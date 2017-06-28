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28.06.2017 19:46  Леннарт Поттеринг представил mkosi, инструмент для генерации образов ОС

Следом за Casync Леннарт Поттеринг (Lennart Poettering) представил ещё один свой проект - mkosi (Make Operating System Image), в рамках которого подготовлен инструментарий для генерации загрузочных образов операционных систем. Проект написан на языке Python, распространяется под лицензией LGPL 2.1 и представляет собой обвязку над такими утилитами, как dnf (режим "--installroot"), debootstrap, pacstrap и zypper, предоставляющую унифицированный интерфейс для создания образов, независимый от используемого дистрибутива.

Mkosi позиционируется как legacy-free, т.е. поддерживает только актуальные в современных реалиях технологии. Например, образы могут генерироваться только с таблицами разделов GPT (MBR не поддерживает), только на основе systemd и только для загрузки на системах с EFI (системы с BIOS не поддерживаются). Для корневого раздела могут применяться ФС ext4, btrfs и squashfs. Дополнительно в образ могут включаться раздел подкачки, /srv и /home. Для данных в разделах может быть включено шифрование через LUKS, верификация целостности при помощи dm-verity и проверка по цифровой подписи для UEFI SecureBoot. Также возможна генерация системного образа в виде каталога в текущей ФС (OS tree), tar-архива или подразделов Btrfs.

Поддерживается создание образов на базе дистрибутивов Fedora, Debian, Ubuntu, Arch Linux и openSUSE. В качестве хост-системы для сборки образов может применяться любой дистрибутив, в котором может выполняться debootstrap (Debian), dnf (Fedora ), pacstrap (Arch) или zypper (openSUSE). Для ускорения повторных сборок может применяться кэш пакетов RPM и DEB. Созданный образ может быть запущен в виде контейнера командой "systemd-nspawn -bi image.raw". Системная начинка определяется через файл конфигурации mkosi.default, в котором можно выбрать тип дистрибутива для построения образа и список устанавливаемых пакетов.

Подразумевается, что разработчики приложений смогут включить в состав своего проекта файл mkosi.default, который позволит быстро сгенерировать системный образ для запуска данного приложения в локальном контейнере, развёртывания в облаке или на IoT-устройстве при помощи casync. При этом для создания образа не требуется изучение специфики сборочных инструментов для разных дистрибутивов.

Подготовленный образ может быть запущен напрямую на оборудовании, использован внутри виртуальной машины, запущен как контейнер при помощи systemd-nspawn или вызыван как сервис systemd (unit с "RootImage="). Для разработчиков встраиваемой техники mkosi даёт возможность легко организовать генерацию системных образов прошивки, защищённых от модификации посторонними лицами, благодаря применению dm-verity и UEFI SecureBoot.

  1. Главная ссылка к новости (http://0pointer.net/blog/mkosi...)
  2. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил свой новый проект Casync
  3. OpenNews: Разработчики Systemd намерены внедрить кардинально новые методы построения дистрибутивов Linux
  4. OpenNews: Docker и CoreOS объединили усилия в разработке единого формата контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mkosi
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  • 1.1, Аноним, 20:12, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    systemd-mkosid!
     
     
  • 2.13, Аноним84701, 20:54, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    > systemd-mkosid!

    Оно на питоне, так что сперва будет systemd-pythond.
    А вообще, пятый пункт ЧАВО на страничке оригинала уже немного намекает:
    > 5. Is this a systemd project? — Yes, it's hosted under the systemd GitHub umbrella

    ЗЫ:
    Кстати,
    > and mkosi [is in] Python
    > Проект написан на языке Python

    Это отлично объясняет могие "странности" кода системД *scnr*

     
     
  • 3.16, Аноним, 21:07, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    для питона есть binfmt, надо только переписать его в виде systemd-binfmtd
     
     
  • 4.18, Аноним84701, 21:15, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > для питона есть binfmt, надо только переписать его в виде systemd-binfmtd

    Оно (binfmt) вроде (совсем) немного не о том [ https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/admin-guide/binfmt ] и не заменяет, от слова "вообще",  интерпретатор.

     
  • 1.5, Аноним, 20:21, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Да он явно в депрессии. Отказ от приёма kdbus в ядро спустил его с небес на землю! Щас годик погрустит, попутно занимаясь проектами явно не его масштаба, а потом форкнет ядро!
     
     
  • 2.6, Singularity, 20:27, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    systemd-linuxd быть!
     
  • 2.43, pamela anderson, 23:31, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Lennux
     
  • 1.11, lucentcode, 20:46, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Годнота. Отдельный респект Поттерингу за то, что про pacstrap не забыл. Если с помощью его тулзы можно будет быстро  формировать нужные загрузочные образа - это будет очень круто.
     
  • 1.12, Аноним, 20:47, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    В то время как Docker и Rkt переходят на единую спецификацию оформления контейне... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov, 21:00, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > В то время как Docker и Rkt
    >для systemd-nspawn решили изобрести свой велосипед.

    И мы знаем, кто проиграет...


    [I]| | already present (part of the systemd package)
    | *groan*
    Get used to that argument. Its going to be used to justify getting rid of lots of things in the near future. They built the tool. Time for them to try to shoehorn it in wherever they can.[/I] --https://www.reddit.com/r/linux/comments/4msf97/sad_news_today_systemdresolved_

     
  • 2.22, Аноним, 21:49, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Может dockerd увидим когда-нибудь...
     
     
  • 3.39, jrthwk, 23:15, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Может dockerd увидим когда-нибудь...

    dockerd это мелко. Даешь  ddd !

     
  • 2.48, Аноним, 00:20, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Разные задачи решают Открою вам тайну, но контейнеры это не единственный способ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 21:10, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    > Mkosi позиционируется как legacy-free, т.е. поддерживает только актуальные в
    > современных реалиях технологии. [..] только на основе systemd

    Старьё же, сколько лет уже этому системд!

     
  • 1.19, Michael Shigorin, 21:23, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > независимый от используемого дистрибутива

    [...]
    > Fedora, Debian, Ubuntu, Arch Linux и openSUSE.

    А, вот как это теперь называется.

    > Mkosi позиционируется как legacy-free, т.е. поддерживает только актуальные
    > в современных реалиях технологии.

    Мне другое интересно -- как этот настолько закомплексованный человек собирается решать за предполагаемых разработчиков приложений вопрос унификации названий зависимостей, или "сами, всё сами" (в смысле только метапакетами)?

     
     
  • 2.24, grsec, 21:56, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    В повестке технического задания этого пункта нет.
     
  • 2.26, Anonminus, 22:12, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Шигорин, мне показалось, или ты настолько некомпетентен, что не знаешь, что конк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.32, Аноним, 22:43, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я бы сказал, что он не антиреклама, но лицо Лицо Альт Линукс Лицо - так прав... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним, 00:13, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выражает то лицо чем садятся на крыльцо.

    Слова народные.

     
  • 2.29, Аноним, 22:34, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да уж Дистронезависимость из всех щелей прёт Строки с 47 по 52 code class Di... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.34, Аноним, 22:47, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для Альт Чуда-Йуда ничего Поттеринг не припас Обида и пИчалька, хнык ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.36, Аноним, 23:02, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вспомни, что из себя представляют твои сраньтеркиты и узбагойся Ты то вообще ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, кверти, 23:36, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Миша, ты-то куда?

    > Мне другое интересно -- как этот настолько закомплексованный человек

    Откуда тебе знать, что закомплексованный, да еще и "настолько"? Ну вот так, объективно? Или ты как половина здешних анонимов, льющих помои, потому ничего другого делать в жизни не умеют?

    >решать за предполагаемых разработчиков приложений вопрос унификации названий зависимостей

    Ты меня удивляешь! Выше уже человек отписался, что как ВДРУГ это относится к разработчикам? Это проблема мейнтейнеров, которые клепают дистры и обзывают пакеты кто во что гаразд. А разработчиков(кроме тех, кто сам собирает пакеты своего продукта под разные дистрибутивы) проблемы рукожопых мейнтейнеров не должны волновать. собственно как и  поттеринга.

     
     
  • 3.49, Аноним, 00:34, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теряет хватку? Регрессия и деграданс? Очки сползли?

     
  • 1.20, Аноним, 21:31, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хорошо, ему плевать на unix-way не, не хорошо , но что это блин в коде Что его ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Andrey Mitrofanov, 21:48, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Хорошо, ему плевать на unix-way(не, не хорошо), но что это блин в
    > коде? Что его не устраивает в PEP-8?

    Гвидо пришёл полный ленарт. Пайтон всё. Смешные были комики. Помянем, не чокаясь.

     
     
  • 3.35, Аноним, 22:55, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты какой по счёту тюбик клея сегодня вскрыл уже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, KonstantinB, 21:52, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    мда, на питоне он пишет так же безобразно, как и на сях :)
     
     
  • 2.25, Andrey Mitrofanov, 22:10, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > мда, на питоне он пишет так же безобразно, как и на сях :)

    А не было ли в его творческой карьере модулей для друпала? Это бы всё объяснило.

     
     
  • 3.37, Аноним, 23:05, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что было в твоей карьере? А она была? Свои свершения в студию!


     
     
  • 4.41, кверти, 23:25, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а как же! у него такая карьера "жванецкого" на opennet!
     
     
  • 5.51, Аноним, 01:12, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Даже на Петросяна не тянет.
     
  • 1.27, Аноним, 22:23, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >MBR не поддерживает

    Дальше можно не читать.

     
     
  • 2.31, Аноним, 22:41, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Все правильно Первый i5m, 8ГБ -- дикое легаси из каменного века, че ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, Аноним, 22:24, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Леня остановись, выпей пургена и расслабься.
     
  • 1.30, Аноним, 22:37, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сходил по ссылке Как написали в соседнем топике, мужик сделал для себя и решил... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Аноним, 23:12, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Зависть опнеточных локалхостеров и шелл-программистов Ну и старший альт-вошинг-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.40, НяшМяш, 23:25, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    О том, что нормальные люди, даже будучи известными, не пытаются профорсить как вторую по важности вещь (после ядра) свои скрипты для домашнего использования. Максимум могут на хабре или медиуме написать "глядите, как мой скрипт варит гамбургер и печатает колу".
     
  • 1.33, Аноним, 22:45, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    SystemDOS всё ближе и ближе.
     
     
  • 2.42, кверти, 23:28, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Такие как ты из года в год с конца 90-х конец света предсказывают. И не отчаиваются же черти!
     
  • 1.45, Sunderland93, 23:40, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Выглядит мегаполезно! Жаль что MBR и BIOS не поддерживает конечно, но это мелочи, с другой стороны
     
  • 1.46, anonymous, 00:13, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    когда этот графоман уймется?
     
  • 1.50, x0r, 00:51, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Леннарт за всё берётся смело -
    всё превращается в гумно,
    А если за гумно берётся,
    То просто тратит меньше сил.
     
  • 1.52, Ненужно, 01:21, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    горшочек, не вари
     

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