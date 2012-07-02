02.07.2017 10:55  Выпуск минималистичного дистрибутива 4MLinux 22.0

Состоялся стабильный выпуск 4MLinux 22.0, минималистичного пользовательского дистрибутива, не являющегося ответвлением от других проектов и использующего графическое окружение на базе JWM. 4MLinux может использоваться как в качестве Live-окружения для воспроизведения мультимедийных файлов и решения пользовательских задач, так в роли системы для восстановления после сбоев, а начиная с версии 22, и как платформы для запуска серверных систем. Размер iso-образа составляет 557Мб.

В новой версии добавлена поддержка шифрованных дисковых разделов LUKS, в состав включены Skype 5.3.0.1 и игра FreeCol. Обновлены версии пакетов, в том числе поставляются ядро Linux 4.9.33 LibreOffice 5.4.0.1, GIMP 2.8.22, DropBox 28.4.14, Firefox 54.0, Chromium 59.0.3071.86, Thunderbird 52.2.1, Audacious 3.8.2, MPlayer SVN-r37904, VLC 2.2.6, Mesa 13.0.4, Wine 2.10.

Подготовлена опция для быстрого развёртывания мини-серверов, включающая Apache 2.4.25, MariaDB 10.2.6, PHP 5.6.30, PHP 7.0.15, Perl 5.24.0 и Python 2.7.12. Серверный 4MLinux может работать на системах с 512 MB ОЗУ и примечателен тем, что он распространяется в составе основного LiveCD в виде директории lamp, содержащей установочный скрипт install.sh, а также включает web-интерфейсы LAMP Admin и Webmin, доступные через меню "Menu -> Miniserver -> MiscTools -> LAMP".