30.06.2017 08:54  Обновление Firefox 54.0.1 и 52.2.1

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Сформированы корректирующие выпуски Firefox 54.0.1 и 52.2.1, в которых устранена порция ошибок.
- Firefox 54.0.1
- Решены проблемы с размытием конца текста на вкладке (применялось некорректное размытие для языков с написанием справа-налево);
- Решены проблемы c отображением кнопки открывающейся вкладки (хвост текста на вкладке не размывался);
- Решены проблемы c отсутствием разделителей при открытии нескольких вкладок;
- Решены проблемы c отображением вкладки при загрузке файлов (при открытии загрузки в новой вкладке, старая вкладка закрывалась);
- Решены проблемы c выводом PDF-документов на печать (печаталась пустая страница);
- Устранены недоработки, мешавшие работе Netflix в Linux.
- Firefox 52.2.1
- Решена проблема с выводом текста на печать на платформе Windows, проявляющаяся если отключен Direct2D.