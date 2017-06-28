28.06.2017 09:31  Уязвимость в systemd-resolved

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|2.5, A.Stahl, 09:50, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Чтобы не отсылать чёрт знает куда запросы на резолв на каждый чих. Так у тебя на локалхосте будет свой резолвер с твоими сайтами и околонулевым временем отклика.
Ефрейтор очевидных войск A.Stahl
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|7.40, Andrey Mitrofanov, 13:56, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Можно, но dnsmasq отсылает запросы к вышестоящим резолверам не параллельно, а последовательно,
> так что если первый из них не отвечает, имеем гарантированное подвисание.
man dnsmasq на предмет --all-servers.
> Кроме того, если первый резолвер ответил NOTFOUND, то считается, что такого домена
> не существует. resolved при наличии
man dnsmasq на предмет --no-negcache.
> его. Таким образом можно, например,
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|7.47, Elhana, 14:29, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Если вам нужен кешер и локальный днс, то локальный bind может спокойно быть и тем и тем, тогда не понятно нафига нужен resolved.
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|9.71, Pse, 17:44, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>на почве беспричинной ненависти к одному
>конкретному разработчику
"Беспричинной" - хорошая шутка, Анон!
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|5.41, Andrey Mitrofanov, 13:59, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> [на всех наших el6, el7 и пр.] наструячили.
>рекурсивный резолвер есть в resolved
Где? Можно без "и пр.". el6 и el7. С одним конфиом -- так и вообще хорошо...
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|4.37, PnDx, 13:01, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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bind? Кэшером на localhost? Да ещё 4.x (это из каких годов?)
Не-не. В тех годах, из которых bind4, уже́ был nscd (та ещё пакость, перехватывает библиотечные вызовы и кэширует ответы как умеет). Сейчас dnsmasq ±годен для локалноста (а гении из openstack его обслуживать dhcp приволокли, не осилив isc).
Ещё unbound, когда резолвер таки нужен.
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|5.68, Мимоанон, 17:29, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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А можно узнать в чем собсвенно столько хейта bind? Дома 600тыс зон держать не нужно, а значит по памяти разница будет минимальной. Есть еще причины?
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|5.54, Andrey Mitrofanov, 15:14, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ну да, я сейчас разогнался ставить bind на десктоп, ага...Совсем клоун?
"Можешь не приходить, вычёркиваю."
Для раздражающихся поясняю: не про вас, почтеннейшие, там наверху речь шла.
Там тело сказало "для локального кеша _нужен_ [s-d-]relolverd" -- я телу ответил, что никакой необходимости в s-d или его честях небыло уже много **десятилетий**. Проходите мимо -- здесь ничего нет.
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|6.72, кверти, 17:56, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ты и тебе подобные просто хэйтеры systemd и поттеринга в часности. Из ваших уст только и слышно - "линукс не нужен, есть фря" и "фря не нужна, есть линукс". если есть этот resolved, то пусть будет конкурентом остальным. Если тебе лично он не нужен, какого черта у тебя и подобных так бомбит?
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|3.14, Andrey Mitrofanov, 10:04, 28/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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>> Зачем иниту DNS?
> Systemd - это не инит.
+1 "Этот-то? Да какой он инит."
Диалог у ворот рая:
--Правда, что программеров р рай не пускают?
--Правда.
--А как же этот. [кивает на гуляющего за оградкой Б.Г.]
--Этот-то? Да какой он программист!
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|1.38, миливольт, 13:01, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Проблема не затрагивает Red Hat Enterprise Linux 7 и производные дистрибутивы.
Ибо, systemd там банально не свеж )
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|1.65, yet another anonymous, 17:07, 28/06/2017 [ответить] [смотреть все]
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Давайте попробую объяснить, зачем он притащил резолвер. (Дисклаймер: текст далее не отменяет того, что Л.П. м...к).
На (достаточно) ранней стадии подъема системы приходит время получить ip по dhcp.
Поскольку dhcp-клиент всунут в s-d, то прописывать что-то в resolv.conf и задействовать libresolv --- не по фэншую.
А там и всякие туннели/авторизации/бриджи. И хочется написать в конфиге
dhcp.mycompany.com
а не 10.0.64.1, да и DNS запросы-ответы --- вещь асинхронная, если пустить всё через одну (single) точку, то разруливать, казалось бы, легче.
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