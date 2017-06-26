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26.06.2017 23:17  Выпуск рабочего стола Lumina 1.3

Сформирован релиз легковесного окружения рабочего стола Lumina 1.3, развиваемого проектом TrueOS (бывший PC-BSD). Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5 (без применения QML). Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. Новый выпуск Lumina распространяется через систему портов FreeBSD и репозиторий TrueOS.

В качестве оконного менеджера применяется Fluxbox, но в одном из следующих значительных выпусков планируется заменить его на оконный менеджер собственной разработки. В рамках проекта также развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные директории в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков.

Основные новшества:

  • В состав включён и задействован по умолчанию новый набор пиктограмм в стиле Material Design, доступный как в светлом, так и в тёмном представлениях. Ранее предлагаемый набор пиктограмм oxygen, заимствованный из проекта KDE, может быть установлен в качестве опции;
  • Представлено новое приложение Lumina Media Player, предоставляющее средства для воспроизведения музыки и видео с локального диска, а также для прослушивания интернет-радио (пока поддерживается только сервис Pandora). Интерфейс отличается минимализмом и ориентирован на быстрое создание списка воспроизведения и работу в фоне, не отвлекая пользователя (сворачивается в системный лоток и отображает изменение состояния на пиктограмме). Для воспроизведения контента задействован Qt-класс QMediaPlayer и Gstreamer;
  • Обновлено оформление файлового менеджера Insight, в котором добавлен режим древовидной навигации по всем каталогам в системе. В новой версии также проведена оптимизация производительности, обеспечено кэширование пиктограмм и реализована полная интеграция с менеджером архивов lumina-archiver;
  • Добавлена новая утилита lumina-xdg-entry, предназначенная для упрощения создания ярлыков и файлов .desktop.
  • Обеспечена возможность размещения папок на рабочем столе и навигации по их содержимому непосредственно с рабочего стола;
  • Добавлены средства для автоматического переноса настроек монитора от других пользовательских окружений (пока поддерживаются только одномониторные конфигурации);
  • Проведена оптимизация методов работы с пиктограммами на рабочем столе и взаимодействия с системой;
  • В текстовом редакторе lumina-texteditor добавлена возможность использования файлов-манифесов в формате JSON для определения правил подсветки синтаксиса. Число поддерживаемых форматов файлов расширено до 10. Добавлена возможность привязки настроек к отдельным типам файлов, таких как выбор метола разбивки слов, ограничение числа символов в строке, параметры выбора шрифтов и число отступов для табуляции. Добавлена опция для отображения диалога с обзором несохранённых изменений перед выходом.
  • В инструменте для создания скриншотов модернизирован интерфейс, добавлена возможность выбора области экрана для скриншота и обеспечен показ предупреждения о выходе без сохранения изображения;
  • Продолжена работа по обеспечению комфортной работы на мониторах с высокой плотностью пикселей (high-DPI);
  • По умолчанию отключен композитный менеджер Compton (может быть активирован вручную);
  • Добавлена поддержка дистрибутива Slackware;
  • Началась работа над системой вывода уведомлений lumina-notify, функциональность которой ещё не доведена до должного вида;
  • Утилиты Lumina, работа над которыми ещё не завершена, перемещены к каталог "experimental";
  • Порт для FreeBSD разделён на 12 частей: x11/lumina (общий метапорт для установки всех компонентов), x11/lumina-core (базовый рабочий стол), x11/lumina-coreutils (основные утилиты, такие как lumina-config, lumina-xconfig, lumina-search) и развиваемые проктом приложения (например, deskutils/lumina-fm, deskutils/lumina-mediaplayer, deskutils/lumina-calculator и т.п.);


  1. Главная ссылка к новости (https://lumina-desktop.org/ver...)
  2. OpenNews: Третья стабильная сборка проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD
  3. OpenNews: Вторая стабильная сборка проекта TrueOS, пришедшего на смену PC-BSD
  4. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.2
  5. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.1
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск рабочего стола Lumina
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lumina, desktop
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  • 1.1, Аноним, 23:24, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    DE на Qt5 и без QML. Это ж просто песня какая-то!
     
     
  • 2.4, Отражение луны, 23:55, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Песня скорби по мозгам разработчиков.
     
  • 1.2, Аноним, 23:45, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Конечно - рабочий стол должен поддерживать дистрибутив в котором работает, а не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, IdeaFix, 23:55, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто в слакварь поддержку люмины пока не добавили :)
     
     
  • 3.7, фывфыв, 00:10, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В стоковых репах Qt5 нет, начнем с этого :) Только у Alien'а в KDE-шном ktown есть.
     
  • 1.5, Аноним, 23:57, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/

    > без применения QML

    Оно из-за этого такое страшненькое что ли? :(

     
  • 1.6, Я. Р. Ош, 00:09, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На пикчах какая-то унылая гномох*ня
     
  • 1.8, Ненужно, 00:17, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для воспроизведения контента задействован Gstreamer

    Можно сразу выкидывать.
    Расположение элементов в фм еще более убогое, чем у pcmanfm.
    Ну и так далее.

    Идея хороша, но пока что оно не шибко нужно - как де уныло, остальным хватит и чистого флюксбокса, имхо

     
     
  • 2.10, Аноним, 00:21, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно для таких, как я почему ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 00:20, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Кто-нибудь из местного населения ей пользуется Как впечатления Я когда-то соби... весь текст скрыт [показать]
     

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