сигналу, заблокированному в strace, данный сигнал разблокируется, дабы strace завершился по тому же сигналу.
  • Исправление сборки на старых ядрах на архитектуре mips.
  • Исправление сборки на архитектурах aarch64 и tile с glibc >= 2.26.
  • Исправление сборки на архитектурах arc и nios2 после изменений, связанных с добавлением поддержки декодирования системного вызова rt_sigreturn() в strace 4.17.

Также можно отметить работы, которые выполняются в рамках программы Google Summer of Code 2017 (помимо вышеотмеченного проекта JingPiao Chen по поддержке декодирования протокола netlink):



  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/stra...)
  2. OpenNews: Новая версия strace 4.17
  3. OpenNews: Выпуск strace 4.15 с функцией подмены системных вызовов
Автор новости: eSyr
Тип: Программы
Ключевые слова: strace, debug
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  • 1, Аноним, 21:33, 05/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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