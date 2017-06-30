The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

30.06.2017 08:54  Обновление Firefox 54.0.1 и 52.2.1

Сформированы корректирующие выпуски Firefox 54.0.1 и 52.2.1, в которых устранена порция ошибок.

  • Firefox 54.0.1
    • Решены проблемы с размытием конца текста на вкладке (применялось некорректное размытие для языков с написанием справа-налево);
    • Решены проблемы c отображением кнопки открывающейся вкладки (хвост текста на вкладке не размывался);
    • Решены проблемы c отсутствием разделителей при открытии нескольких вкладок;
    • Решены проблемы c отображением вкладки при загрузке файлов (при открытии загрузки в новой вкладке, старая вкладка закрывалась);
    • Решены проблемы c выводом PDF-документов на печать (печаталась пустая страница);
    • Устранены недоработки, мешавшие работе Netflix в Linux.
  • Firefox 52.2.1
    • Решена проблема с выводом текста на печать на платформе Windows, проявляющаяся если отключен Direct2D.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox предложено новое оформление меню
  3. OpenNews: Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit
  4. OpenNews: Доступна бета-версия Firefox 55
  5. OpenNews: Релиз Firefox 54
  6. OpenNews: Обновлены макеты переработанного оформления Firefox 57
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, AnPoz, 09:45, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Когда уже допилят печать из PDF страниц с разной ориентацией?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList