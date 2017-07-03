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03.07.2017 21:01  Исполнительный комитет JCP одобрил модульную систему в Java 9

В ходе повторного голосования исполнительный комитет JCP (Java Community Process) одобрил принятие спецификации JSR 376 (Java Platform Module System), в рамках которой развивалось ключевое улучшение платформы Java 9. JSR 376 отражает изменения, подготовленные в рамках проекта Jigsaw, и предлагает принципиально новые для Java средства разбиения программ и JDK на модули.

После корректировки графика подготовки Java 9, попыток решить спорные вопросы и переноса релиза на с 27 июля на 21 сентября, 24 участника комитета высказались за принятие JSR 376. Таким образом теперь больше ничего не мешает осенью выпустить Java 9. Напомним, что изначально релиз JDK 9 был запланирован на 22 сентября 2016 года, а затем перенесён на 23 марта 2017 года, после чего сдвинут ещё на 4 месяца до 27 июля 2017 года.

Компания Red Hat, которая выступала против модульной архитектуры Jigsaw, воздержалась при голосовании, отметив позитивный прогресс в достижении консенуса в сообществе. Red Hat продолжает считать, что Jigsaw может привести к нарушению работы уже существующих приложений, расколу экосистемы и фрагментации сообщества, но не намерена препятствовать выпуску релиза Java 9.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/java/statu...)
  2. OpenNews: Компания Oracle переносит выпуск Java 9 на осень
  3. OpenNews: Исполнительный комитет JCP не утвердил модульную систему в Java 9
  4. OpenNews: Выход Java 9 переносится на июль 2017 года
  5. OpenNews: Java 9 переносится на 2017 год
  6. OpenNews: Обновление Java SE 8 Update 20. Новшества Java 9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: java
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  • 1, Аноним, 21:08, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Переходите на Golang и все будет ОК!
     
     
  • 2, Аноним, 21:16, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Как у вас все просто...
     
  • 3, Аноним, 21:20, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    как только generic и нормальное ООП осилите :)
     

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