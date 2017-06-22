22.06.2017 10:46  Проект KTechLab вернулся в строй и перешёл под крыло сообщества KDE

|
|
|
|1.1, A.Stahl, 11:55, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
>дальнейшем развитии продукта в соответствии с принципами KDE
Главный принцип KDE-софта: не ограничиваться зависимостью от Qt, а в обязательном порядке тянуть за собой как минимум половину KDE.
|
|
|
|2.3, Sunderland93, 11:58, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
KDE Framerowrks крайне годная штука, позволяющая не писать с нуля велосипеды а использовать всё готовенькое. И это не половина KDE, это просто фреймворк, библиотеки которого занимают несколько мегабайт
|
|
|
|
|
|4.10, Я. Р. Ош, 13:03, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
|
Ну так это твои проблемы, как тулкитофоба. Тулкитофобы обязаны страдать.
Как и юзеры с гиговыми винчестерами сидящие на шеях у родителей.
У меня нужные программы и гномячьи либы тянут, и KDE-шные, и как-то не жалуюсь.
|
|2.4, Crazy Alex, 12:10, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
|
Вот для прикладного софта, особенно такого немаленького, вообще побоку, сколько оно там тянет. Это когда какая-нибудь мелкая утилитка или что-то каждодневное вроде почтовика или плеера пол-DE тащит - да, раздражает. А тут - какие проблемы?
|