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27.06.2017 20:07  Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа

Никита Сковорода, входящий в управляющий технический комитет проекта Node.js, опубликовал результаты анализа надёжности паролей для доступа к учётным записям в репозитории NPM. Результат оказался более чем печальным - в ходе проверки удалось получить доступ к 12% аккаунтов (13% пакетов) из-за использования в них предсказуемых и тривиальных паролей, таких как "123456" Среди подобных учётных записей есть и популярные модули, которые находятся в зависимостях у других пакетов. С учётом загрузки других модулей по цепочке зависимостей, компрометация ненадёжных учётных записей может поразить в сумме до 52% от всех модулей в NPM.

Всего удалось получить доступ к 15495 учётным записям, используемым для управления 66876 пакетами. В том числе был получен доступ к 4 учётным записям пользователей из Top20 самых популярных пакетов. Также был получен контроль над 13 пользователями, пакеты которых загружают более 50 млн раз в месяц, 40 пользователями с более 10 млн загрузок в месяц и 282 с более 1 млн загрузок в месяц. Компания NPM Inc приняла исследование во внимание и инициировала процесс смены паролей для ненадёжных учётных записей. Для усиления защиты NPM запрещено использование словарных и коротких паролей, скоро будет ограничена поддержка "HTTP Basic auth", в более отдалённых планах внедрение двухфакторной аутентификации.

Контроль над 2545 учётными записями (5470 пакетов) был получен в ходе проведения Bruteforce-атаки по подбору типовых паролей. Данные об 12150 учётных записях (57112 пакетов) были получены путём сопоставления сведений из крупных публичных утечек баз паролей (когда пользователь использовал идентичные пароли на NPM и взломанных сайтах, базы паролей которых были выложены в открытый доступ). Допуск к 732 учётным записям (4786 пакетов) удалось получить путём варьирования пароля из публичных утечек (например, добавление цифр, замена имени на npm и т.п.). Контроль над оставшимися 120 проблемными учётными записями (582 пакета) был получен через поиск утечек параметров входа в файлах, опубликованных на GitHub (например, вместе с другими файлами загружены .npmrc, config.json, .gitconfig и т.п.).

Некоторые интересные факты:

  • В учётной записи для доступа к модулю koa, который в прошлом месяце был загружен 300 тысяч раз, использовался пароль "password";
  • Один из пользователей, контролирующий более 20 млн загрузок в месяц, в ответ на отзыв скомпрометированного пароля, установил в качестве нового пароля содержимое старого, добавив к нему символ "!";
  • Пользователь, входящий в top-20, после сброса скомпрометированного пароля опять вернул свой старый пароль через некоторое время;
  • У 662 пользователей был установлен пароль "123456", у 168 - "123", у 115 - "password";
  • 1409 пользователей (1%) указали в качестве пароля свой логин;
  • После сброса паролей 9.7% пользователей сразу вернули свой старый заведомо скомпрометированный пароль, а 0.6% вернули старый пароль, но внеся в него незначительное изменение;
  • Трафик всех пакетов, к которым был получен доступ в ходе исследования, составляет почти два миллиарда (1 946 302 172) загрузок в месяц, что примерно 20% от общего объёма загрузок.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: NPM стал крупнейшим репозиторием пакетов
  3. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  4. OpenNews: Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей
  5. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
  6. OpenNews: В RubyGems устранена уязвимость, позволявшая подменять файлы в репозитории
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: npm
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  • 1.1, анон, 20:58, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    вопрос очень простой, а какого черта нет валидации при установке пароля? что за детские болезни?

    а вообще феерично. проверку на сложность пароля никакого нет, так они еще и исследование провели, мол "смотрите какие у нас пользователи тупые, ставят простые пароли".

     
     
  • 2.3, Аноним, 21:05, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –2 +/
    Главное не переборщить, а то некоторые такую валидацию устроят, что пользователи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, gogo, 21:13, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Бумажка гораздо безопаснее очень многих других способов хранения.
    А если хранить ее не на мониторе и записывать пароль не полностью, а только с тебе понятными сокращениями/вариациями/намеками, то один из самых безопасных.
     
  • 2.5, Led, 21:08, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > смотрите какие у нас пользователи тупые

    Как будто другие вэб-макаки бывают?

     
     
  • 3.16, Отражение луны, 22:06, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нода не совсем о вебе в привычном его понимании. Скорее о веб сервисах и бекендах не только к апи для сайтов, но и для аппликух. Будь ты компетентным - не пришлось бы тебе это объяснять.
     
     
  • 4.18, Led, 22:21, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> Как будто другие вэб-макаки бывают?
    > Нода не совсем о вебе в привычном его понимании. Скорее о веб сервисах

    Ок, признаю, был неправ.
    Корректирую:

    Как будто другие вэб-сервисные-не-совсем-в-привычном-понимании-макаки бывают?

    P.S. Кстати, как на латыни правильно пишется этот вид?

     
     
  • 5.20, Аноним, 22:37, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    веб-макакус-илитус-нон-вулгарис... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.22, Аноним, 22:39, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хотел было приписать один сапиенс , но вовремя увидел что как бы намекает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, Аноним, 21:43, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Надеюсь возможность брутфорса на этом репозитарии пресекается?
     
  • 1.2, A.Stahl, 21:04, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >установил в качестве нового пароля содержимое старого, добавив к нему символ "!";

    И что в этом не так? Вполне секьюрно. Сомневаюсь, что в словарях есть какой-то там qwerty! или 123456!

     
  • 1.4, Аноним, 21:07, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    npm прочел как rpm. Фух. Мимо.
     
  • 1.6, Константавр, 21:09, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так може они кому "порулить" дают и чтобы если что не оказаться виноватым - ой, у меня пароль взломали! Не зря я их всех ненавидел.
     
  • 1.7, Аноним, 21:13, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кодеры пролазят в любые щели. Это только начало.
     
  • 1.9, Виталик, 21:15, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И как уберечься?
    Ну, вот допустим, хочу я поставить глобально какой-то пакет из npm, например create-react-app, как ей ограничить доступ чтоб она не могла украсть файлы с моего диска в случае если там есть скомпрометированная зависимость?
     
     
  • 2.11, Аноним, 21:31, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Отдельного пользователя заведи и из-под него работай.
     
  • 2.15, Аноним, 22:02, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >И как уберечься?

    Использовать другую платформу?

     
  • 2.17, Аноним, 22:20, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В докер ту ноду вместе с её нпмами, заодно и деплой с самого начала заготовишь
     
  • 1.10, corvuscor, 21:17, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну блин... хоть peerflix удаляй нафиг...
     
     
  • 2.13, ке, 21:38, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Он у меня из нпм только и стоит
     
  • 1.12, Аноним, 21:31, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Краткое содержание комментариев к этой новости 1 А я говорил 2 Эти веб-макак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Ordu, 22:37, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы согласился со снобизмом, если бы не раздел в новости "интересные факты". Хотя тут конечно возникает вопрос: они просто инициировали смену пароля, или объяснили причины? И если объяснили причины, то насколько подробно? Можно же просто сказать "ваш пароль небезопасен смените его", а можно сказать "ваш аккаунт был взломан методом подбора пароля, поэтому смените его на что-нибудь пристойное". Вот если имел место последний вариант и при этом вылезли сии интересные факты, то я присоединюсь к хору, поющему про веб-макак.
     
  • 1.19, Аноним, 22:31, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    самое смешное что все они верны
     
  • 1.23, Аноним, 22:49, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зачем сразу 2-факторная авторизация Неужто килобайтный ключ вместо паролей - не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, pda, 23:16, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гг. Ребята окунулись в реальный мир. До этого всё думали, что в сказку попали...
     

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