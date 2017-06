30.06.2017 08:54  Обновление Firefox 54.0.1 и 52.2.1

Сформированы корректирующие выпуски Firefox 54.0.1 и 52.2.1, в которых устранена порция ошибок. Firefox 54.0.1 Решены проблемы с размытием конца текста на вкладке (применялось некорректное размытие для языков с написанием справа-налево); Решены проблемы c отображением кнопки открывающейся вкладки (хвост текста на вкладке не размывался); Решены проблемы c отсутствием разделителей при открытии нескольких вкладок; Решены проблемы c отображением вкладки при загрузке файлов (при открытии загрузки в новой вкладке, старая вкладка закрывалась); Решены проблемы c выводом PDF-документов на печать (печаталась пустая страница); Устранены недоработки, мешавшие работе Netflix в Linux.

Firefox 52.2.1 Решена проблема с выводом текста на печать на платформе Windows, проявляющаяся если отключен Direct2D.