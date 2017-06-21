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21.06.2017 20:41  В состав GCC одобрено включение языка программирования D

Разработчики коллекции компиляторов GCC объявили о принятии решения по включению в число поставляемых в составе GCC компиляторов фронтэнда GDC (Gnu D Compiler) и runtime-компонентов, необходимых для сборки программ на языке программирования D.

Процесс включения поддержки языка D в GCC начался ещё в 2011 году, но затянулся из-за необходимости приведения кода к соответствию требованиям GCC и проблем с передачей прав на интеллектуальную собственность компании Digital Mars, развивающей язык программирования D. Проблемы с интеллектуальной собственностью были достаточно быстро решены, но для решения технических проблем и синхронизации разработки с компилятором DMD потребовалось почти полностью переписать GDC.

Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования, опциональный сборщик мусора, система шаблонов, компоненты для метапрограммирования, возможность использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.

  1. Главная ссылка к новости (https://gcc.gnu.org/ml/gcc/201...)
  2. OpenNews: Для GCC подготовлен фронтэнд с поддержкой языка Rust, развиваемого проектом Mozilla
  3. OpenNews: Компания Google надеется на включение компилятора языка Go в GCC 4.6
  4. OpenNews: Компания Digital Mars намерена добиться включения в GCC компилятора для языка программирования D
  5. OpenNews: В состав GCC одобрено включение фронтэнда для языка Go
  6. OpenNews: Язык программирования D на пути к включению в состав GCC
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gcc, dlang
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  • 1.1, Аноним, 21:10, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    >опциональный сборщик мусора

    опционально отключаемый же

     
     
  • 2.8, Аноним, 02:12, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    попробуй отключить его для стандартных либ
     
  • 1.4, Alex, 23:57, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Этот ваш D умеет инклюдить сишные хидеры и использовать оттуда функции и структуры?
     
     
  • 2.5, nc, 00:02, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вроде бы умеет, но только сишные (без С++ шаблонов).
     
  • 2.6, Crazy Alex, 00:31, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нет, так как сишные макросы не умеет (и правильно), да и система типов не совпадает. Для простых случаев есть тулза для трансформации, но правильный вариант - сделать нормальный модуль с вменяемым API. Собственно, основная идея D - "C++ done right", в первую очередь - без сишного легаси.

    А вот сишные функции использовать, разумеется, может - при условии, что они соответствующим образом объявлены.

     
     
  • 3.9, Alex, 02:40, 22/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Сделать нормальный модуль с вменяемым API" - для чего? POSIX API? Или kernel-to-userspace API? Язык позиционирует себя как язык системного программирования, но мне надо воспроизвести половину системных инклюдников чтобы открыть банальный raw-сокет?
     
  • 1.7, gustav, 00:44, 22/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошая новость=)
     

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