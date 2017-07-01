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01.07.2017 10:11  Mozilla развивает концепцию Web of Things

Разработчики из сообщества Mozilla представили инициативу Web of Things, в рамках которой предпринята попытка адаптации идей, заложенных в Web, для построения децентрализованной сети устройств, относящихся к категории интернета вещей (Internet of Things, IoT). В частности, предлагается использовать URL для адресации подобных устройств и обеспечить возможность доступа к ним из Web. В настоящее время проектом уже подготовлена спецификация Web Thing API, которая передана на рассмотрение консорциуму W3C, и реализация шлюза для объединения и подключения к Web of Things имеющихся устройств.

Отмечается, что многие новые устройства, ориентированные на подключение к глобальной сети, имеют плачевный уровень безопасности, например, для них не поставляются обновления прошивки с устранением уязвимостей и наблюдаются большие проблемы с соблюдением приватности (например, собираются и передаются в облако персональные данные). IoT-устройства обычно формируются на базе различных проприетарных стеков, что создаёт проблемы с совместимостью устройств между собой, мешает организации централизованного управления и не позволяет унифицировать взаимодействие с устройствами (например, производители предлагают свои наборы ПО для управления, несовместимые с продуктами других производителей, а также привязывают решения к своим облачным системам).

В рамках проекта Web of Things осуществлена попытка создания слоя, который позволил бы объединить уже имеющиеся устройства, а также универсального Web API для организации взаимодействия. Gредлагается три варианта реализации поддержки Web of Things API: прямая интеграция, при которой WoT API реализуется на стороне IoT-устройства; работа через шлюз, транслирующий в WoT API сторонние протоколы (например, может применяться для имеющихся проприетарных устройств или ограниченных по ресурсам устройств на которых невозможно запустить HTTP-сервер) и работа через облако.

Для оценки и тестирования предложен прототип шлюза, который написан на JavaScript с использованием серверной платформы Node.js и доступен в виде готовых сборок для установки на платы Raspberry Pi. Для трансляции имеющихся протоколов и возможностей устройств IoT применяются подключаемые адаптеры, которые уже подготовлены для манипуляции с GPIO через Web API, а также для организации управления при помощи ZigBee и ZWave.

Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами в домашней сети из интернета (доступ осуществляется с использованием TLS-шифрования), создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения.

Из ещё не реализованных компонентов отмечаются Things Cloud и Things Framework. Things Cloud представляет собой коллекцию облачных сервисов, упрощающих решение задач по управлению большим числом географически разнесённых IoT-устройств. Things Framework предоставляет набор заменяемых компонентов для создания IoT-устройств, которые могут напрямую взаимодействовать с с Web of Things, без применения шлюзов, транслирующих обращение через штатные протоколы IoT.



  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  3. OpenNews: Предварительный выпуск платформы Android Things Developer Preview 4.1
  4. OpenNews: Linux Foundation развивает EdgeX, новую платформу для интернета вещей
  5. OpenNews: Оценка пригодности ядра Linux для систем с несколькими мегабайтами ОЗУ
  6. OpenNews: Новый проект Linux Foundation по созданию ОС реального времени для интернета вещей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: iot, web, mozilla
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  • 1, Аноним, 11:09, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Лишь бы браузером не заниматься.
     
  • 2, Hellraiser, 11:11, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    что-то мне подсказывает, что результат всего этого будет таким же, как и с мобильной ОС
     
  • 3, 123, 11:16, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >>Предложенный прототип шлюза написан на JavaScript с использованием серверной платформы Node.js

    Теперь есть 56 шлюз на node.js.

     

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