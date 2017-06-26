26.06.2017 19:49  Выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.2

Сформирован выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.2, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (1.9 Гб), GNOME (1.4 Гб) и Xfce (1.5 Гб).

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новой версии устранена проблема с безопасностью, связанная с применением установщиками Thus и Calamares ненадёжного метода хэширования паролей для учётных записей, созданных из инсталлятора. В частности, при генерации хэша применялся предсказуемый модификатор (соль). Пользователям, учётная запись которых была создана во время установки, рекомендуется переопределить свой пароль в системе.

В новой версии также улучшена поддержка оборудования, до версии 3.1.1 обновлён инсталлятор Calamares, внесены улучшения в развиваемые проектом Manjaro приложения и утилиты, модернизирована тема оформления, обновлён графический пакетный менеджер и добавлены свежие версии пакетов, включая ядро Linux 4.9, X.Org-сервер 1.19, новые версии KDE Plasma, KDE Applications и Qt.