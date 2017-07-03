03.07.2017 10:10  ПриватБанк предложил украинским госучреждениям дистрибутив PrivatLinux

ПриватБанк, крупнейший украинский банк, предложил органам государственной власти, ведомствам, госпредприятиям и органам местной власти Украины оснастить свои информационные системы дистрибутивом PrivatLinux, который банк уже давно использует на более чем 20 тысячах рабочих станций. Дистрибутив PrivatLinux поставляется с рабочим столом LXDE и позволит обезопасить свои системы от вредоностного ПО и атак, нацеленных на системы Windows.

ПриватБанк готов предоставить разработанное им решение бесплатно и окажет все необходимые консультации. Кроме противостояния сетевым угрозам, из преимуществ внедрения PrivatLinux отмечаются возможность удаленного обслуживание рабочих станций, доступность средств централизованного учета и создание единого репозитория программ. Утверждается, что для поддержки систем на базе PrivatLinux будет достаточно привлечения одного специалиста devOps среднего уровня на 1-2 тысячи рабочих станций.