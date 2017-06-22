22.06.2017 10:46  Проект KTechLab вернулся в строй и перешёл под крыло сообщества KDE

Проект KTechLab, в рамках которого развивается интегрированная среда для проектирования и симуляции микроконтроллеров и различных электронных схем, объявил о переводе разработки в экосистему KDE и дальнейшем развитии продукта в соответствии с принципами KDE.

Проект KTechLab вернулся к жизни после долгой стагнации - последнее обновление было выпущено в 2009 году. В текущем виде KTechLab переведён на Qt4 и технологии KDE4, запускается и работает в современных Linux-дистрибутивах. В том числе работает визуальный редактор Flowcode для разработки приложений, преобразующий наглядное определение логики в форме диаграмм в ассемблерное представление для микроконтроллеров или в универсальный язык программирования микроконтроллеров Microbe. В симуляторе выполнения программ для микроконтроллеров имеются проблемы, требующие исправления. Также имеются проблемы с загрузкой и отладкой кода на языке Си для симулированных PIC.

Из планов на будущее отмечается доведение текущей кодовой базы на базе Qt4/KDE4 до полностью работоспособного вида и выпуск релиза. После этого главной целью станет портирвоание на Qt5 и технологии KDE5. После выпуска релиза на базе Qt5 и обеспечения синхронизации разработки со свежими выпусками библиотек Qt и KDE, разработчики приступят к наращивают функциональности.



