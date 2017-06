21.06.2017 20:41  В состав GCC одобрено включение языка программирования D

Нет, так как сишные макросы не умеет (и правильно), да и система типов не совпадает. Для простых случаев есть тулза для трансформации, но правильный вариант - сделать нормальный модуль с вменяемым API. Собственно, основная идея D - "C++ done right", в первую очередь - без сишного легаси. А вот сишные функции использовать, разумеется, может - при условии, что они соответствующим образом объявлены.