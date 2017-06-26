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26.06.2017 19:49  Выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.2

Сформирован выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.2, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (1.9 Гб), GNOME (1.4 Гб) и Xfce (1.5 Гб).

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новой версии устранена проблема с безопасностью, связанная с применением установщиками Thus и Calamares ненадёжного метода хэширования паролей для учётных записей, созданных из инсталлятора. В частности, при генерации хэша применялся предсказуемый модификатор (соль). Пользователям, учётная запись которых была создана во время установки, рекомендуется переопределить свой пароль в системе.

В новой версии также улучшена поддержка оборудования, до версии 3.1.1 обновлён инсталлятор Calamares, внесены улучшения в развиваемые проектом Manjaro приложения и утилиты, модернизирована тема оформления, обновлён графический пакетный менеджер и добавлены свежие версии пакетов, включая ядро Linux 4.9, X.Org-сервер 1.19, новые версии KDE Plasma, KDE Applications и Qt.



  1. Главная ссылка к новости (https://manjaro.org/2017/06/26...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.10
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.08
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.06
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 15.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: manjaro
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  • 1.1, ЛинуксНуженЛи, 20:04, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Как правильно: Манджаро, Манхаро или Маньяро?
     
     
  • 2.3, Аноним, 20:05, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Правильно: Ubuntu
     
  • 2.6, anonimus, 20:10, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    https://translate.google.com/?hl=ru#en/en/manjaro - кликаешь на динамик
     
  • 2.10, Singularity, 20:50, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    Таки Манджаро от "Килиманджаро".
     
     
  • 3.11, A.Stahl, 21:09, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Хотел тебя исправить, но... оказалось что сам не прав. Искренне считал что "КАлиманджаро". Через "а".
    Хм. Сижу удивлённый и пристыженный.
     
  • 2.17, Led, 22:32, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Как правильно: Манджаро, Манхаро или Маньяро?

    Схолос каникулос.

     
  • 1.2, Аноним, 20:05, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Лучший дистр для домашнего использования. Уже обновился.
     
     
  • 2.19, Ананимус, 22:38, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    ЛУчший после Анер госа. Так как Антергос свежее.
     
     
  • 3.22, Аноним, 23:24, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В Манжаро можно переключиться на нестабильную ветку и практически на репозитории... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.24, Анон123, 00:12, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше чем? :) Что на ноутбуках дискретные карты через раз не определяет и надо пара дней гугления и настроек в лучшем случае? Или тем что половину софта из частный репозиториев ставить надо к которым доверия меньше чем к сопровождающем deb пакеты в ubuntu? Или тем что в свежем KDE софт частенько раз в 1 час падает сам собой?
     
  • 1.5, this game has no name, 20:08, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    не троллинга ради, чем этот, несомненно уважаемый дистрибутив, лучше того же минта?
     
     
  • 2.7, anonimus, 20:17, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > не троллинга ради, чем этот, несомненно уважаемый дистрибутив, лучше того же минта?

    роллинг релиз обновления(избавляет от кучи гемора который бывал при переходе между LTS релизами и в системе всегда более свежие пакеты), стабильнее, реально чуть более шустрый их коробки за счет многих включенных оптимизаций из коробки и того что мантейнеры реально заворачиваются с оптимизациями при сборке пакетов. Нету гемора с поиском и подключением репозиториев так как все есть в уже подключенных, больший набор софта в стандартных репах, более свежие версии пакетов, во многих случаях проще достучаться до разработчиков и получить ответ.

     
     
  • 3.25, Анон123, 00:15, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И... Внезапные падения с потенциальным полным сломом системы, что у меня и произошло когда я как-то имел глупость поставить драйвер через их диспетчер драйверов (оказалось в списке был не под мое оборудование)
     
  • 2.8, Аноним, 20:22, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Rolling дистрибутив, с патченным ядром Часть патчей из набора pf-kernel есть из... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Аноним, 20:22, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –9 +/
    Есть ровно 2x2 мажорных дистра RHEL Fedora и Debian Ubuntu Всё остальное за и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Anonplus, 23:48, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть, про Gentoo, Slackware и прочие, которые не основаны на перечисленных вами двух, вы не слышали?
     
  • 2.12, Аноним, 21:09, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Основан на арче, написано ж
     
     
  • 3.14, VINRARUS, 21:41, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А чем арч лучше бубунты тогда?
     
     
  • 4.15, VINRARUS, 21:41, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А чем шляпа лучше деба?
     
  • 2.16, fsdgsdfsagsdfasdf, 22:05, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    К этому нужно прийти морально: когда надоедает убунтовская ppa-крупа, но и самому собирать из исходников не хочется. Арчевский aur объединяет это все дело: стороннее ПО ставится родным пакетом и пользователю не нужно знать, каким образом - перепаковывается deb или компилируется из исходников.
    К тому же не unity - нет необходимости в патченном софте, потому что у unity свои особые понятия о трее.
    Все свежее в разумных пределах, да и aur воистину необъятен: от опенсорса до проприетарщины - есть буквально все.
    С другой стороны, держу манжару в дуалбуте, наблюдаю, что после обновлений с ней происходит. Пока страшновато вместо убунты использовать.
     
     
  • 3.18, анон, 22:33, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    использую манджаро уже несколько лет, переехал когда был ноут с нвидией, и в репах арча прилетела обнова с багой, rm -rf / при обновлении пакета bunblbee, было весело, оказалось, что в манджаро это не прилетело :р)
     
  • 1.20, Аноним, 23:12, 26/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не понимаю, почему стёрли вопрос об 1с Вы не знаете, что 1с 8 3 замечательно ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Анон123, 00:17, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос праздный. Т.к. 1С нужен только некоторым и только для работы. Под него лучше заводить отдельный компьютер с Windows, в крайнем случаи ставить второй системой.
     
  • 1.27, Рукалицо, 00:22, 27/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот сейчас бы в 2017 году писать про "релизы" роллинг дистров
     

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