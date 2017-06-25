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25.06.2017 21:09  Проект Debian уведомил о проблемах с CPU Intel Skylake и Kaby Lake

Разработчики дистрибутива Debian предупредили о выявлении проблем с работой режима Hyper-threading в процессорах Intel, построенных на базе микроархитектур "Skylake" и "Kaby Lake", которые выражаются в непредсказуемом поведении системы (например, крах приложения или повреждение данных). Проблема проявляется в 6 и 7 поколении процессоров Intel Core для настольных, встраиваемых и мобильных систем, в серверных процессорах Xeon 5 и Xeon 6, а также в некоторых моделях, выпускаемых под брендом Intel Pentium.

Проблема выявлена разработчиками инструментария OCaml, которые столкнулись с крахами при работе компилятора OCaml, собранного при помощи GCC. Первые упоминания проблемы отслеживаются со второго квартала 2016 года, но из-за трудоёмкости диагностики причина выявлена только сейчас. В ходе разбирательства стало ясно, что проблема проявляется только на некоторых процессорах Intel со включенным режимом Hyper-threading. Дальнейшее исследование условий возникновения крахов показало, что проблема вызвана некорректной обработкой определённой последовательности инструкций и является дефектом процессоров Intel Skylake и Kaby Lake.

В частности, проблема проявляется, когда выполняются короткие циклы, включающие менее 64 машинных инструкций, использующих регистры AH, BH, CH или DH, а также их более длинные варианты (RAX, EAX и AX для AH, RBX, EBX и BX для BH и т.п.), при условии, что активны оба логических процессора на том же физическом процессоре. Разработчики связались с компанией Intel, но не получили вразумительного ответа, при этом спустя несколько месяцев в списке изменений в очередном обновлении микрокода от Intel было замечено упоминание исправления, которое решало проблему в OCaml. После этого разработчики OCaml связались с сопровождающими пакет intel-microcode в Debian и поделились своей информацией.

Пользователям Debian c процессорами Intel Skylake (model в /proc/cpuinfo = 78 или 94 и stepping = 3) рекомендуется как можно скорее установить пакет intel-microcode с обновлением микрокода (версия 3.20170511.1), доступный в репозитории non-free для веток unstable, testing, Debian 9 "stretch" и Debian 8 (jessie-backports). Для остальных моделей Intel Skylake и CPU Kaby Lake исправление через intel-microcode пока недоступно, поэтому им рекомендуется отключить режим работы Hyper-threading в BIOS/UEFI или установить обновление прошивки BIOS/UEFI от производителя оборудования, если оно уже выпущено (Intel erratа SKW144, SKL150, SKX150, SKZ7, KBL095, KBW095). Проблема не специфична для Debian и Linux, и проявляется в любых других ОС.

Для определения подвержена ли система проблеме следует выполнить "grep name /proc/cpuinfo | sort -u" и сверить модель процессора со списками кодовых номеров процессоров Skylake и Kaby-Lake, а также проверить наличие поддержки Hyper-threading (флаг "ht" в /proc/cpuinfo). 


   $ grep -E 'model|stepping' /proc/cpuinfo | sort -u
   model	: 26
   model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5530  @ 2.40GHz
   stepping	: 5

   $  grep -q '^flags.*[[:space:]]ht[[:space:]]' /proc/cpuinfo && echo "Hyper-threading is supported"
   Hyper-threading is supported


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  3. OpenNews: Выявлен метод обхода защиты ASLR на процессорах Intel
  4. OpenNews: Проблемы с управлением питанием процессоров Intel Skylake в Linux
  5. OpenNews: Процессоры Intel Skylake и Broxton потребуют наличия несвободных бинарных прошивок
  6. OpenNews: CoreBoot не сможет работать с новыми чипами Haswell и Broadwell от Intel
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: intel, cpu, debian
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  • 1.1, Аноним, 21:41, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Оппа! Вовремя. А то я хотел переходить i9 за 2 кило "бакинских коммисаров"
     
     
  • 2.23, Аноним, 22:37, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Это тот который с соплями под крышкой Который не может на заявленной частоте пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, топик, 23:02, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а чё уже тесты есть?
     
  • 1.2, Аноним, 21:49, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Проверять HT командой grep -q flags space ht space proc cpuinfo ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, andrew, 22:24, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, верно, та команда в статье вводит в заблуждение. Да и на сайте Intel явно говорится, что i5 HT не поддерживает.
     
     
  • 3.25, Аноним, 22:44, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https ark intel com ru products 43546 Intel-Core-i5-650-Processor-4M-Cache-3_2... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 21:51, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А проблема в чем, в какой-то версии ядра или сугубо в железе?
     
     
  • 2.4, annonim, 21:57, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сугубо в проце, но последний микрокод исправляет косяки (покамис не всех процессоров)
     
     
  • 3.16, Аноним, 22:20, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пока... Что??
     
     
  • 4.19, A.Stahl, 22:22, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Мис.
     
     
  • 5.22, gogo, 22:33, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    мисс - с двумя сс пишется, грамотеи...
     
     
  • 6.24, A.Stahl, 22:44, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А при чём тут мисс?
     
     
  • 7.34, Аноним, 23:34, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При том, что "пока не миссис"
     
  • 3.28, топик, 23:05, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Сугубо в проце, но последний микрокод исправляет косяки (покамис не всех процессоров)

    покамест же

    https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B

     
  • 1.5, Anonplus, 21:57, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Микрокоды можно обновить в прошивке UEFI самостоятельно c помощью UBU:

    https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=479847
    в шапке топика ссылка на последнюю версию скрипта + обновление (распаковать в папку со скриптом с заменой файлов)

    кроме того, придётся нагуглить MMTool 5.0.0.7, поскольку из-за претензий со стороны компании AMI он не прилагается

    закинуть файл с прошивкой в папку со скриптом и запустить скрипт, дальше всё интуитивно понятно (остальные OROM-ы можно не трогать, достаточно микрокод)

     
     
  • 2.27, ананим.orig, 23:04, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а зачем такие сложности то? ядро и само умеет микрокод загружать — https://wiki.archlinux.org/index.php/Microcode_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
    тем более что в этом случае микрокод обновляется что называется "из портов".
     
  • 1.6, Аноним, 21:58, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Это что за обновления микрокода процессора Как давно процессоры стали программи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Anonplus, 22:02, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    С разморозкой, уже не первый десяток лет процессоры поддерживают обновление микрокода

    https://wiki.archlinux.org/index.php/Microcode_(Русский)

     
     
  • 3.11, Аноним, 22:09, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так это что получается, современные процессоры - это интерпретаторы?
     
     
  • 4.18, Аноним, 22:22, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    какие нафиг современные в конце концов из конца в конец зайди в вику и прочти ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Аноним, 23:16, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Почитал, спасибо У меня сложилось впечатление что меня снова обманули Это даже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, Аноним, 22:06, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https books google ru books id jKOsdJ8Rk6EC pg PA25 v onepage q f false https... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Аноним, 22:07, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Лет чуть больше 20 лет назад. Вас поди тогда еще и небыло
     
  • 2.17, Аноним, 22:20, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Скорее всего после вот этого бага https en wikipedia org wiki Pentium_FDIV_bu... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 22:28, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Первоначально микрокод был использован в качестве более лёгкого способа разр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.29, Аноним, 23:05, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, это понятно Но как оно работает внутри Получается что в процессоре есть св... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, Аноним, 23:27, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В процессоре давно есть своя собственная память Называется кэшем и работает с ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Anonplus, 22:00, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Весело, а у меня инженерный семпл, обновление микрокодов для которого застряло ещё в 2014...
     
     
  • 2.12, Аноним, 22:09, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В чём застряло ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Anonplus, 22:12, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я обновлял микрокод по сети и меня часть tcp-пакетов потерялись. Ползунок на прогрессбаре застрял в 2014 году, ждем tcp-пакеты.
     
     
  • 4.15, A.Stahl, 22:18, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Потруси ось пространства-времени. Может отклинит. У меня такое было, так я в 2005 году 2 года жил.
     
  • 1.14, Аноним, 22:13, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    бажные они какие то, вот еще Ошибка процессора Intel Skylake приводит к зависан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, Аноним, 23:07, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    никогда не нравился этот НТ прибавку в проихводительности он давал незначительн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, ЛинуксНуженЛи, 23:19, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, я думаю, Интелу нужно потратить ещё 300 миллионов долларов на расовую диверсификацию в компании.
     

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