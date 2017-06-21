21.06.2017 20:41  В состав GCC одобрено включение языка программирования D

Разработчики коллекции компиляторов GCC объявили о принятии решения по включению в число поставляемых в составе GCC компиляторов фронтэнда GDC (Gnu D Compiler) и runtime-компонентов, необходимых для сборки программ на языке программирования D.

Процесс включения поддержки языка D в GCC начался ещё в 2011 году, но затянулся из-за необходимости приведения кода к соответствию требованиям GCC и проблем с передачей прав на интеллектуальную собственность компании Digital Mars, развивающей язык программирования D. Проблемы с интеллектуальной собственностью были достаточно быстро решены, но для решения технических проблем и синхронизации разработки с компилятором DMD потребовалось почти полностью переписать GDC.

Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков, при этом заимствуя некоторые полезные возможности динамических языков в области эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, предоставляется поддержка ассоциативных массивов, косвенное определение типов, автоматическое управление памятью, средства параллельного программирования, опциональный сборщик мусора, система шаблонов, компоненты для метапрограммирования, возможность использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.



