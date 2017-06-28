28.06.2017 19:46  Леннарт Поттеринг представил mkosi, инструмент для генерации образов ОС

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|2.13, Аноним84701, 20:54, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> systemd-mkosid!
Оно на питоне, так что сперва будет systemd-pythond.
А вообще, пятый пункт ЧАВО на страничке оригинала уже немного намекает:
> 5. Is this a systemd project? — Yes, it's hosted under the systemd GitHub umbrella
ЗЫ:
Кстати,
> and mkosi [is in] Python
> Проект написан на языке Python
Это отлично объясняет могие "странности" кода системД *scnr*
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|1.5, Аноним, 20:21, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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Да он явно в депрессии. Отказ от приёма kdbus в ядро спустил его с небес на землю! Щас годик погрустит, попутно занимаясь проектами явно не его масштаба, а потом форкнет ядро!
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|1.11, lucentcode, 20:46, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Годнота. Отдельный респект Поттерингу за то, что про pacstrap не забыл. Если с помощью его тулзы можно будет быстро формировать нужные загрузочные образа - это будет очень круто.
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|1.17, Аноним, 21:10, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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> Mkosi позиционируется как legacy-free, т.е. поддерживает только актуальные в
> современных реалиях технологии. [..] только на основе systemd
Старьё же, сколько лет уже этому системд!
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|1.19, Michael Shigorin, 21:23, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> независимый от используемого дистрибутива
[...]
> Fedora, Debian, Ubuntu, Arch Linux и openSUSE.
А, вот как это теперь называется.
> Mkosi позиционируется как legacy-free, т.е. поддерживает только актуальные
> в современных реалиях технологии.
Мне другое интересно -- как этот настолько закомплексованный человек собирается решать за предполагаемых разработчиков приложений вопрос унификации названий зависимостей, или "сами, всё сами" (в смысле только метапакетами)?
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|2.44, кверти, 23:36, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Миша, ты-то куда?
> Мне другое интересно -- как этот настолько закомплексованный человек
Откуда тебе знать, что закомплексованный, да еще и "настолько"? Ну вот так, объективно? Или ты как половина здешних анонимов, льющих помои, потому ничего другого делать в жизни не умеют?
>решать за предполагаемых разработчиков приложений вопрос унификации названий зависимостей
Ты меня удивляешь! Выше уже человек отписался, что как ВДРУГ это относится к разработчикам? Это проблема мейнтейнеров, которые клепают дистры и обзывают пакеты кто во что гаразд. А разработчиков(кроме тех, кто сам собирает пакеты своего продукта под разные дистрибутивы) проблемы рукожопых мейнтейнеров не должны волновать. собственно как и поттеринга.
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|2.40, НяшМяш, 23:25, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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О том, что нормальные люди, даже будучи известными, не пытаются профорсить как вторую по важности вещь (после ядра) свои скрипты для домашнего использования. Максимум могут на хабре или медиуме написать "глядите, как мой скрипт варит гамбургер и печатает колу".
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