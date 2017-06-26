26.06.2017 23:17  Выпуск рабочего стола Lumina 1.3

Сформирован релиз легковесного окружения рабочего стола Lumina 1.3, развиваемого проектом TrueOS (бывший PC-BSD). Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5 (без применения QML). Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. Новый выпуск Lumina распространяется через систему портов FreeBSD и репозиторий TrueOS. В качестве оконного менеджера применяется Fluxbox, но в одном из следующих значительных выпусков планируется заменить его на оконный менеджер собственной разработки. В рамках проекта также развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные директории в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков. Основные новшества: В состав включён и задействован по умолчанию новый набор пиктограмм в стиле Material Design, доступный как в светлом, так и в тёмном представлениях. Ранее предлагаемый набор пиктограмм oxygen, заимствованный из проекта KDE, может быть установлен в качестве опции;

Представлено новое приложение Lumina Media Player, предоставляющее средства для воспроизведения музыки и видео с локального диска, а также для прослушивания интернет-радио (пока поддерживается только сервис Pandora). Интерфейс отличается минимализмом и ориентирован на быстрое создание списка воспроизведения и работу в фоне, не отвлекая пользователя (сворачивается в системный лоток и отображает изменение состояния на пиктограмме). Для воспроизведения контента задействован Qt-класс QMediaPlayer и Gstreamer;

Обновлено оформление файлового менеджера Insight, в котором добавлен режим древовидной навигации по всем каталогам в системе. В новой версии также проведена оптимизация производительности, обеспечено кэширование пиктограмм и реализована полная интеграция с менеджером архивов lumina-archiver;

Добавлена новая утилита lumina-xdg-entry, предназначенная для упрощения создания ярлыков и файлов .desktop.

Обеспечена возможность размещения папок на рабочем столе и навигации по их содержимому непосредственно с рабочего стола;

Добавлены средства для автоматического переноса настроек монитора от других пользовательских окружений (пока поддерживаются только одномониторные конфигурации);

Проведена оптимизация методов работы с пиктограммами на рабочем столе и взаимодействия с системой;

В текстовом редакторе lumina-texteditor добавлена возможность использования файлов-манифесов в формате JSON для определения правил подсветки синтаксиса. Число поддерживаемых форматов файлов расширено до 10. Добавлена возможность привязки настроек к отдельным типам файлов, таких как выбор метола разбивки слов, ограничение числа символов в строке, параметры выбора шрифтов и число отступов для табуляции. Добавлена опция для отображения диалога с обзором несохранённых изменений перед выходом.

В инструменте для создания скриншотов модернизирован интерфейс, добавлена возможность выбора области экрана для скриншота и обеспечен показ предупреждения о выходе без сохранения изображения;

Продолжена работа по обеспечению комфортной работы на мониторах с высокой плотностью пикселей (high-DPI);

По умолчанию отключен композитный менеджер Compton (может быть активирован вручную);

Добавлена поддержка дистрибутива Slackware;

Началась работа над системой вывода уведомлений lumina-notify, функциональность которой ещё не доведена до должного вида;

Утилиты Lumina, работа над которыми ещё не завершена, перемещены к каталог "experimental";

Порт для FreeBSD разделён на 12 частей: x11/lumina (общий метапорт для установки всех компонентов), x11/lumina-core (базовый рабочий стол), x11/lumina-coreutils (основные утилиты, такие как lumina-config, lumina-xconfig, lumina-search) и развиваемые проктом приложения (например, deskutils/lumina-fm, deskutils/lumina-mediaplayer, deskutils/lumina-calculator и т.п.);



