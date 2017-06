22.06.2017 11:55  Коллекция инструментариев кросс-компиляции для различных систем

Компания Free Electrons, специализирующая на разработке открытого ПО для встраиваемых систем, ввела в строй сервис, предоставляющий доступ к коллекции из более 100 вариантов инструментариев для кросс-компиляции. Разработчик может выбрать необходимую архитектуру и набор библиотек (glibc, uClibc-ng и musl), и получить готовый образ с инструментарием на базе gcc, gdb, binutils и ядра Linux. Каждый набор предлагается в двух вариантах - стабильная сборка и сборка с самыми свежими версиями компонентов. Образы пригодны для запуска в QEMU и других системах виртуализации. Поддерживаемые архитектуры: AArch64 (little и big endian), ARC, ARM (little и big endian, ARMv5, ARMv6, ARMv7), Blackfin, m68k (Coldfire and 68k), Microblaze (little и big endian), MIPS32 and MIPS64 (little и big endian), NIOS2, OpenRISC, PowerPC и PowerPC64, SuperH, Sparc и Sparc64, x86 и x86-64, Xtensa.