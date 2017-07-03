03.07.2017 10:10  ПриватБанк предложил украинским госучреждениям дистрибутив PrivatLinux

|
|
|
|
|
|2.8, Какаянахренразница, 12:44, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+6 +/–
|
> Совпадение?
Нет, причинно-следственная связь. Я себе её представляю так:
* Айтишники из этого банка увидели, что творится вокруг, и решили предложить помощь.
* Руководство увидело в этом хороший повод попиариться и приняло идею.
* ???
* Всем профит!!!
P.S.: Petya != Petro
|
|2.33, Аноним, 13:23, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+13 +/–
|
> эпицентр которой приходится на Украину
ну учитывая нынешние политические реалии и постоянные подлянки со стороны РФ, не удивился бы, если бы узнал, что это очередная шляпа от фсб. если посмотреть на перечень организаций, попавших под атаку, то это будут мед. учреждения, финансов. учреждения. то есть агрессор, не только военную силу использует (поддержка сепаратистов деньгами оружием, баблом и тп.), но и технологичные отрасли также пытается дестабилизировать.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Часть нити удалена модератором
|5.78, Охотник на кремлеботов, 14:15, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
|
>> придурок
>> балакаешь
>> кастрируют
>> гнусный
> Что тут у нас? Ватничек. Типовой. Язык Пушкина поди вам не знаком?
Я давно заметил что местные "поцриоты" только оскорблять и умеют)
А по делу сказать-то нечего!
|
|
|
|
|
|
|
|6.80, zh, 14:16, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
> обвиняя Путина и русских
Я из Украины и мне твой Путин даром не сдался. Просто свали из моей страны, вот и все.
Что тут непонятного? Живи, радуйся жизни, что ты тут с пеной по теме бегаешь и офтопишь?
|
|6.87, Охотник на кремлеботов, 14:24, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
>>Вам не стыдно воспринимать факт, что люди на опеннете ещё обладают хоть какой-то сознательность?
> Стыдно, что эти люди в большинстве поддержали майдан и теперь три года
> живут в дерьме, обвиняя Путина и русских.
А мы в РФ что припеваючи живем?
Конечно, если только телевизо смотреть, то проблем нет!
А виноваты у нас почему то обама и госдеп!
|
|3.73, тоже Аноним, 14:11, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> очередная шляпа от фсб
Вы им льстите. Это же все те же "комсомольские работники", на сколько-нибудь нетривиальные планы не способные в принципе. Это ж надо на себя ответственность взять, не дай бог...
> мед. учреждения
> технологичные отрасли
RLY?
|
|
|
|
|
|5.102, тоже Аноним, 14:42, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Как же, знаем.
Сдавал я анализ крови в одной такой конторе. Бахилы, белые халаты. все одноразовое, штрих-код на пробе...
Правда, в подписанном мной договоре на оказание услуг организация значилась как ООО "Здесь название фирмы". Даже после того, как я указал на это менеджеру.
Высокотехнологичная отрасль, ни дать ни взять.
Специалист на специалисте, трояны не пройдут!
|
|
|
|
|
|
|
|4.93, pkdr, 14:31, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Линукс уже лет 10-15 как самая распространённая ОС на планете, но вы всё продолжаете кудахтать "линукс никому не интересен, поэтому его не взламывают".
|
|1.23, ыы, 13:02, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
>из преимуществ внедрения PrivatLinux отмечаются возможность удаленного обслуживание рабочих станций, доступность средств централизованного учета и создание единого репозитория программ
Преимуществ по сравнению с чем? Шож они там такое использовали, что вышеперечисленные возможности уже стали "преимуществами"
|
|
|
|
|
|3.103, Клыкастый, 14:43, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
замена опенсорсом проприетари - проблема несколько более сложная, чем "взяли и установили". нужно понимание как опенсорс устроен, как работает и подготовка структуры: традиции размещаения исходников в репах, багтрекеров, сопровождения. по крайней мере в профильных вузах и крупных конторах. а ещё это внеполитическая штука, по крайней мере пока. хотя отмороженые укрошкольники уже пару софтин выкатывали с запретом на использование в России.
|
|
|
|
|
|3.101, pkdr, 14:41, 03/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Вся работа в банке с компьютером заключается в фигаченье большого количества огромных таблиц, рисование отчётов на основе этих таблиц и рисовании таблиц в качестве отчётов.
Вот как, как эту работу можно делать на айпаде?
|
|1.76, А, 14:14, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> будет достаточно привлечения одного специалиста devOps среднего уровня на 1-2 тысячи рабочих станций
На 3-4 года после каждого взлома.
|
|1.89, trubulizator, 14:26, 03/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Как-то странно, не патриотично и не по-украински - использовать Линукс, который коммунистический по своей сути. Забыл ещё про коммунистический Китай напомнить. Зато памятники рушим! Сала укроине!
|