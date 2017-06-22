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22.06.2017 10:46  Проект KTechLab вернулся в строй и перешёл под крыло сообщества KDE

Проект KTechLab, в рамках которого развивается интегрированная среда для проектирования и симуляции микроконтроллеров и различных электронных схем, объявил о переводе разработки в экосистему KDE и дальнейшем развитии продукта в соответствии с принципами KDE.

Проект KTechLab вернулся к жизни после долгой стагнации - последнее обновление было выпущено в 2009 году. В текущем виде KTechLab переведён на Qt4 и технологии KDE4, запускается и работает в современных Linux-дистрибутивах. В том числе работает визуальный редактор Flowcode для разработки приложений, преобразующий наглядное определение логики в форме диаграмм в ассемблерное представление для микроконтроллеров или в универсальный язык программирования микроконтроллеров Microbe. В симуляторе выполнения программ для микроконтроллеров имеются проблемы, требующие исправления. Также имеются проблемы с загрузкой и отладкой кода на языке Си для симулированных PIC.

Из планов на будущее отмечается доведение текущей кодовой базы на базе Qt4/KDE4 до полностью работоспособного вида и выпуск релиза. После этого главной целью станет портирвоание на Qt5 и технологии KDE5. После выпуска релиза на базе Qt5 и обеспечения синхронизации разработки со свежими выпусками библиотек Qt и KDE, разработчики приступят к наращивают функциональности.

  1. Главная ссылка к новости (https://zoltanp.github.io/2017...)
  2. OpenNews: Система нелинейного видеомонтажа Kdenlive войдёт в состав KDE Applications
  3. OpenNews: Проект SFLPhone вошёл в состав семейства продуктов KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ktechlab, kde
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  • 1.1, A.Stahl, 11:55, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >дальнейшем развитии продукта в соответствии с принципами KDE

    Главный принцип KDE-софта: не ограничиваться зависимостью от Qt, а в обязательном порядке тянуть за собой как минимум половину KDE.

     
     
  • 2.3, Sunderland93, 11:58, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    KDE Framerowrks крайне годная штука, позволяющая не писать с нуля велосипеды а использовать всё готовенькое. И это не половина KDE, это просто фреймворк, библиотеки которого занимают несколько мегабайт
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:16, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Майнтейнеры Дебиан посмеялись над постом выше Это ещё без рекомендованных ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Я. Р. Ош, 13:03, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну так это твои проблемы, как тулкитофоба. Тулкитофобы обязаны страдать.
    Как и юзеры с гиговыми винчестерами сидящие на шеях у родителей.
    У меня нужные программы и гномячьи либы тянут, и KDE-шные, и как-то не жалуюсь.
     
     
  • 5.14, Аноним, 13:51, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты о чём Мне пофиг будет программа написана на Qt или GTK Я и сам пишу UI, исп... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.12, sin, 13:07, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Kate правда требует, например, VLC? Тут скорее повод посмеяться над майнтайнерами Дебиан
     
     
  • 5.16, Аноним, 13:53, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я тебе больше скажу, я пытался plasma-framework собрать из исходников Оно притя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.17, Аноним, 13:56, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    phonon-backend-null спасёт отца русской демократии.
     
  • 3.18, Аноним, 14:09, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да годная, без непыльный работёнки не останутся Вместо того, что бы делать проду... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 14:12, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что тебе опять не так? Взял бы да помог, нытик!
     
  • 2.4, Crazy Alex, 12:10, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Вот для прикладного софта, особенно такого немаленького, вообще побоку, сколько оно там тянет. Это когда какая-нибудь мелкая утилитка или что-то каждодневное вроде почтовика или плеера пол-DE тащит - да, раздражает. А тут - какие проблемы?
     
  • 2.6, VINRARUS, 12:19, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Зачем тянуть половину KDE когда можна поставить полный KDE?
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 12:23, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    Бедный КДЕшничек пытается пропагандировать КДЕшечку таким вот неуклюжим способом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, VINRARUS, 12:34, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    KDE-українець :3
     
     
  • 5.9, A.Stahl, 12:36, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ладно, "а" объяснил. Но всё равно попытка пропаганды была неуклюжей:)
     
  • 1.2, Sunderland93, 11:56, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мегакруто! А то уже устал ждать когда QUCS хотя бы на Qt4 полностью переведут
     
  • 1.11, meequz, 13:06, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пытался пользоваться им в универе, но не хватало чего-то важного, не помню уже чего. В итоге юзал Proteus.
     
  • 1.13, Аноним, 13:20, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Офигеть Не ужели мой qt3 Appimage build скоро станет неактуален https github... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 13:53, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Это чтобы аналоговые радиоприёмники мастерить?
     
     
  • 2.20, A.Stahl, 14:15, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, на аналоговых микроконтроллерах...
     

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