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03.07.2017 10:10  ПриватБанк предложил украинским госучреждениям дистрибутив PrivatLinux

ПриватБанк, крупнейший украинский банк, предложил органам государственной власти, ведомствам, госпредприятиям и органам местной власти Украины оснастить свои информационные системы дистрибутивом PrivatLinux, который банк уже давно использует на более чем 20 тысячах рабочих станций. Дистрибутив PrivatLinux поставляется с рабочим столом LXDE и позволит обезопасить свои системы от вредоностного ПО и атак, нацеленных на системы Windows.

ПриватБанк готов предоставить разработанное им решение бесплатно и окажет все необходимые консультации. Кроме противостояния сетевым угрозам, из преимуществ внедрения PrivatLinux отмечаются возможность удаленного обслуживание рабочих станций, доступность средств централизованного учета и создание единого репозитория программ. Утверждается, что для поддержки систем на базе PrivatLinux будет достаточно привлечения одного специалиста devOps среднего уровня на 1-2 тысячи рабочих станций.



  1. Главная ссылка к новости (https://privatbank.ua/ru/news/...)
  2. OpenNews: ПриватБанк внедрил Ubuntu Linux на 36 тысячах рабочих мест
  3. OpenNews: Подмосковные многофункциональные центры будут переведены на Linux
  4. OpenNews: В Индии развивают собственную сборку Debian GNU/Linux для замены Windows в госучреждениях
  5. OpenNews: Городской совет Мюнхена одобрил подготовку к возврату на проприетарное ПО
  6. OpenNews: Евросоюз утвердил открытую лицензию EUPL 1.2, совместимую с GPLv3
Автор новости: tiparoot
Тип: К сведению
Ключевые слова: privatlinux
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  • 1.1, Аноним, 12:32, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Здравое решение. Может и Сбербанк, наконец, перестанет кормить потенциального противника
     
     
  • 2.11, КОН, 12:47, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –5 +/
    ЦБ и все остальные это и есть враги на окупированой Руси
     
  • 2.35, Аноним, 13:25, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +4 +/
    РосПил, взятки, откаты, куд-кудах и ку-ка-ре-ку Именно так встречали гос дистр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.66, Охотник на кремлеботов, 14:04, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И правильно делают, потому что это и есть "распил" !

    Или у вас о "ОСь" и "ИванОС" имеется другое есть мнение?

     
  • 1.2, Аноним, 12:32, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    На Хабрахабре писали о какой-то вирусной эпидемии Petya, эпицентр которой приход... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Какаянахренразница, 12:44, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Совпадение?

    Нет, причинно-следственная связь. Я себе её представляю так:
    * Айтишники из этого банка увидели, что творится вокруг, и решили предложить помощь.
    * Руководство увидело в этом хороший повод попиариться и приняло идею.
    * ???
    * Всем профит!!!

    P.S.: Petya != Petro

     
     
  • 3.20, Crazy Alex, 12:58, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Почти Они довольно давно при случае стараются пропагандировать линукс-решения, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Аноним, 12:46, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так это предмет гордости ПриватБанка Они даже на главной у себя писали, мол в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, kerneliq, 13:03, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У них терминалы и банкоматы были выключены.
     
     
  • 4.43, кверти, 13:37, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    мозг у тебя выключен, судя по всему постоянно.
     
  • 2.33, Аноним, 13:23, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    > эпицентр которой приходится на Украину

    ну учитывая нынешние политические реалии и постоянные подлянки со стороны РФ, не удивился бы, если бы узнал, что это очередная шляпа от фсб. если посмотреть на перечень организаций, попавших под атаку, то это будут мед. учреждения, финансов. учреждения. то есть агрессор, не только военную силу использует (поддержка сепаратистов деньгами оружием, баблом и тп.), но и технологичные отрасли также пытается дестабилизировать.

     
     
  • 3.41, Линукс нужен не только Ли, 13:33, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Сначала за использованный газ РФ заплатите, а потом про подлянки рассказывайте ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Аноним, 13:39, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Янукович тебе заплатит лично из своих наворованных Тем более он у вас на даче Р... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.48, кверти, 13:41, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ты у него в гостях был, свидомый? или новости с цензора вещаешь?
     
     
  • 6.72, Охотник на кремлеботов, 14:09, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > ты у него в гостях был, свидомый? или новости с цензора вещаешь?

    А не из России ли он свои прямые трансляции вещает в их же украинский суд?

     
     
  • 7.74, кверти, 14:12, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, прям с золотого батона.
     
     
  • 8.104, botox forever, 14:45, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У тя в заднице, ту_пой монгол)))) бугагагаг
     
  • 4.52, Аноним, 13:45, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А с чего ты взял что "Аноним" заведует бюджетом Украины?
     
  • 3.45, кверти, 13:40, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    агрессор Россия придурок, ты еще не на мове балакаешь Давай быстрее, а то все... весь текст скрыт [показать]
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.85, Охотник на кремлеботов, 14:19, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > А ты поди четыре строки Лермонтова выучил вслед за Поросенком?
    > PS Ватничек твой папаша, который воспитал идиота.

    Посетители опеннета разберутся кто здесь "идиот"
    И не сомневайся)

     
     
  • 7.90, кверти, 14:27, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    не сомневаюсь, навальненок.
     
  • 5.78, Охотник на кремлеботов, 14:15, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    >> придурок
    >> балакаешь
    >> кастрируют
    >> гнусный
    > Что тут у нас? Ватничек. Типовой. Язык Пушкина поди вам не знаком?

    Я давно заметил что местные "поцриоты" только оскорблять и умеют)

    А по делу сказать-то нечего!

     
  • 3.47, Аноним, 13:41, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    20 минут с момента, как вы оставили сообщение Не стыдно накручивать рейтинг ht... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.50, кверти, 13:43, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тут куча свидомых идиотов, которые живут в дерьме уже три года, но виноват Путин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.57, Аноним, 13:53, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пошла в ход теория заговора Вам не стыдно воспринимать факт, что люди на опенне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.59, Аноним, 13:56, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Людей на Опеннете - что-то около 35 человек На протяжении 20 минут не могла про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.61, Аноним, 13:56, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Имею в виду, в комментах Просто читающих новости больше ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.67, Аноним, 14:04, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    тут нормальная защита от накрутки стоит, тем более не все плюсуют, минусуют и пи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.70, Аноним, 14:06, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > тут нормальная защита от накрутки стоит

    Лол

     
     
  • 9.77, тоже Аноним, 14:15, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    "Всем наcрать на плюсики" - это не просто нормальная, это идеальная защита от накруток.
     
  • 5.63, кверти, 13:57, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стыдно, что эти люди в большинстве поддержали майдан и теперь три года живут в д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.69, Аноним, 14:05, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    господи. какие русские, какой путин? отстаньте уже от нас, прошу тебя!
     
     
  • 7.83, кверти, 14:17, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    от вас? да это вы, свидомые ушлепки, никак не отстанете от нас. Валите к черту в свою канаду, штаты, ес! оставьте Украину в покое, свинорылые!
     
  • 6.80, zh, 14:16, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > обвиняя Путина и русских

    Я из Украины и мне твой Путин даром не сдался. Просто свали из моей страны, вот и все.
    Что тут непонятного? Живи, радуйся жизни, что ты тут с пеной по теме бегаешь и офтопишь?

     
     
  • 7.84, кверти, 14:18, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Просто свали из моей страны

    Она и моя тоже, урод свидомый.

     
  • 6.87, Охотник на кремлеботов, 14:24, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >>Вам не стыдно воспринимать факт, что люди на опеннете ещё обладают хоть какой-то сознательность?
    > Стыдно, что эти люди в большинстве поддержали майдан и теперь три года
    > живут в дерьме, обвиняя Путина и русских.

    А мы в РФ что припеваючи живем?

    Конечно, если только телевизо смотреть, то проблем нет!

    А виноваты у нас почему то обама и госдеп!

     
     
  • 7.88, кверти, 14:26, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще один придурок с "телевизорами". Это вам анальный про "телевизоры" вещает?
     
  • 3.53, marks, 13:46, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле, подобные новости - не новости По тому же Ирану по госорганам и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.73, тоже Аноним, 14:11, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > очередная шляпа от фсб

    Вы им льстите. Это же все те же "комсомольские работники", на сколько-нибудь нетривиальные планы не способные в принципе. Это ж надо на себя ответственность взять, не дай бог...

    > мед. учреждения
    > технологичные отрасли

    RLY?

     
     
  • 4.86, Аноним, 14:20, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    навернулось несколько контор, которые берут анализы и занимаются вакцинацией их... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.102, тоже Аноним, 14:42, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же, знаем.
    Сдавал я анализ крови в одной такой конторе. Бахилы, белые халаты. все одноразовое, штрих-код на пробе...
    Правда, в подписанном мной договоре на оказание услуг организация значилась как ООО "Здесь название фирмы". Даже после того, как я указал на это менеджеру.
    Высокотехнологичная отрасль, ни дать ни взять.
    Специалист на специалисте, трояны не пройдут!
     
  • 2.46, marks, 13:41, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Было бы странно, если бы этого не было
     
  • 2.62, Medar, 13:56, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Приватбанк уже давно перешел на дистр линукса А в отделениях большинство персон... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.100, Клыкастый, 14:38, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что банкоматами занимаются не банки, как ни странно.
     
  • 1.3, Аноним, 12:35, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ах вот кто атаку подготовил:)
     
  • 1.4, commiethebeastie, 12:35, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ждем Benya.V
     
     
  • 2.17, Anonymoys, 12:53, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Avraam U.
     
  • 1.5, lone_wolf, 12:40, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не ну теперь и под linux начнут писать вирусняк активно.
     
     
  • 2.16, Аноним, 12:52, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пускай пишут Больше дыр найдут - больше дыр закроют Это же не оффтопик, где мо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, IB, 13:32, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не тут ли было про индусского хостера с Debian Etch на борту
     
  • 3.60, marks, 13:56, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не обязательно закроют Не все дыры очевидны Мало чтоль мы нашли дыру, которая... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.93, pkdr, 14:31, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Линукс уже лет 10-15 как самая распространённая ОС на планете, но вы всё продолжаете кудахтать "линукс никому не интересен, поэтому его не взламывают".
     
  • 3.95, НяшМяш, 14:34, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И тут вспоминается systemd 0day нотабуг...
     
  • 1.6, Аноним, 12:43, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    erase HDD - классный пункт
     
     
  • 2.12, rm1, 12:47, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не HDD а Hdd , к чему уж исправлять за авторов их неряшливость и неграмотность ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, serhii kulja, 12:43, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, классно. Можно просто RHEL закупить, и все дела. На худой конец если бабла жалко CentOS освоить.
     
  • 1.9, MPEG LA, 12:44, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    >одного специалиста devOps среднего уровня на 1-2 тысячи рабочих станций.

    искренне пожелаем удачи этому devOps среднего уровня.

     
     
  • 2.26, ыы, 13:03, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    это отличная возможность быстро и качественно поумнеть :)
     
  • 1.13, Kol, 12:47, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А что там наши отечественные линуксоиды? Продвигают свои продукты в госструктуры? Товарищ Шигорин, что думаете об этом?
     
  • 1.14, Аноним, 12:49, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > LXDE

    Выглядит ужасно, если честно.
    Нет, чтобы xfce или Mate поставили.

     
     
  • 2.15, Аноним, 12:51, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зато просто и привычно для тех, кто приходит с Винды.
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:53, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я ж не третегном предложил.
     
  • 3.21, Аноним, 12:58, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Абсолютно инородное поведение у lxde, по сравнения с виндой.
     
     
  • 4.34, Andrey Mitrofanov, 13:25, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >у lxde, по сравнения с виндой.

    Вот. В-зятники привычно страдают

     
  • 3.31, commiethebeastie, 13:17, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В xfce есть тема redmond.
     
  • 2.22, Crazy Alex, 12:59, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Корпоратив - чем проще и меньше сюрпризов, тем лучше Опять же - это то, что у н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.42, IB, 13:34, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Там темы есть настраивается вполне себе ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним123, 12:54, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хитрый план!
     
  • 1.23, ыы, 13:02, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >из преимуществ внедрения PrivatLinux отмечаются возможность удаленного обслуживание рабочих станций, доступность средств централизованного учета и создание единого репозитория программ

    Преимуществ по сравнению с чем? Шож они там такое использовали, что вышеперечисленные возможности уже стали "преимуществами"

     
     
  • 2.64, marks, 13:59, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    По сравнению в целым зоопарком Windows, которые используются на рабочих станциях  в госсекторе сейчас.
    С любовью, К.О.
     
  • 1.24, Аноним, 13:02, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    А что скажет украинцам их американский хозяин ,если прибыли MS, бюджета США с по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, kerneliq, 13:03, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Очень толсто Весь монитор жиром запачкал... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, Аноним, 13:31, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пожуйте печеньки от тети Вики, полегчает.
     
  • 2.38, Andrey Mitrofanov, 13:27, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Пришлёт продаж-манагера со скидками , делов-то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.65, Аноним, 14:01, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У бывшей УССР нет свободы чтобы использовать свободное ПО, что очень жаль Скоре... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.75, тоже Аноним, 14:14, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сначала Путину придется узнать, чем компьютер отличается от процессора и какие бывают ОС.
    А он, конечно, вездесущ и всемогущ, но не настолько.
     
     
  • 4.81, А, 14:16, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты же узнал?
     
  • 3.103, Клыкастый, 14:43, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    замена опенсорсом проприетари - проблема несколько более сложная, чем "взяли и установили". нужно понимание как опенсорс устроен, как работает и подготовка структуры: традиции размещаения исходников в репах, багтрекеров, сопровождения. по крайней мере в профильных вузах и крупных конторах. а ещё это внеполитическая штука, по крайней мере пока. хотя отмороженые укрошкольники уже пару софтин выкатывали с запретом на использование в России.


     
  • 1.28, Аноним, 13:04, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    в чем цимес данной пересборки бунты в чем отличие от лубунты только пред устан... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.55, Аноним, 13:48, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Они менеджеров всех пересадили с персональных компов на айпады, отсюда и сокраще... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.101, pkdr, 14:41, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вся работа в банке с компьютером заключается в фигаченье большого количества огромных таблиц, рисование отчётов на основе этих таблиц и рисовании таблиц в качестве отчётов.
    Вот как, как эту работу можно делать на айпаде?
     
  • 1.29, Аноним, 13:05, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На скриншоте очередной вымогатель, теперь Petya.privat ?
     
  • 1.30, Переможец из Ивропы, 13:07, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ммм, жаль что символом этого дистра коломойского не сделают :D
     
     
  • 2.98, pkdr, 14:36, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И как современный мир после криокамеры?
    Приветбанк давным-давно у Коломойского отжали, даже непонятно, почему его ещё в рошенбанк не переименовали.
     
  • 1.32, Аноним, 13:19, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ubuntu Budgie, elementary OS или Ubuntu Kylin более дружественны для баб
     
  • 1.37, savant, 13:27, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И фанфары на старте чтобы были.
     
     
  • 2.49, soarin, 13:42, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    гимн же
     
     
  • 3.56, Аноним, 13:51, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Союз нерушимых республик свободных!
     
  • 3.79, А, 14:16, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пароль несменный, "ГероямСлава!"?
     
  • 3.96, Клыкастый, 14:36, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    щеня вмерла?
     
     
  • 4.99, pkdr, 14:37, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    по правилам "мовы" вроде должно быть "щеня вмэрло"
     
  • 1.58, Аноним, 13:54, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На рабочем столе жёлтого не хватает. Не взлетит.
     
  • 1.76, А, 14:14, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > будет достаточно привлечения одного специалиста devOps среднего уровня на 1-2 тысячи рабочих станций

    На 3-4 года после каждого взлома.

     
  • 1.82, eraserkry, 14:16, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пф. У нас к слову тоже госучреждения юзают госулинукс. в ФССП свобоненько и ничего не умерли.
     
  • 1.89, trubulizator, 14:26, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как-то странно, не патриотично и не по-украински - использовать Линукс, который коммунистический по своей сути. Забыл ещё про коммунистический Китай напомнить. Зато памятники рушим! Сала укроине!
     
     
  • 2.94, Переможец из Ивропы, 14:33, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сразу видно что не можешь в украинскую логику. если дело касается грошей ненькинских олигархов и сала, то это в любом случае патриотично. несогласные могут стать сепарами и "присесть на бутылку". примеры есть :)
     
  • 1.91, Аноним, 14:28, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    бут нетом теперь не помайнить
     
  • 1.92, Аноним, 14:28, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хитрая многоходовочка Сначала ubuntu переименовывают в privat и ставят в банк ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.97, Timur I. Davletshin, 14:36, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И тут хохлы...
     

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