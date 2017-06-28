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28.06.2017 09:31  Уязвимость в systemd-resolved

В systemd-resolved, поставляемом в составе systemd кэширующем DNS-резолвере, выявлена уязвимость (CVE-2017-9445), которая потенциально может привести к выполнению кода при обработке специально оформленного ответа от DNS-сервера, подконтрольного злоумышленнику. Проблема вызвана ошибкой в расчёте размера памяти для обработки запроса, которая может привести к тому, что TCP-ответ не уместится в выделенный буфер.

Проблеме подвержены версии systemd с 223 по 233 включительно. Обновление с устранением проблемы выпущено для Fedora Linux и Ubuntu, но пока недоступно для Debian Stretch. Проблема не затрагивает Red Hat Enterprise Linux 7 и производные дистрибутивы.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/oss-sec/20...)
  2. OpenNews: В systemd 228 обнаружена локальная root-уязвимость
  3. OpenNews: Локальная DoS-уязвимость в systemd
  4. OpenNews: Релиз systemd 231
  5. OpenNews: Релиз systemd 232
  6. OpenNews: Релиз systemd 233
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: systemd
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  • 1.2, Аноним, 09:39, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Вопрос: а нафига он вообще нужен?
     
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov, 09:47, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    s-d не нужен -- просто его продят и наяривают так, что слабые на ок анонимы ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 10:25, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    анонимы в восторге я аноним и я пропагандирую здоровый образ жизни без s-d а в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, Andrey Mitrofanov, 10:49, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мало ли в Бразилии донов Педров ц Некоторые слабы на https ru wikipedia o... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, A.Stahl, 09:50, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +12 +/
    Чтобы не отсылать чёрт знает куда запросы на резолв на каждый чих. Так у тебя на локалхосте будет свой резолвер с твоими сайтами и околонулевым временем отклика.
    Ефрейтор очевидных войск A.Stahl
     
     
  • 3.8, Аноним, 09:54, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Надо полагать других раньше не было?
     
     
  • 4.22, A.Stahl, 10:26, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Были другие. И ещё будут другие. Разнообразие -- базис эволюции.
     
     
  • 5.31, Аноним, 12:32, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    а можно выпилить этот и поставить dnsmasq ?
     
     
  • 6.33, Аноним, 12:48, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Можно, но dnsmasq отсылает запросы к вышестоящим резолверам не параллельно, а по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.34, A.Stahl, 12:50, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Т.е. ты хочешь сказать что resolved лучше старого решения? Де тебе сейчас аноним глаза выцарапает!
     
     
  • 8.36, Аноним, 12:52, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Аноним анониму глаз не выцарапает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.40, Andrey Mitrofanov, 13:56, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Можно, но dnsmasq отсылает запросы к вышестоящим резолверам не параллельно, а последовательно,
    > так что если первый из них не отвечает, имеем гарантированное подвисание.

    man dnsmasq на предмет --all-servers.

    > Кроме того, если первый резолвер ответил NOTFOUND, то считается, что такого домена
    > не существует. resolved при наличии

    man dnsmasq на предмет --no-negcache.

    > его. Таким образом можно, например,

     
     
  • 8.57, Аноним, 15:54, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Просто твой собеседник, как и поцтер, маны не читает Но собеседник горазд тольк... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.47, Elhana, 14:29, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Если вам нужен кешер и локальный днс, то локальный bind может спокойно быть и тем и тем, тогда не понятно нафига нужен resolved.
     
     
  • 8.64, Аноним, 16:43, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как уже выше заметил один, разнообразие 8212 базис эволюции А то так вы сейч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.71, Pse, 17:44, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >на почве беспричинной ненависти к одному
    >конкретному разработчику

    "Беспричинной" - хорошая шутка, Анон!

     
  • 3.13, Andrey Mitrofanov, 10:01, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нет, для этого всегда был нужен bind 4 8, 4 9, сейчас вот dnsmasq на всех на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 11:18, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да ладно, на кой мне это г на локалхост, пусть на сервере крутятся Каждый до... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.26, EHLO, 12:06, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Например пользователи systemd должны страдать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.43, Аноним, 14:06, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кому они должны, нуба?
     
  • 5.27, Andrey Mitrofanov, 12:08, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты аознал дзен сабжа, падаван ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.35, Аноним, 12:50, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А зачем теперь тащить в систему левый dnsmasq, если рекурсивный резолвер есть в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.41, Andrey Mitrofanov, 13:59, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> [на всех наших el6, el7 и пр.] наструячили.
    >рекурсивный резолвер есть в resolved

    Где? Можно без "и пр.". el6 и el7. С одним конфиом -- так и вообще хорошо...


     
  • 4.37, PnDx, 13:01, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    bind? Кэшером на localhost? Да ещё 4.x (это из каких годов?)
    Не-не. В тех годах, из которых bind4, уже́ был nscd (та ещё пакость, перехватывает библиотечные вызовы и кэширует ответы как умеет). Сейчас dnsmasq ±годен для локалноста (а гении из openstack его обслуживать dhcp приволокли, не осилив isc).
    Ещё unbound, когда резолвер таки нужен.
     
     
  • 5.68, Мимоанон, 17:29, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А можно узнать в чем собсвенно столько хейта bind? Дома 600тыс зон держать не нужно, а значит по памяти разница будет минимальной. Есть еще причины?
     
  • 4.49, кверти, 14:30, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Ну да, я сейчас разогнался ставить bind на десктоп, ага...Совсем клоун?
     
     
  • 5.52, Crazy Alex, 14:54, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А что здесь такого?
     
  • 5.54, Andrey Mitrofanov, 15:14, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ну да, я сейчас разогнался ставить bind на десктоп, ага...Совсем клоун?

    "Можешь не приходить, вычёркиваю."

    Для раздражающихся поясняю: не про вас, почтеннейшие, там наверху речь шла.

    Там тело сказало "для локального кеша _нужен_ [s-d-]relolverd" -- я телу ответил, что никакой необходимости в s-d или его честях небыло уже много **десятилетий**. Проходите мимо -- здесь ничего нет.

     
     
  • 6.72, кверти, 17:56, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты и тебе подобные просто хэйтеры systemd и поттеринга в часности. Из ваших уст только и слышно - "линукс не нужен, есть фря" и "фря не нужна, есть линукс". если есть этот resolved, то пусть будет конкурентом остальным. Если тебе лично он не нужен, какого черта у тебя и подобных так бомбит?
     
  • 2.60, Аноним, 16:18, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Вопрос: а нафига он вообще нужен?

    systemd?

     
  • 1.6, Аноним, 09:51, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > в составе systemd кэширующем DNS-резолвере

    Зачем иниту DNS?

     
     
  • 2.7, Аноним, 09:52, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/

    > Зачем иниту DNS?

    Systemd - это не инит.

     
     
  • 3.14, Andrey Mitrofanov, 10:04, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    >> Зачем иниту DNS?
    > Systemd - это не инит.

    +1 "Этот-то? Да какой он инит."

    Диалог у ворот рая:
    --Правда, что программеров р рай не пускают?
    --Правда.
    --А как же этот. [кивает на гуляющего за оградкой Б.Г.]
    --Этот-то? Да какой он программист!

     
     
  • 4.53, Аноним, 15:11, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Б.Г.? Бориса Гребенщикова что-ли? Почему не Л.П.?
     
  • 3.19, Аноним, 10:22, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Правильно. Это - религия.
     
     
  • 4.24, Andrey Mitrofanov, 10:51, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    > Правильно. Это - религия.

    Карго-культо-секта же.

     
  • 3.61, Аноним, 16:24, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он уже почти ОС Скоро собой заменит GNU, будем писать Systemd Linux ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 09:55, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    зачем анониму ноги, и без них можно на кнопки нажимать?
     
     
  • 3.11, Аноним, 09:59, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    Поправлю тебя.
    >Зачем анонимусу на руки ещё одни ноги?
     
  • 3.45, Аноним, 14:14, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем анониму руки, растущие оттуда же, откуда и ноги ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Сергей, 09:59, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Никто похоже и не проверял systemd на дыры... Имеем пока первую...
     
     
  • 2.15, gogo, 10:08, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Низкопробный троллинг.
     
  • 2.16, Аноним, 10:11, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Далеко не первая https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45908
     
  • 2.17, Andrey Mitrofanov, 10:12, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Слово ремотную не вижу я в твоём тупом посте 24 01 2017 16 48 В systemd 228 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.44, Аноним84701, 14:12, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    С разморозкой Добро пожаловать в 2017 https security-tracker debian org trac... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Клыкастый, 14:29, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вот зачем ты человеку сломал жизнь?
     
  • 1.38, миливольт, 13:01, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Проблема не затрагивает Red Hat Enterprise Linux 7 и производные дистрибутивы.

    Ибо, systemd там банально не свеж )

     
  • 1.65, yet another anonymous, 17:07, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Давайте попробую объяснить, зачем он притащил резолвер. (Дисклаймер: текст далее не отменяет того, что Л.П. м...к).

    На (достаточно) ранней стадии подъема системы приходит время получить ip по dhcp.
    Поскольку dhcp-клиент всунут в s-d, то прописывать что-то в resolv.conf и задействовать libresolv --- не по фэншую.
    А там и всякие туннели/авторизации/бриджи. И хочется написать в конфиге

    dhcp.mycompany.com

    а не 10.0.64.1, да и DNS запросы-ответы --- вещь асинхронная, если пустить всё через одну (single) точку, то разруливать, казалось бы, легче.


     

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