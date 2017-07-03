03.07.2017 21:01  Исполнительный комитет JCP одобрил модульную систему в Java 9

В ходе повторного голосования исполнительный комитет JCP (Java Community Process) одобрил принятие спецификации JSR 376 (Java Platform Module System), в рамках которой развивалось ключевое улучшение платформы Java 9. JSR 376 отражает изменения, подготовленные в рамках проекта Jigsaw, и предлагает принципиально новые для Java средства разбиения программ и JDK на модули.

После корректировки графика подготовки Java 9, попыток решить спорные вопросы и переноса релиза на с 27 июля на 21 сентября, 24 участника комитета высказались за принятие JSR 376. Таким образом теперь больше ничего не мешает осенью выпустить Java 9. Напомним, что изначально релиз JDK 9 был запланирован на 22 сентября 2016 года, а затем перенесён на 23 марта 2017 года, после чего сдвинут ещё на 4 месяца до 27 июля 2017 года.

Компания Red Hat, которая выступала против модульной архитектуры Jigsaw, воздержалась при голосовании, отметив позитивный прогресс в достижении консенуса в сообществе. Red Hat продолжает считать, что Jigsaw может привести к нарушению работы уже существующих приложений, расколу экосистемы и фрагментации сообщества, но не намерена препятствовать выпуску релиза Java 9.



