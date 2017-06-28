28.06.2017 09:31  Уязвимость в systemd-resolved

В systemd-resolved, поставляемом в составе systemd кэширующем DNS-резолвере, выявлена уязвимость (CVE-2017-9445), которая потенциально может привести к выполнению кода при обработке специально оформленного ответа от DNS-сервера, подконтрольного злоумышленнику. Проблема вызвана ошибкой в расчёте размера памяти для обработки запроса, которая может привести к тому, что TCP-ответ не уместится в выделенный буфер.

Проблеме подвержены версии systemd с 223 по 233 включительно. Обновление с устранением проблемы выпущено для Fedora Linux и Ubuntu, но пока недоступно для Debian Stretch. Проблема не затрагивает Red Hat Enterprise Linux 7 и производные дистрибутивы.



