27.06.2017 20:07  Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа

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|1.1, анон, 20:58, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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вопрос очень простой, а какого черта нет валидации при установке пароля? что за детские болезни?
а вообще феерично. проверку на сложность пароля никакого нет, так они еще и исследование провели, мол "смотрите какие у нас пользователи тупые, ставят простые пароли".
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|3.8, gogo, 21:13, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Бумажка гораздо безопаснее очень многих других способов хранения.
А если хранить ее не на мониторе и записывать пароль не полностью, а только с тебе понятными сокращениями/вариациями/намеками, то один из самых безопасных.
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|3.16, Отражение луны, 22:06, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нода не совсем о вебе в привычном его понимании. Скорее о веб сервисах и бекендах не только к апи для сайтов, но и для аппликух. Будь ты компетентным - не пришлось бы тебе это объяснять.
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|4.18, Led, 22:21, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Как будто другие вэб-макаки бывают?
> Нода не совсем о вебе в привычном его понимании. Скорее о веб сервисах
Ок, признаю, был неправ.
Корректирую:
Как будто другие вэб-сервисные-не-совсем-в-привычном-понимании-макаки бывают?
P.S. Кстати, как на латыни правильно пишется этот вид?
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|1.2, A.Stahl, 21:04, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>установил в качестве нового пароля содержимое старого, добавив к нему символ "!";
И что в этом не так? Вполне секьюрно. Сомневаюсь, что в словарях есть какой-то там qwerty! или 123456!
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|1.9, Виталик, 21:15, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И как уберечься?
Ну, вот допустим, хочу я поставить глобально какой-то пакет из npm, например create-react-app, как ей ограничить доступ чтоб она не могла украсть файлы с моего диска в случае если там есть скомпрометированная зависимость?
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|2.21, Ordu, 22:37, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Я бы согласился со снобизмом, если бы не раздел в новости "интересные факты". Хотя тут конечно возникает вопрос: они просто инициировали смену пароля, или объяснили причины? И если объяснили причины, то насколько подробно? Можно же просто сказать "ваш пароль небезопасен смените его", а можно сказать "ваш аккаунт был взломан методом подбора пароля, поэтому смените его на что-нибудь пристойное". Вот если имел место последний вариант и при этом вылезли сии интересные факты, то я присоединюсь к хору, поющему про веб-макак.
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