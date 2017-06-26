26.06.2017 19:49  Выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.2

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|3.11, A.Stahl, 21:09, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Хотел тебя исправить, но... оказалось что сам не прав. Искренне считал что "КАлиманджаро". Через "а".
Хм. Сижу удивлённый и пристыженный.
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|2.24, Анон123, 00:12, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Лучше чем? :) Что на ноутбуках дискретные карты через раз не определяет и надо пара дней гугления и настроек в лучшем случае? Или тем что половину софта из частный репозиториев ставить надо к которым доверия меньше чем к сопровождающем deb пакеты в ubuntu? Или тем что в свежем KDE софт частенько раз в 1 час падает сам собой?
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|2.7, anonimus, 20:17, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> не троллинга ради, чем этот, несомненно уважаемый дистрибутив, лучше того же минта?
роллинг релиз обновления(избавляет от кучи гемора который бывал при переходе между LTS релизами и в системе всегда более свежие пакеты), стабильнее, реально чуть более шустрый их коробки за счет многих включенных оптимизаций из коробки и того что мантейнеры реально заворачиваются с оптимизациями при сборке пакетов. Нету гемора с поиском и подключением репозиториев так как все есть в уже подключенных, больший набор софта в стандартных репах, более свежие версии пакетов, во многих случаях проще достучаться до разработчиков и получить ответ.
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|3.25, Анон123, 00:15, 27/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И... Внезапные падения с потенциальным полным сломом системы, что у меня и произошло когда я как-то имел глупость поставить драйвер через их диспетчер драйверов (оказалось в списке был не под мое оборудование)
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|2.16, fsdgsdfsagsdfasdf, 22:05, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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К этому нужно прийти морально: когда надоедает убунтовская ppa-крупа, но и самому собирать из исходников не хочется. Арчевский aur объединяет это все дело: стороннее ПО ставится родным пакетом и пользователю не нужно знать, каким образом - перепаковывается deb или компилируется из исходников.
К тому же не unity - нет необходимости в патченном софте, потому что у unity свои особые понятия о трее.
Все свежее в разумных пределах, да и aur воистину необъятен: от опенсорса до проприетарщины - есть буквально все.
С другой стороны, держу манжару в дуалбуте, наблюдаю, что после обновлений с ней происходит. Пока страшновато вместо убунты использовать.
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|3.18, анон, 22:33, 26/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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использую манджаро уже несколько лет, переехал когда был ноут с нвидией, и в репах арча прилетела обнова с багой, rm -rf / при обновлении пакета bunblbee, было весело, оказалось, что в манджаро это не прилетело :р)
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